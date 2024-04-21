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اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
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رئيس البرلمان الليبي يدعو الشركات الإيطالية للمساهمة بمشاريع الإعمار في بلاده
رئيس البرلمان الليبي يدعو الشركات الإيطالية للمساهمة بمشاريع الإعمار في بلاده
سبوتنيك عربي
دعا رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الأحد، الشركات الإيطالية إلى المساهمة في مشاريع الإعمار والتنمية في ليبيا بالإضافة إلى إعلانه عودة الرحلات... 21.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-21T21:51+0000
2024-04-21T21:51+0000
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بنغازي- سبوتنيك. وأصدر المتحدث باسم مجلس النواب الليبي بيانا، قال فيه إن "رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح استقبل مساء اليوم في مدينة القبة السفير الإيطالي لدى ليبيا، جيانلوكا البريني، رفقة قنصل إيطاليا في مدينة بنغازي السيد فرانشيسكو لويجي".وأضاف البيان أن "اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على كافة الأصعدة"، مضيفا "السيد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وجه الدعوة للشركات الإيطالية للعودة للعمل في ليبيا للمساهمة في مشاريع الإعمار والتنمية".وأكد رئيس مجلس النواب خلال لقائه الوفد الإيطالي على "تنفيذ مشروع الطريق إمساعد - رأس أجدير كما تم التعاقد عليه ووفقاً لما خطط له سابقاً"، بالإضافة إلى "عودة فتح خطوط الرحلات الجوية المباشرة بين بنغازي والمطارات الإيطالية، وخطوط الملاحة البحرية بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، وتسهيل إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الليبيين بشكل عام وخاصة المرضى والطلاب الليبيين في إيطاليا".وأوضح المتحدث باسم البرلمان الليبي أن "كذلك تناول اللقاء مُستجدات الأوضاع في ليبيا وسُبل إنهاء الأزمة الراهنة".وشدد عقيلة على أن "الحل في ليبيا يكون من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل حكومة موحدة مهمتها تنفيذ الاستحقاق الانتخابي بما يُلبي تطلعات وطموحات الشعب الليبي".وكانت الحكومة الإيطالية أعلنت في يوليو/ تموز العام الماضي، عن رفع حظرها الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي منذ 10 سنوات، لتُستأنف الرحلات في سبتمبر/ أيلول من نفس العام.
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https://sputnikarabic.ae/20240419/ليبيا-رفض-سياسي-وبرلماني-لمنح-أفريكوم-قاعدة-عسكرية-في-البلاد-1088128166.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, إيطاليا, الأخبار
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, إيطاليا, الأخبار

رئيس البرلمان الليبي يدعو الشركات الإيطالية للمساهمة بمشاريع الإعمار في بلاده

21:51 GMT 21.04.2024
© AFP 2023 / DENIS BALIBOUSEرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2024
© AFP 2023 / DENIS BALIBOUSE
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دعا رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الأحد، الشركات الإيطالية إلى المساهمة في مشاريع الإعمار والتنمية في ليبيا بالإضافة إلى إعلانه عودة الرحلات الجوية المباشرة بين بنغازي والمطارات الإيطالية.
بنغازي- سبوتنيك. وأصدر المتحدث باسم مجلس النواب الليبي بيانا، قال فيه إن "رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح استقبل مساء اليوم في مدينة القبة السفير الإيطالي لدى ليبيا، جيانلوكا البريني، رفقة قنصل إيطاليا في مدينة بنغازي السيد فرانشيسكو لويجي".
وأضاف البيان أن "اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على كافة الأصعدة"، مضيفا "السيد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وجه الدعوة للشركات الإيطالية للعودة للعمل في ليبيا للمساهمة في مشاريع الإعمار والتنمية".
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وأكد رئيس مجلس النواب خلال لقائه الوفد الإيطالي على "تنفيذ مشروع الطريق إمساعد - رأس أجدير كما تم التعاقد عليه ووفقاً لما خطط له سابقاً"، بالإضافة إلى "عودة فتح خطوط الرحلات الجوية المباشرة بين بنغازي والمطارات الإيطالية، وخطوط الملاحة البحرية بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، وتسهيل إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الليبيين بشكل عام وخاصة المرضى والطلاب الليبيين في إيطاليا".
وأوضح المتحدث باسم البرلمان الليبي أن "كذلك تناول اللقاء مُستجدات الأوضاع في ليبيا وسُبل إنهاء الأزمة الراهنة".
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وشدد عقيلة على أن "الحل في ليبيا يكون من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل حكومة موحدة مهمتها تنفيذ الاستحقاق الانتخابي بما يُلبي تطلعات وطموحات الشعب الليبي".
وكانت الحكومة الإيطالية أعلنت في يوليو/ تموز العام الماضي، عن رفع حظرها الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي منذ 10 سنوات، لتُستأنف الرحلات في سبتمبر/ أيلول من نفس العام.
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