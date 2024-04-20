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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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عالم سبوتنيك
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عرب بوينت بودكاست
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الإنسان والثقافة
ليو تولستوي - كاتب ومفكر ومصلح اجتماعي روسي عظيم
16:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
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عرب بوينت بودكاست
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مرايا العلوم
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البرنامج الصباحي
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123 د
عرب بوينت بودكاست
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شؤون عسكرية
خبير: التحالف العسكري الروسي الإيراني الصيني سيقلب الطاولة على المعسكر الغربي
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
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من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
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مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
14:03 GMT
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كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
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صدى الحياة
خبير: السودان تحول بسبب هذه الحرب العبثية إلى دولة محتاجة للمساعدات الإنسانية
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قوانين الاقتصاد
خبير يبين التبعات الاقتصادية للتصعيد بين إسرائيل وإيران
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
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https://sputnikarabic.ae/20240420/صحيفة-تكشف-عن-بوادر-تفهم-أوروبية-لقضية-النازحين-السوريين-في-لبنان-1088135105.html
صحيفة تكشف عن بوادر تفهم أوروبية لقضية النازحين السوريين في لبنان
صحيفة تكشف عن بوادر تفهم أوروبية لقضية النازحين السوريين في لبنان
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام، يوم أمس الجمعة، بظهور بوادر تفهم أوروبية لقضية النازحين السوريين في لبنان، بعدما كان الرفض الأوروبي يشكل العقبة الأساس لأي خطة لإعادة... 20.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-20T08:28+0000
2024-04-20T08:28+0000
العالم العربي
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وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية نقلا عن مصادرها أن الموفد الفرنسي جان إيف لودريان العائد من واشنطن، خلال جولته الأمريكية، سعى إلى تنسيق المواقف الفرنسية والأمريكية بشأن لبنان، وعدم تجاوز فرنسا وحصر المسعى بالشأن اللبناني من خلال "اللجنة الخماسية".وأضافت المصادر أن لودريان بحث مع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الطاقة، أموس هوكشتيان، الأفكارالتي طرحها بشأن الحدود اللبنانية، في إطار المبادرة الفرنسية. ونقل عن هوكشاتين أنه وضع الأمر في عهدة رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الذي يرى أنه لا يمكن بت أي أمر يتعلق بتثبيت النقاط الحدودية بغياب رئيس الجمهورية لأنه من صلب صلاحيات الرئيس.وتحدثت المصادر عن "تكريس معادلة ينطلق منها أركان الخماسية، وهي رئيس يحظى بموافقة "الثنائي الشيعي" والفرقاء الآخرين، ولا يواجه باعتراض من الدول التي تتألف منها الخماسية وهي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر، سعيا إلى انطلاق المؤسسات الدستورية في البلاد وانتظام عملها.وفي معلومات متوافرة للصحيفة بخصوص الملف الرئاسي، إنه بين الأسماء المطروحة، شخصية يتفادى الجميع التداول بها، خشية تضييع الفرصة، وخشية منه في آن معا. والخشية من صاحبها تعود إلى تصنيفه إصلاحيا من درجة عالية، ويعتبر مرفوضا من أصحاب المصالح المعروفين أكثر بـ "المنظومة" التي تدير البلاد من خلف الستارة السياسية وغيرها، وتحديدا من خلفية اقتصادية مصرفية، على حد تعبير الصحيفة.
https://sputnikarabic.ae/20240417/لبنان-يعتزم-استئناف-تسيير-قوافل-إعادة-النازحين-السوريين-إلى-بلدهم-1088041451.html
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العالم العربي
العالم العربي

صحيفة تكشف عن بوادر تفهم أوروبية لقضية النازحين السوريين في لبنان

08:28 GMT 20.04.2024
© Sputnik . Zahraa Al Amirانطلاق الدفعة الأولى من قوافل النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى سوريا
انطلاق الدفعة الأولى من قوافل النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2024
© Sputnik . Zahraa Al Amir
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام، يوم أمس الجمعة، بظهور بوادر تفهم أوروبية لقضية النازحين السوريين في لبنان، بعدما كان الرفض الأوروبي يشكل العقبة الأساس لأي خطة لإعادة النازحين إلى بلدهم.
وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية نقلا عن مصادرها أن الموفد الفرنسي جان إيف لودريان العائد من واشنطن، خلال جولته الأمريكية، سعى إلى تنسيق المواقف الفرنسية والأمريكية بشأن لبنان، وعدم تجاوز فرنسا وحصر المسعى بالشأن اللبناني من خلال "اللجنة الخماسية".
وأضافت المصادر أن لودريان بحث مع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الطاقة، أموس هوكشتيان، الأفكارالتي طرحها بشأن الحدود اللبنانية، في إطار المبادرة الفرنسية. ونقل عن هوكشاتين أنه وضع الأمر في عهدة رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الذي يرى أنه لا يمكن بت أي أمر يتعلق بتثبيت النقاط الحدودية بغياب رئيس الجمهورية لأنه من صلب صلاحيات الرئيس.
عودة 16 ألف عائلة مُهجّرة لبلداتها شرقي درعا خلال يومين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2024
لبنان يعتزم استئناف تسيير قوافل إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم
17 أبريل, 11:59 GMT
وتحدثت المصادر عن "تكريس معادلة ينطلق منها أركان الخماسية، وهي رئيس يحظى بموافقة "الثنائي الشيعي" والفرقاء الآخرين، ولا يواجه باعتراض من الدول التي تتألف منها الخماسية وهي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر، سعيا إلى انطلاق المؤسسات الدستورية في البلاد وانتظام عملها.
وفي معلومات متوافرة للصحيفة بخصوص الملف الرئاسي، إنه بين الأسماء المطروحة، شخصية يتفادى الجميع التداول بها، خشية تضييع الفرصة، وخشية منه في آن معا. والخشية من صاحبها تعود إلى تصنيفه إصلاحيا من درجة عالية، ويعتبر مرفوضا من أصحاب المصالح المعروفين أكثر بـ "المنظومة" التي تدير البلاد من خلف الستارة السياسية وغيرها، وتحديدا من خلفية اقتصادية مصرفية، على حد تعبير الصحيفة.
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