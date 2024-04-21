https://sputnikarabic.ae/20240421/مجلس-الدوما-الروسي-يعلق-على-حزمة-المساعدات-الأمريكية-الجديدة-لأوكرانيا--1088151741.html

مجلس الدوما الروسي يعلق على حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا

مجلس الدوما الروسي يعلق على حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا

سبوتنيك عربي

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا التي مررها مجلس النواب الأمريكي أمس السبت، والبالغة نحو 61 مليار... 21.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-21T07:44+0000

2024-04-21T07:44+0000

2024-04-21T07:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وكتب فولودين في منشور على منصة "تلغرام" أن "حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا لن تغير الموقف في ميدان المعركة"، مؤكدًا أن "نظام كييف سيُهزم".وأضاف فولودين أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن نفسه لا يخفي حقيقة أن الشركات الأمريكية بالمقام الأول هي التي ستتلقى الأموال المخصصة، ولكن الأمر الأساسي أنه حتى الأموال التي تصل إلى كييف لا بد من إعادتها. هذه عبودية الديون التي لا مفر منها. الولايات المتحدة بقرارها تجبر أوكرانيا على القتال حتى آخر أوكراني، وفي النهاية ستدفن اقتصاد أوكرانيا وتحرمه من مستقبله".ومرر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يخصص مساعدات بقيمة 26.38 مليار دولار لإسرائيل، وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد هجوم حركة حماس "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.وأظهرت بيانات التصويت موافقة 366 عضوًا بمجلس النواب الأميركي على مشروع القانون، المسمى "قانون المخصصات الأمنية التكميلية لإسرائيل"، مقابل تصويت 58 عضوًا ضده.ويتضمن مشروع القانون مخصصات بقيمة 4 مليارات دولار لتجديد منظومتي الدفاع الجوي الإسرائيليتين "القبة الحديدية" و"مقلاع داوود"، ومخصصات بقيمة 1.2 مليار دولار لمنظومة سلاح الطاقة الموجهة "الشعاع الحديدي"، ومخصصات بقيمة 2.4 مليار دولار لعمليات الجيش الأمريكي في المنطقة، ومخصصات بقيمة 3.5 مليارات دولار لشراء أنظمة أسلحة ومعدات وخدمات عسكرية متقدمة، من خلال برنامج التمويل العسكري الأجنبي.

https://sputnikarabic.ae/20240421/شجار-بين-نواب-الكونغرس-الأمريكي-خلال-التصويت-على-تخصيص-مساعدات-إلى-أوكرانيا-1088150049.html

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