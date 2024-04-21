https://sputnikarabic.ae/20240421/إحباط-هجوم-صاروخي-استهدف-سفينة-في-ميناء-سيفاستوبول-1088152751.html

إحباط هجوم صاروخي استهدف سفينة في ميناء سيفاستوبول

إحباط هجوم صاروخي استهدف سفينة في ميناء سيفاستوبول

سبوتنيك عربي

أكد حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوزاييف، اليوم الأحد، أنه تم إحباط هجوم صاروخي استهدف إحدى السفن في ميناء المدينة، مضيفا أنه تم إخماد حريق صغير... 21.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-21T08:32+0000

2024-04-21T08:32+0000

2024-04-21T08:32+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/02/1081586949_0:90:3321:1958_1920x0_80_0_0_587a398027840a7615b7e19887d41bd7.jpg

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.يأتي ذلك فيما تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20240421/خبير-يوضح-ما-يأمله-الغرب-من-تشجيع-الهجمات-ضد-روسيا-1088150306.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا