https://sputnikarabic.ae/20240420/خبير-لـسبوتنيك-الناتو-يستخدم-زيلينسكي-كغطاء-للقيام-بعمليات-عسكرية-ضد-روسيا-1088140091.html

خبير لـ"سبوتنيك": الناتو يستخدم زيلينسكي كغطاء للقيام بعمليات عسكرية ضد روسيا

خبير لـ"سبوتنيك": الناتو يستخدم زيلينسكي كغطاء للقيام بعمليات عسكرية ضد روسيا

سبوتنيك عربي

أعلن فلاديمير روغوف، رئيس الحركة العامة في زابوروجيه "نحن مع روسيا"، أن الناتو يستخدم فلاديمير زيلينسكي كغطاء للقيام بعمليات عسكرية ضد روسيا. 20.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-20T13:30+0000

2024-04-20T13:30+0000

2024-04-20T13:30+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف روغوف لوكالة "سبوتنيك"، أن " بيان ستولتنبرغ يؤكد أن الحرب ضدنا تشنها قوات الناتو، بأسلحة الناتو، وفي كثير من الأحيان من قبل مشغلي الناتو، وكل هذه حرب بالوكالة تحت غطاء نظام زيلينسكي، وكان الصراع العسكري سينتهي منذ فترة طويلة لولا مشاركة الناتو".وصرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، يوم أمس السبت، أن "دول الحلف يجب أن تخاطر وترسل إلى كييف، الأسلحة اللازمة للدفاع عن نفسها".وأضاف ستولتنبرغ: "دعوت الدول إلى البحث بشكل أعمق، وهو ما يعني أنه إذا كان بإمكانهم فقط تزويد أوكرانيا بالأسلحة، التي تحتاجها لضمان دفاعها، فعليهم أن يخاطروا بذلك".ووفقا لستولتنبرغ، فإن الغرب "يزود أوكرانيا بالأسلحة التي تهزم بها القدرات العسكرية الروسية، وهذا بدوره يجعل الناتو أكثر أمانا".وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، وشدد الكرملين على أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في إنجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، بل سيكون له تأثيرا سلبيا.وصرح لافروف، أيضا، أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضا التدريب على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، ودول أخرى".القوات الروسية تتقدم على الجبهة الجنوبية لجمهورية دونيتسك

https://sputnikarabic.ae/20240420/القوات-الروسية-تكبد-الجيش-الأوكراني-خسائر-فادحة-وتدمر-عشرات-الطائرات-خلال-اليوم-الماضي-1088138698.html

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