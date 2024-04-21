إحباط هجوم صاروخي استهدف سفينة في ميناء سيفاستوبول

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توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
08:04 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف العسكري الروسي الإيراني الصيني سيقلب الطاولة على المعسكر الغربي
08:14 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
09:03 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
10:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
14:03 GMT
29 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
14:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
لافروف: موسكو لن توقف الأعمال العسكرية في حال وجود مفاوضات بشأن أوكرانيا
15:03 GMT
59 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السودان تحول بسبب هذه الحرب العبثية إلى دولة محتاجة للمساعدات الإنسانية
16:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التبعات الاقتصادية للتصعيد بين إسرائيل وإيران
17:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
17:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:17 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التبعات الاقتصادية للتصعيد بين إسرائيل وإيران
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
10:31 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف العسكري الروسي الإيراني الصيني سيقلب الطاولة على المعسكر الغربي
14:03 GMT
30 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
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27 د
مرايا العلوم
اكتشاف دليل على أن الزمن يمكن عكسه في الزجاج
16:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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"حق نوح في التعليم"... التوحد لا يمنع من التعلم بل التعليم حق إنساني للجميع
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240421/إحباط-هجوم-صاروخي-استهدف-سفينة-في-ميناء-سيفاستوبول-1088152751.html
إحباط هجوم صاروخي استهدف سفينة في ميناء سيفاستوبول
إحباط هجوم صاروخي استهدف سفينة في ميناء سيفاستوبول
سبوتنيك عربي
أكد حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوزاييف، اليوم الأحد، أنه تم إحباط هجوم صاروخي استهدف إحدى السفن في ميناء المدينة، مضيفا أنه تم إخماد حريق صغير... 21.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-21T08:32+0000
2024-04-21T08:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.يأتي ذلك فيما تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240421/خبير-يوضح-ما-يأمله-الغرب-من-تشجيع-الهجمات-ضد-روسيا-1088150306.html
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روسيا

إحباط هجوم صاروخي استهدف سفينة في ميناء سيفاستوبول

08:32 GMT 21.04.2024
© Sputnik . Сергей Мальгавко / الانتقال إلى بنك الصورسفن أسطول البحر الأسود
سفن أسطول البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2024
© Sputnik . Сергей Мальгавко
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تابعنا عبر
أكد حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوزاييف، اليوم الأحد، أنه تم إحباط هجوم صاروخي استهدف إحدى السفن في ميناء المدينة، مضيفا أنه تم إخماد حريق صغير نشب على متنها إثر سقوط الشظايا.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
سفينة الإنزال الكبيرة قيصر كونيكوف أثناء إنزال مشاة البحرية بمعدات على خط ساحلي خلال تدريبات أوبوك خلال تدريب ثنائي لفيلق الجيش ومشاة البحرية لأسطول البحر الأسود في ساحة تدريب أوبوك في شبه جزيرة القرم. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير يوضح ما يأمله الغرب من تشجيع الهجمات ضد روسيا
05:33 GMT
يأتي ذلك فيما تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
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