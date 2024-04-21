https://sputnikarabic.ae/20240421/الرئيس-الإيراني-يزور-باكستان-لبحث-توسيع-التعاون-الاقتصادي-بين-البلدين-1088153997.html

الرئيس الإيراني يزور باكستان لبحث توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين

الرئيس الإيراني يزور باكستان لبحث توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين

سبوتنيك عربي

يتوجه الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، غدا إلى باكستان في زيارة تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، لبحث توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، والتوقيع على عدد من... 21.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-21T09:35+0000

2024-04-21T09:35+0000

2024-04-21T09:35+0000

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إسلام أباد - سبوتنيك. ويلتقي الرئيس الإيراني، غدا الاثنين، بنظيره الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.وأكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، أن زيارة رئيسي لباكستان، لا علاقة لها بالتوتر المتصاعد بين إيران وإسرائيل، لافتًا إلى أنها كانت مخططة قبل التوترات الأخيرة.وحسبما أفادت وسائل إعلام باكستانية، فإن الرئيس الإيراني سيزور مدينتي كراتشي ولاهور بالإضافة إلى العاصمة إسلام آباد حيث سيلتقي بالقيادة السياسية والعسكرية لباكستان.وأضافت أن الزيارة سيشملها مناقشات في قضايا متعددة منها أمن الحدود وما يتعلق به من محادثات خاصة بعد التوتر بين إسلام آباد وطهران في يناير/ كانون الثاني الماضي بعد أن دخل البلدين في أزمة دبلوماسية إثر قصف متبادل في المناطق الحدودية.وسيبحث الجانبان أيضا إنشاء منطقة اقتصادية خاصة مشتركة بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وأنه من المتوقع توقيع مذكرة تفاهم في هذا الشأن.كما سيتم مناقشة خط أنابيب الغاز المشترك بين البلدين، بعد أن أعطت الحكومة الباكستانية الضوء الأخضر للبدء في المرحلة الأولى بعد تأخير دام لسنوات.وكان من المفترض أن يكتمل المشروع في ديسمبر/ كانون الأول 2014، لكن المخاوف الباكستانية من العقوبات الاقتصادية الأمريكية أدت إلى تأخير بدء المشروع.

https://sputnikarabic.ae/20240127/رئيسي-هناك-محاولات-لإثارة-الخلاف-بين-إيران-وباكستان-1085479435.html

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