https://sputnikarabic.ae/20240422/الصدمة-في-داخلها-نجم-إسباني-يعثر-على-محفظته-التي-ضاعت-في-السعودية-قبل-8-أشهر-فيديو-1088189870.html

"الصدمة في داخلها"... نجم إسباني يعثر على محفظته التي ضاعت في السعودية قبل 8 أشهر... فيديو

"الصدمة في داخلها"... نجم إسباني يعثر على محفظته التي ضاعت في السعودية قبل 8 أشهر... فيديو

سبوتنيك عربي

كشف اللاعب الإسباني، ألفارو غونزاليس، المحترف في نادي القادسية السعودي، عن عثوره على محفظته وبداخلها كل النقود والوثائق بعد 8 أشهر من فقدانها في السعودية. 22.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-22T13:24+0000

2024-04-22T13:24+0000

2024-04-22T13:24+0000

مجتمع

نادي الفيديو

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وظهر ألفارو غونزاليس في فيديو وهو يبحث في محتويات محفظته الشخصية، التي فقدها قبل 8 أشهر قبل إعادتها إليه دون أن ينقص منها شئ.وتابع غونزاليس: "هذه محفظتي، تحتوي على كل أموالي وأشياء أخرى.. إنه لأمر مدهش.. هذا لا يمكن أن يحدث في أي مكان آخر.. لهذا سأخبركم عنه".يشار إلى أن ألفارو غونزاليس (34 عاما) انضم إلى نادي النصر السعودي عام 2022 من فريق نارسيليا الفرنسي، قبل أن ينضم إلى صفوف نادي القادسية عام 2023.

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