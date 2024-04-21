https://sputnikarabic.ae/20240421/رئيس-البرلمان-الليبي-يدعو-الشركات-الإيطالية-للمساهمة-بمشاريع-الإعمار-في-بلاده-1088169523.html
رئيس البرلمان الليبي يدعو الشركات الإيطالية للمساهمة بمشاريع الإعمار في بلاده
رئيس البرلمان الليبي يدعو الشركات الإيطالية للمساهمة بمشاريع الإعمار في بلاده
سبوتنيك عربي
دعا رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الأحد، الشركات الإيطالية إلى المساهمة في مشاريع الإعمار والتنمية في ليبيا بالإضافة إلى إعلانه عودة الرحلات... 21.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-21T21:51+0000
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بنغازي- سبوتنيك. وأصدر المتحدث باسم مجلس النواب الليبي بيانا، قال فيه إن "رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح استقبل مساء اليوم في مدينة القبة السفير الإيطالي لدى ليبيا، جيانلوكا البريني، رفقة قنصل إيطاليا في مدينة بنغازي السيد فرانشيسكو لويجي".وأضاف البيان أن "اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على كافة الأصعدة"، مضيفا "السيد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وجه الدعوة للشركات الإيطالية للعودة للعمل في ليبيا للمساهمة في مشاريع الإعمار والتنمية".وأكد رئيس مجلس النواب خلال لقائه الوفد الإيطالي على "تنفيذ مشروع الطريق إمساعد - رأس أجدير كما تم التعاقد عليه ووفقاً لما خطط له سابقاً"، بالإضافة إلى "عودة فتح خطوط الرحلات الجوية المباشرة بين بنغازي والمطارات الإيطالية، وخطوط الملاحة البحرية بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، وتسهيل إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الليبيين بشكل عام وخاصة المرضى والطلاب الليبيين في إيطاليا".وأوضح المتحدث باسم البرلمان الليبي أن "كذلك تناول اللقاء مُستجدات الأوضاع في ليبيا وسُبل إنهاء الأزمة الراهنة".وشدد عقيلة على أن "الحل في ليبيا يكون من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل حكومة موحدة مهمتها تنفيذ الاستحقاق الانتخابي بما يُلبي تطلعات وطموحات الشعب الليبي".وكانت الحكومة الإيطالية أعلنت في يوليو/ تموز العام الماضي، عن رفع حظرها الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي منذ 10 سنوات، لتُستأنف الرحلات في سبتمبر/ أيلول من نفس العام.
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, إيطاليا, الأخبار
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, إيطاليا, الأخبار
رئيس البرلمان الليبي يدعو الشركات الإيطالية للمساهمة بمشاريع الإعمار في بلاده
دعا رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الأحد، الشركات الإيطالية إلى المساهمة في مشاريع الإعمار والتنمية في ليبيا بالإضافة إلى إعلانه عودة الرحلات الجوية المباشرة بين بنغازي والمطارات الإيطالية.
بنغازي- سبوتنيك. وأصدر المتحدث باسم مجلس النواب الليبي بيانا، قال فيه إن "رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح استقبل مساء اليوم في مدينة القبة السفير الإيطالي لدى ليبيا، جيانلوكا البريني، رفقة قنصل إيطاليا في مدينة بنغازي السيد فرانشيسكو لويجي".
وأضاف البيان أن "اللقاء تناول العلاقات الثنائية
بين البلدين الصديقين على كافة الأصعدة"، مضيفا "السيد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وجه الدعوة للشركات الإيطالية للعودة للعمل في ليبيا للمساهمة في مشاريع الإعمار والتنمية".
وأكد رئيس مجلس النواب خلال لقائه الوفد الإيطالي على "تنفيذ مشروع الطريق إمساعد - رأس أجدير كما تم التعاقد عليه ووفقاً لما خطط له سابقاً"، بالإضافة إلى "عودة فتح خطوط الرحلات الجوية المباشرة بين بنغازي والمطارات الإيطالية، وخطوط الملاحة البحرية بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، وتسهيل إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الليبيين
بشكل عام وخاصة المرضى والطلاب الليبيين في إيطاليا".
وأوضح المتحدث باسم البرلمان الليبي أن "كذلك تناول اللقاء مُستجدات الأوضاع في ليبيا وسُبل إنهاء الأزمة الراهنة".
وشدد عقيلة على أن "الحل في ليبيا يكون من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل حكومة موحدة مهمتها تنفيذ الاستحقاق الانتخابي بما يُلبي تطلعات وطموحات الشعب الليبي".
وكانت الحكومة الإيطالية أعلنت في يوليو/ تموز العام الماضي، عن رفع حظرها الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي منذ 10 سنوات، لتُستأنف الرحلات في سبتمبر/ أيلول من نفس العام.