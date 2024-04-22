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بوريل: استمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة متواصلة ولا استقرار إذا استمرت الحرب
بوريل: استمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة متواصلة ولا استقرار إذا استمرت الحرب
سبوتنيك عربي
أكد مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "الكارثة الإنسانية" في قطاع غزة متواصلة ولن يكون هناك استقرار في المنطقة إذا تواصلت الحرب. 22.04.2024, سبوتنيك عربي
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أمستردام - سبوتنيك. وقال بوريل، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن "الكارثة الإنسانية في غزة متواصلة ولن يكون هناك استقرار في المنطقة إذا تواصلت الحرب".وأضافت أن "وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا على دعوة وزير الخارجية الإسرائيلي ورئيس الوزراء الفلسطيني في اجتماع وزراء الخارجية المقبل لبحث التهدئة في غزة".هذا ودان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي اليوم الاثنين العمليات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، مطالبا بالوقف الفوري لإطلاق النار، وداعيا إلى عقد مؤتمر دولي للتوصل إلى حل يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.وقال البديوي في كلمة خلال منتدى الأمن الإقليمي الخليجي الأوروبي في لوكسمبورغ "ندين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ونطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع".وأضاف "نجدد الدعم لإقامة مؤتمر دولي بهدف مناقشة القضية الفلسطينية والتوصل إلى حل ينهي الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".كما حذر البديوي من التصعيد العسكري الأخير بين إيران وإسرائيل، مشيرا إلى أنه "بدأ يأخذ منحنى آخر ذي انعكاسات سلبية".وتابع: "على الأطراف كافة التحلي بضبط النفس لتجنيب المنطقة مخاطر الحروب".وتتواصل لليوم الـ 199 على التوالي، العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.وكانت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، قد أعلنت، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من كانون الأول/ديسمبر 2023.وأعلنت وزارة الصحة بغزة، في أحدث إحصاء أصدرته اليوم الإثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 34151 قتيلا و77084 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط إلا على أساس "صيغة الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sputnikarabic.ae/20240313/الاتحاد-الأوروبي-المجاعة-في-غزة-تستخدم-كسلاح-حرب-1086934483.html
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بوريل: استمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة متواصلة ولا استقرار إذا استمرت الحرب

21:34 GMT 22.04.2024 (تم التحديث: 21:38 GMT 22.04.2024)
© Sputnik . abedal kader albaiبوريل: من الضروري أن يتجنب لبنان جره إلى صراع إقليمي
بوريل: من الضروري أن يتجنب لبنان جره إلى صراع إقليمي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
© Sputnik . abedal kader albai
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أكد مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "الكارثة الإنسانية" في قطاع غزة متواصلة ولن يكون هناك استقرار في المنطقة إذا تواصلت الحرب.
أمستردام - سبوتنيك. وقال بوريل، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن "الكارثة الإنسانية في غزة متواصلة ولن يكون هناك استقرار في المنطقة إذا تواصلت الحرب".
أطفال فلسطينيون يجمعون الطعام في نقطة تبرع في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، في 6 ديسمبر 2023، - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2024
الاتحاد الأوروبي: المجاعة في غزة تستخدم كسلاح حرب
13 مارس, 10:12 GMT
وأضافت أن "وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا على دعوة وزير الخارجية الإسرائيلي ورئيس الوزراء الفلسطيني في اجتماع وزراء الخارجية المقبل لبحث التهدئة في غزة".
هذا ودان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي اليوم الاثنين العمليات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، مطالبا بالوقف الفوري لإطلاق النار، وداعيا إلى عقد مؤتمر دولي للتوصل إلى حل يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وقال البديوي في كلمة خلال منتدى الأمن الإقليمي الخليجي الأوروبي في لوكسمبورغ "ندين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ونطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع".
وأضاف "نجدد الدعم لإقامة مؤتمر دولي بهدف مناقشة القضية الفلسطينية والتوصل إلى حل ينهي الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
كما حذر البديوي من التصعيد العسكري الأخير بين إيران وإسرائيل، مشيرا إلى أنه "بدأ يأخذ منحنى آخر ذي انعكاسات سلبية".
وتابع: "على الأطراف كافة التحلي بضبط النفس لتجنيب المنطقة مخاطر الحروب".
وتتواصل لليوم الـ 199 على التوالي، العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.
أطفال فلسطينيون يجمعون الطعام في نقطة تبرع في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، في 6 ديسمبر 2023، - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2024
الاتحاد الأوروبي: المجاعة في غزة تستخدم كسلاح حرب
13 مارس, 10:12 GMT
وكانت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، قد أعلنت، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من كانون الأول/ديسمبر 2023.
وأعلنت وزارة الصحة بغزة، في أحدث إحصاء أصدرته اليوم الإثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 34151 قتيلا و77084 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط إلا على أساس "صيغة الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تستهدف مبنى الإدارة بمستشفى العودة وسط قطاع غزة06:50 GMTПалестинцы осматривают ущерб, нанесенный больнице Аль-Шифа в секторе Газа после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حماس" ترغب برؤية روسيا كضامن أمني في غزةأمس, 16:11 GMT
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