https://sputnikarabic.ae/20240420/وزير-الخارجية-المصري-يجري-مباحثات-مع-نظيره-التركي-في-أنقرة-1088135413.html

وزير الخارجية المصري يجري مباحثات مع نظيره التركي في أنقرة

وزير الخارجية المصري يجري مباحثات مع نظيره التركي في أنقرة

سبوتنيك عربي

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم السبت، مباحثات مع نظيره التركي هاكان فيدان في مستهل زيارته الحالية إلى تركيا. 20.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-20T08:30+0000

2024-04-20T08:30+0000

2024-04-20T08:30+0000

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار تركيا اليوم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0f/1082025413_0:4:1089:617_1920x0_80_0_0_e537611ba710c09c5284a012d9b7e029.jpg

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، إن شكري عقد جلسة مباحثات مغلقة مع هاكان فيدان في إطار الجهد المشترك نحو دفع العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة، وتنسيق مشترك حول التحديات الإقليمية والدولية.وكان شكري قد توجه، أمس الجمعة، من جنوب إفريقيا إلى تركيا، في زيارة ثنائية، وفقا لما صرح به السفير أحمد أبوزيد، ومن المقرر أن يلتقي شكري خلال الزيارة، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلىى جانب مباحثاته مع هاكان فيدان.وقالت قناة "القاهرة الإخبارية" إن الزيارة تأتي في إطار ما تتخذه مصر وتركيا من خطوات لتعزيز وتيرة التعاون والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء قيادتي البلدين مؤخرا في القاهرة، بالإضافة إلى التنسيق والتشاور حول سبل مواجهة التحديات والأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية.وأعلنت مصر، في مارس/ آذار الماضي، عن توقيع مذكرة تفاهم لوضع حجر الأساس لإنشاء منطقة صناعية لوجستية تركية في مرسى مطروح شمال غربي البلاد، وذكرت وزارة النقل المصرية، في بيان، أنه من المقرر أن تقام المنطقة التركية في المنطقة الاقتصادية في جرجوب.وأوضح البيان أن المشروع سيضخ استثمارات مباشرة بأكثر من 7 مليارات دولار في جميع مراحله، وتوفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل.وأشار إلى أن المشروع يأتي في إطار خطة الحكومة المصرية "لاستغلال موقع ميناء جرجوب الاستراتيجي لتنفيذ عدة مشروعات من خلال التحالف لتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل ميناء تجاري ومناطق حرة ولوجيستية، وربطها بشبكة السكك الحديدية ومحطة بضائع متعددة الأغراض ومحطة ركاب ومارينا يخوت ومنطقة صناعية".

https://sputnikarabic.ae/20231105/مصر-وتركيا--تؤكدان-حتمية-إنهاء-الوضع-المأساوي-في-قطاع-غزة-بالسرعة-الممكنة-1082843610.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم