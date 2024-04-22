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https://sputnikarabic.ae/20240422/الصدمة-في-داخلها-نجم-إسباني-يعثر-على-محفظته-التي-ضاعت-في-السعودية-قبل-8-أشهر-فيديو-1088189870.html
"الصدمة في داخلها"... نجم إسباني يعثر على محفظته التي ضاعت في السعودية قبل 8 أشهر... فيديو
"الصدمة في داخلها"... نجم إسباني يعثر على محفظته التي ضاعت في السعودية قبل 8 أشهر... فيديو
سبوتنيك عربي
كشف اللاعب الإسباني، ألفارو غونزاليس، المحترف في نادي القادسية السعودي، عن عثوره على محفظته وبداخلها كل النقود والوثائق بعد 8 أشهر من فقدانها في السعودية. 22.04.2024, سبوتنيك عربي
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2024-04-22T13:24+0000
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وظهر ألفارو غونزاليس في فيديو وهو يبحث في محتويات محفظته الشخصية، التي فقدها قبل 8 أشهر قبل إعادتها إليه دون أن ينقص منها شئ.وتابع غونزاليس: "هذه محفظتي، تحتوي على كل أموالي وأشياء أخرى.. إنه لأمر مدهش.. هذا لا يمكن أن يحدث في أي مكان آخر.. لهذا سأخبركم عنه".يشار إلى أن ألفارو غونزاليس (34 عاما) انضم إلى نادي النصر السعودي عام 2022 من فريق نارسيليا الفرنسي، قبل أن ينضم إلى صفوف نادي القادسية عام 2023.
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"الصدمة في داخلها"... نجم إسباني يعثر على محفظته التي ضاعت في السعودية قبل 8 أشهر... فيديو

13:24 GMT 22.04.2024
© Photo / twitter/Nawaf_STATSاللاعب الإسباني، ألفارو غونزاليس، المحترف في نادي القادسية السعودي، لحظة عثوره على محفظته
اللاعب الإسباني، ألفارو غونزاليس، المحترف في نادي القادسية السعودي، لحظة عثوره على محفظته - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
© Photo / twitter/Nawaf_STATS
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كشف اللاعب الإسباني، ألفارو غونزاليس، المحترف في نادي القادسية السعودي، عن عثوره على محفظته وبداخلها كل النقود والوثائق بعد 8 أشهر من فقدانها في السعودية.
وظهر ألفارو غونزاليس في فيديو وهو يبحث في محتويات محفظته الشخصية، التي فقدها قبل 8 أشهر قبل إعادتها إليه دون أن ينقص منها شئ.

وقال: "مرحبا أصدقائي، انظروا، هذه هي المملكة العربية السعودية... محفظتي ... حصلت عليها مرة أخرى بعد ثمانية أشهر.. لم أنظر في الرسائل التي تلقيتها على وسائل التواصل الاجتماعي.. لأن لدي الكثير منهم."

وتابع غونزاليس: "هذه محفظتي، تحتوي على كل أموالي وأشياء أخرى.. إنه لأمر مدهش.. هذا لا يمكن أن يحدث في أي مكان آخر.. لهذا سأخبركم عنه".
يشار إلى أن ألفارو غونزاليس (34 عاما) انضم إلى نادي النصر السعودي عام 2022 من فريق نارسيليا الفرنسي، قبل أن ينضم إلى صفوف نادي القادسية عام 2023.
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