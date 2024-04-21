https://sputnikarabic.ae/20240421/خبير-يوضح-ما-يأمله-الغرب-من-تشجيع-الهجمات-ضد-روسيا-1088150306.html

خبير يوضح ما يأمله الغرب من تشجيع الهجمات ضد روسيا

خبير يوضح ما يأمله الغرب من تشجيع الهجمات ضد روسيا

سبوتنيك عربي

أعلن الخبير السياسي في شبه جزيرة القرم، دينيس باتورين، أن الغرب يشجع الهجمات على روسيا بهدف تقويض الوضع السياسي الداخلي في البلاد. 21.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-21T05:33+0000

2024-04-21T05:33+0000

2024-04-21T05:33+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاءت تصريحات باتورين خلال حديث مع وكالة "سبوتنيك" قال فيها إن "الغرب يشجع كييف ويوجهها إلى الضرب بأي سلاح في عمق الأراضي الروسية"، متسائلا ما يعنيه أمين عام الحلف شمال الأطلسي ستولتنبرغ بـ "عمق الأراضي الروسية" أي هي الضربات على بيلغورود وموسكو. وأضاف باتورين بالقول إن "بيان الناتو مثير للاهتمام، ويساوي الاعتراف بالأراضي التاريخية لروسيا".ويعتقد الخبير أن "الغرب يأمل أنه "فجأة" من خلال الأعمال الإرهابية التي تهز الوضع بين الأعراق والهجمات في عمق الأراضي، سيكون من الممكن هز روسيا وتقويض الوضع السياسي الداخلي".وفي رأيه، من خلال التصريحات حول الضربات في عمق الأراضي الروسية، يعوض الناتو الوضع الحالي المرتبط بعدم كفاية إمدادات الأسلحة ونقص الموارد البشرية على الجبهة.وفي وقت سابق، صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن "دول الحلف يجب أن تخاطر وترسل إلى كييف، الأسلحة اللازمة للدفاع عن نفسها".وأضاف ستولتنبرغ: "دعوت الدول إلى البحث بشكل أعمق، وهو ما يعني أنه إذا كان بإمكانهم فقط تزويد أوكرانيا بالأسلحة، التي تحتاجها لضمان دفاعها، فعليهم أن يخاطروا بذلك".وقال ستولتنبرغ، أيضًا، بعد اجتماع عبر الفيديو بين وزراء دفاع دول الناتو وفلاديمير زيلينسكي (الرئيس الأوكراني)، إنه "تقرر تسريع توريد الذخيرة وأنظمة الدفاع الجوي إلى كييف، ويمكن توقع إمدادات إضافية من أنظمة الدفاع الجوي في القريب العاجل".

https://sputnikarabic.ae/20240420/خبير-لـسبوتنيك-الناتو-يستخدم-زيلينسكي-كغطاء-للقيام-بعمليات-عسكرية-ضد-روسيا-1088140091.html

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