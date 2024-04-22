"الصدمة في داخلها"... نجم إسباني يعثر على محفظته التي ضاعت في السعودية قبل 8 أشهر... فيديو
© Photo / twitter/Nawaf_STATSاللاعب الإسباني، ألفارو غونزاليس، المحترف في نادي القادسية السعودي، لحظة عثوره على محفظته
© Photo / twitter/Nawaf_STATS
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كشف اللاعب الإسباني، ألفارو غونزاليس، المحترف في نادي القادسية السعودي، عن عثوره على محفظته وبداخلها كل النقود والوثائق بعد 8 أشهر من فقدانها في السعودية.
وظهر ألفارو غونزاليس في فيديو وهو يبحث في محتويات محفظته الشخصية، التي فقدها قبل 8 أشهر قبل إعادتها إليه دون أن ينقص منها شئ.
وقال: "مرحبا أصدقائي، انظروا، هذه هي المملكة العربية السعودية... محفظتي ... حصلت عليها مرة أخرى بعد ثمانية أشهر.. لم أنظر في الرسائل التي تلقيتها على وسائل التواصل الاجتماعي.. لأن لدي الكثير منهم."
وتابع غونزاليس: "هذه محفظتي، تحتوي على كل أموالي وأشياء أخرى.. إنه لأمر مدهش.. هذا لا يمكن أن يحدث في أي مكان آخر.. لهذا سأخبركم عنه".
🎥 #فيديو | لاعب نادي القادسية الاسباني ألفارو غونزاليس بعد استعادة محفظته :— الكرة الاسيوية (@AFC_1954) April 22, 2024
"انظروا يا أصدقائي هذه هي المملكة العربية السعودية بعد ثمانية أشهر وجدت محفظتي وبها كل شيء المال وكل ممتلكاتي، إنه لأمر مدهش وهو ما يميّز السعودية عن العالم
شكراً جزيلاً 🇸🇦
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يشار إلى أن ألفارو غونزاليس (34 عاما) انضم إلى نادي النصر السعودي عام 2022 من فريق نارسيليا الفرنسي، قبل أن ينضم إلى صفوف نادي القادسية عام 2023.