https://sputnikarabic.ae/20240421/البنتاغون-يصدر-أول-تعليق-بعد-قرار-أعضاء-الكونغرس-بمساعدة-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1088157166.html
البنتاغون يصدر أول تعليق بعد قرار أعضاء الكونغرس بمساعدة القوات المسلحة الأوكرانية
البنتاغون يصدر أول تعليق بعد قرار أعضاء الكونغرس بمساعدة القوات المسلحة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الأحد، بيانا رسميا بشأن قرار الكونغرس بمنح أوكرانيا مساعدات مالية بهدف دعم القوات المسلحة الأوكرانية. 21.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-21T13:12+0000
2024-04-21T13:12+0000
2024-04-21T13:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بيان البنتاغون الذي تلاه الجنرال باتريك رايدر الذي قال إنه بعد التوقيع على مشروع قانون المساعدة العسكرية، ستتمكن الولايات المتحدة من نقل الذخيرة إلى القوات المسلحة الأوكرانية من مستودعات البنتاغون في ألمانيا في وقت قصير.وأضاف رايدر بالقول: "لدينا خدمات لوجستية موثوقة للغاية ويمكننا تنفيذ عملية النقل في غضون أيام قليلة"، لافتا إلى إن النقل سيتم بالسكك الحديدية.ومرر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يخصص مساعدات بقيمة 26.38 مليار دولار لإسرائيل، وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد هجوم حركة حماس "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.وأظهرت بيانات التصويت موافقة 366 عضوًا بمجلس النواب الأميركي على مشروع القانون، المسمى "قانون المخصصات الأمنية التكميلية لإسرائيل"، مقابل تصويت 58 عضوًا ضده. ويتضمن مشروع القانون مخصصات بقيمة 4 مليارات دولار لتجديد منظومتي الدفاع الجوي الإسرائيليتين "القبة الحديدية" و"مقلاع داوود"، ومخصصات بقيمة 1.2 مليار دولار لمنظومة سلاح الطاقة الموجهة "الشعاع الحديدي"، ومخصصات بقيمة 2.4 مليار دولار لعمليات الجيش الأمريكي في المنطقة، ومخصصات بقيمة 3.5 مليارات دولار لشراء أنظمة أسلحة ومعدات وخدمات عسكرية متقدمة، من خلال برنامج التمويل العسكري الأجنبي.
https://sputnikarabic.ae/20240421/ضابط-أمريكي-متقاعد-يوضح-تأثير-قرار-الكونغرس-منح-مساعدات-جديدة-لأوكرانيا-على-مسار-الصراع-1088156316.html
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العالم
البنتاغون يصدر أول تعليق بعد قرار أعضاء الكونغرس بمساعدة القوات المسلحة الأوكرانية
أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الأحد، بيانا رسميا بشأن قرار الكونغرس بمنح أوكرانيا مساعدات مالية بهدف دعم القوات المسلحة الأوكرانية.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بيان البنتاغون الذي تلاه الجنرال باتريك رايدر الذي قال إنه بعد التوقيع على مشروع قانون المساعدة العسكرية، ستتمكن الولايات المتحدة من نقل الذخيرة إلى القوات المسلحة الأوكرانية من مستودعات البنتاغون في ألمانيا في وقت قصير.
وأضاف رايدر بالقول: "لدينا خدمات لوجستية موثوقة للغاية ويمكننا تنفيذ عملية النقل في غضون أيام قليلة"، لافتا إلى إن النقل سيتم بالسكك الحديدية.
ومرر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يخصص مساعدات بقيمة 26.38 مليار دولار لإسرائيل، وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد هجوم حركة حماس "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأظهرت بيانات التصويت موافقة 366 عضوًا بمجلس النواب الأميركي على مشروع القانون، المسمى "قانون المخصصات الأمنية التكميلية لإسرائيل"، مقابل تصويت 58 عضوًا ضده.
ويتضمن مشروع القانون مخصصات بقيمة 4 مليارات دولار لتجديد منظومتي الدفاع الجوي الإسرائيليتين "القبة الحديدية" و"مقلاع داوود"، ومخصصات بقيمة 1.2 مليار دولار لمنظومة سلاح الطاقة الموجهة "الشعاع الحديدي"، ومخصصات بقيمة 2.4 مليار دولار لعمليات الجيش الأمريكي في المنطقة، ومخصصات بقيمة 3.5 مليارات دولار لشراء أنظمة أسلحة ومعدات وخدمات عسكرية متقدمة، من خلال برنامج التمويل العسكري الأجنبي.