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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240421/خبير-يوضح-ما-يأمله-الغرب-من-تشجيع-الهجمات-ضد-روسيا-1088150306.html
خبير يوضح ما يأمله الغرب من تشجيع الهجمات ضد روسيا
خبير يوضح ما يأمله الغرب من تشجيع الهجمات ضد روسيا
سبوتنيك عربي
أعلن الخبير السياسي في شبه جزيرة القرم، دينيس باتورين، أن الغرب يشجع الهجمات على روسيا بهدف تقويض الوضع السياسي الداخلي في البلاد. 21.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-21T05:33+0000
2024-04-21T05:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاءت تصريحات باتورين خلال حديث مع وكالة "سبوتنيك" قال فيها إن "الغرب يشجع كييف ويوجهها إلى الضرب بأي سلاح في عمق الأراضي الروسية"، متسائلا ما يعنيه أمين عام الحلف شمال الأطلسي ستولتنبرغ بـ "عمق الأراضي الروسية" أي هي الضربات على بيلغورود وموسكو. وأضاف باتورين بالقول إن "بيان الناتو مثير للاهتمام، ويساوي الاعتراف بالأراضي التاريخية لروسيا".ويعتقد الخبير أن "الغرب يأمل أنه "فجأة" من خلال الأعمال الإرهابية التي تهز الوضع بين الأعراق والهجمات في عمق الأراضي، سيكون من الممكن هز روسيا وتقويض الوضع السياسي الداخلي".وفي رأيه، من خلال التصريحات حول الضربات في عمق الأراضي الروسية، يعوض الناتو الوضع الحالي المرتبط بعدم كفاية إمدادات الأسلحة ونقص الموارد البشرية على الجبهة.وفي وقت سابق، صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن "دول الحلف يجب أن تخاطر وترسل إلى كييف، الأسلحة اللازمة للدفاع عن نفسها".وأضاف ستولتنبرغ: "دعوت الدول إلى البحث بشكل أعمق، وهو ما يعني أنه إذا كان بإمكانهم فقط تزويد أوكرانيا بالأسلحة، التي تحتاجها لضمان دفاعها، فعليهم أن يخاطروا بذلك".وقال ستولتنبرغ، أيضًا، بعد اجتماع عبر الفيديو بين وزراء دفاع دول الناتو وفلاديمير زيلينسكي (الرئيس الأوكراني)، إنه "تقرر تسريع توريد الذخيرة وأنظمة الدفاع الجوي إلى كييف، ويمكن توقع إمدادات إضافية من أنظمة الدفاع الجوي في القريب العاجل".
https://sputnikarabic.ae/20240420/خبير-لـسبوتنيك-الناتو-يستخدم-زيلينسكي-كغطاء-للقيام-بعمليات-عسكرية-ضد-روسيا-1088140091.html
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روسيا
روسيا

خبير يوضح ما يأمله الغرب من تشجيع الهجمات ضد روسيا

05:33 GMT 21.04.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورسفينة الإنزال الكبيرة "قيصر كونيكوف" أثناء إنزال مشاة البحرية بمعدات على خط ساحلي خلال تدريبات "أوبوك" خلال تدريب ثنائي لفيلق الجيش ومشاة البحرية لأسطول البحر الأسود في ساحة تدريب "أوبوك" في شبه جزيرة القرم.
سفينة الإنزال الكبيرة قيصر كونيكوف أثناء إنزال مشاة البحرية بمعدات على خط ساحلي خلال تدريبات أوبوك خلال تدريب ثنائي لفيلق الجيش ومشاة البحرية لأسطول البحر الأسود في ساحة تدريب أوبوك في شبه جزيرة القرم. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن الخبير السياسي في شبه جزيرة القرم، دينيس باتورين، أن الغرب يشجع الهجمات على روسيا بهدف تقويض الوضع السياسي الداخلي في البلاد.
وجاءت تصريحات باتورين خلال حديث مع وكالة "سبوتنيك" قال فيها إن "الغرب يشجع كييف ويوجهها إلى الضرب بأي سلاح في عمق الأراضي الروسية"، متسائلا ما يعنيه أمين عام الحلف شمال الأطلسي ستولتنبرغ بـ "عمق الأراضي الروسية" أي هي الضربات على بيلغورود وموسكو.
وأضاف باتورين بالقول إن "بيان الناتو مثير للاهتمام، ويساوي الاعتراف بالأراضي التاريخية لروسيا".
ويعتقد الخبير أن "الغرب يأمل أنه "فجأة" من خلال الأعمال الإرهابية التي تهز الوضع بين الأعراق والهجمات في عمق الأراضي، سيكون من الممكن هز روسيا وتقويض الوضع السياسي الداخلي".
وفي رأيه، من خلال التصريحات حول الضربات في عمق الأراضي الروسية، يعوض الناتو الوضع الحالي المرتبط بعدم كفاية إمدادات الأسلحة ونقص الموارد البشرية على الجبهة.
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير لـ"سبوتنيك": الناتو يستخدم زيلينسكي كغطاء للقيام بعمليات عسكرية ضد روسيا
أمس, 13:30 GMT
وفي وقت سابق، صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن "دول الحلف يجب أن تخاطر وترسل إلى كييف، الأسلحة اللازمة للدفاع عن نفسها".
وأضاف ستولتنبرغ: "دعوت الدول إلى البحث بشكل أعمق، وهو ما يعني أنه إذا كان بإمكانهم فقط تزويد أوكرانيا بالأسلحة، التي تحتاجها لضمان دفاعها، فعليهم أن يخاطروا بذلك".
وقال ستولتنبرغ، أيضًا، بعد اجتماع عبر الفيديو بين وزراء دفاع دول الناتو وفلاديمير زيلينسكي (الرئيس الأوكراني)، إنه "تقرر تسريع توريد الذخيرة وأنظمة الدفاع الجوي إلى كييف، ويمكن توقع إمدادات إضافية من أنظمة الدفاع الجوي في القريب العاجل".
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