https://sputnikarabic.ae/20240421/إحباط-هجوم-صاروخي-استهدف-سفينة-في-ميناء-سيفاستوبول-1088152751.html
إحباط هجوم صاروخي استهدف سفينة في ميناء سيفاستوبول
إحباط هجوم صاروخي استهدف سفينة في ميناء سيفاستوبول
سبوتنيك عربي
أكد حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوزاييف، اليوم الأحد، أنه تم إحباط هجوم صاروخي استهدف إحدى السفن في ميناء المدينة، مضيفا أنه تم إخماد حريق صغير... 21.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-21T08:32+0000
2024-04-21T08:32+0000
2024-04-21T08:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.يأتي ذلك فيما تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240421/خبير-يوضح-ما-يأمله-الغرب-من-تشجيع-الهجمات-ضد-روسيا-1088150306.html
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روسيا
إحباط هجوم صاروخي استهدف سفينة في ميناء سيفاستوبول
أكد حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوزاييف، اليوم الأحد، أنه تم إحباط هجوم صاروخي استهدف إحدى السفن في ميناء المدينة، مضيفا أنه تم إخماد حريق صغير نشب على متنها إثر سقوط الشظايا.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
يأتي ذلك فيما تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.