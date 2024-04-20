https://sputnikarabic.ae/20240420/وزير-الخارجية-المصري-يجري-مباحثات-مع-نظيره-التركي-في-أنقرة-1088135413.html
وزير الخارجية المصري يجري مباحثات مع نظيره التركي في أنقرة
وزير الخارجية المصري يجري مباحثات مع نظيره التركي في أنقرة
سبوتنيك عربي
أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم السبت، مباحثات مع نظيره التركي هاكان فيدان في مستهل زيارته الحالية إلى تركيا. 20.04.2024, سبوتنيك عربي
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وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، إن شكري عقد جلسة مباحثات مغلقة مع هاكان فيدان في إطار الجهد المشترك نحو دفع العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة، وتنسيق مشترك حول التحديات الإقليمية والدولية.وكان شكري قد توجه، أمس الجمعة، من جنوب إفريقيا إلى تركيا، في زيارة ثنائية، وفقا لما صرح به السفير أحمد أبوزيد، ومن المقرر أن يلتقي شكري خلال الزيارة، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلىى جانب مباحثاته مع هاكان فيدان.وقالت قناة "القاهرة الإخبارية" إن الزيارة تأتي في إطار ما تتخذه مصر وتركيا من خطوات لتعزيز وتيرة التعاون والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء قيادتي البلدين مؤخرا في القاهرة، بالإضافة إلى التنسيق والتشاور حول سبل مواجهة التحديات والأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية.وأعلنت مصر، في مارس/ آذار الماضي، عن توقيع مذكرة تفاهم لوضع حجر الأساس لإنشاء منطقة صناعية لوجستية تركية في مرسى مطروح شمال غربي البلاد، وذكرت وزارة النقل المصرية، في بيان، أنه من المقرر أن تقام المنطقة التركية في المنطقة الاقتصادية في جرجوب.وأوضح البيان أن المشروع سيضخ استثمارات مباشرة بأكثر من 7 مليارات دولار في جميع مراحله، وتوفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل.وأشار إلى أن المشروع يأتي في إطار خطة الحكومة المصرية "لاستغلال موقع ميناء جرجوب الاستراتيجي لتنفيذ عدة مشروعات من خلال التحالف لتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل ميناء تجاري ومناطق حرة ولوجيستية، وربطها بشبكة السكك الحديدية ومحطة بضائع متعددة الأغراض ومحطة ركاب ومارينا يخوت ومنطقة صناعية".
https://sputnikarabic.ae/20231105/مصر-وتركيا--تؤكدان-حتمية-إنهاء-الوضع-المأساوي-في-قطاع-غزة-بالسرعة-الممكنة-1082843610.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم
وزير الخارجية المصري يجري مباحثات مع نظيره التركي في أنقرة
أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم السبت، مباحثات مع نظيره التركي هاكان فيدان في مستهل زيارته الحالية إلى تركيا.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، إن شكري عقد جلسة مباحثات مغلقة مع هاكان فيدان في إطار الجهد المشترك نحو دفع العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة، وتنسيق مشترك حول التحديات الإقليمية والدولية.
وكان شكري قد توجه، أمس الجمعة، من جنوب إفريقيا إلى تركيا، في زيارة ثنائية، وفقا لما صرح به السفير أحمد أبوزيد، ومن المقرر أن يلتقي شكري خلال الزيارة، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلىى جانب مباحثاته مع هاكان فيدان.
وقالت قناة "القاهرة الإخبارية" إن الزيارة تأتي في إطار ما تتخذه مصر وتركيا من خطوات لتعزيز وتيرة التعاون والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء قيادتي البلدين مؤخرا في القاهرة، بالإضافة إلى التنسيق والتشاور حول سبل مواجهة التحديات والأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأعلنت مصر، في مارس/ آذار الماضي، عن توقيع مذكرة تفاهم لوضع حجر الأساس لإنشاء منطقة صناعية لوجستية تركية في مرسى مطروح شمال غربي البلاد، وذكرت
وزارة النقل المصرية، في بيان، أنه من المقرر أن تقام المنطقة التركية في المنطقة الاقتصادية في جرجوب.
وأوضح البيان أن المشروع سيضخ استثمارات مباشرة بأكثر من 7 مليارات دولار في جميع مراحله، وتوفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل.
وأشار إلى أن المشروع يأتي في إطار خطة الحكومة المصرية "لاستغلال موقع ميناء جرجوب الاستراتيجي لتنفيذ عدة مشروعات من خلال التحالف لتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل ميناء تجاري ومناطق حرة ولوجيستية، وربطها بشبكة السكك الحديدية ومحطة بضائع متعددة الأغراض ومحطة ركاب ومارينا يخوت ومنطقة صناعية".