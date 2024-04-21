https://sputnikarabic.ae/20240421/الخارجية-الروسية-واشنطن-مستعدة-لتزويد-كييف-بالأسلحة-لدفعها-إلى-القتال-حتى-آخر-أوكراني-1088154559.html

الخارجية الروسية: واشنطن مستعدة لتزويد كييف بالأسلحة لدفعها إلى القتال حتى آخر أوكراني

الخارجية الروسية: واشنطن مستعدة لتزويد كييف بالأسلحة لدفعها إلى القتال حتى آخر أوكراني

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة مستعدة لتزويد نظام كييف بالأسلحة لدفعه إلى القتال حتى آخر أوكراني، لافتة إلى أن البيت الأبيض لا يراهن على تحقيق... 21.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-21T10:04+0000

2024-04-21T10:04+0000

2024-04-21T10:04+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d6ec952017ea9712ea8b217b659c325.jpg

وقالت الخارجية الروسية في بيان، اليوم الأحد، إن "النخب الحاكمة في الولايات المتحدة، بغض النظر عن انتماءاتها الحزبية، مستعدة لتزويد النظام في كييف بالأسلحة حتى يتمكن من القتال حتى آخر أوكراني، ومواصلة، من بين أمور أخرى، الهجمات الإرهابية على أهداف مدنية على الأراضي الروسية".وأضافت الخارجية الروسية أن "تصرفات الولايات المتحدة باعتبارها طرفا فعليا في الصراع ستتلقى ردا حاسما، والبيت الأبيض لم يعد يراهن على النصر الأسطوري لنظام كييف، بل على حقيقة أن القوات المسلحة الأوكرانية ستصمد حتى انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر على الأقل، دون إفساد صورة الرئيس الأمريكي جو بايدن".ومرر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يخصص مساعدات بقيمة 26.38 مليار دولار لإسرائيل، وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد هجوم حركة حماس "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.وأظهرت بيانات التصويت موافقة 366 عضوًا بمجلس النواب الأميركي على مشروع القانون، المسمى "قانون المخصصات الأمنية التكميلية لإسرائيل"، مقابل تصويت 58 عضوًا ضده.ويتضمن مشروع القانون مخصصات بقيمة 4 مليارات دولار لتجديد منظومتي الدفاع الجوي الإسرائيليتين "القبة الحديدية" و"مقلاع داوود"، ومخصصات بقيمة 1.2 مليار دولار لمنظومة سلاح الطاقة الموجهة "الشعاع الحديدي"، ومخصصات بقيمة 2.4 مليار دولار لعمليات الجيش الأمريكي في المنطقة، ومخصصات بقيمة 3.5 مليارات دولار لشراء أنظمة أسلحة ومعدات وخدمات عسكرية متقدمة، من خلال برنامج التمويل العسكري الأجنبي.

https://sputnikarabic.ae/20240421/مجلس-الدوما-الروسي-يعلق-على-حزمة-المساعدات-الأمريكية-الجديدة-لأوكرانيا--1088151741.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا