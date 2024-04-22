زعيم حزب فرنسي: العقوبات ضد روسيا تعاقب أوروبا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:17 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التبعات الاقتصادية للتصعيد بين إسرائيل وإيران
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
10:31 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
14:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف العسكري الروسي الإيراني الصيني سيقلب الطاولة على المعسكر الغربي
14:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
الكرملين يندد بقرار النواب الأمريكي الذي يقر مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان
15:03 GMT
59 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
اكتشاف دليل على أن الزمن يمكن عكسه في الزجاج
16:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
17:00 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:13 GMT
20 د
صدى الحياة
التوحد لا يمنع من التعلم بل التعليم حق إنساني للجميع
17:34 GMT
26 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:03 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
17:26 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
17:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240422/زعيم-حزب-فرنسي-العقوبات-ضد-روسيا-تعاقب-أوروبا-1088185759.html
زعيم حزب فرنسي: العقوبات ضد روسيا تعاقب أوروبا
زعيم حزب فرنسي: العقوبات ضد روسيا تعاقب أوروبا
سبوتنيك عربي
صرح زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي، المرشح لانتخابات البرلمان الأوروبي، فلوريان فيليبو، أن العقوبات ضد روسيا تضر بأوروبا. 22.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-22T12:06+0000
2024-04-22T12:06+0000
روسيا
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104582/36/1045823683_0:127:3187:1920_1920x0_80_0_0_363803fe670ef4d88cfb89a70a8ef5b3.jpg
وكتب فيليبو على منصة "إكس": "دعونا نضع حدا لهذه العقوبات الغبية التي تعاقب أنفسنا ونعود إلى الحوار في أقرب وقت ممكن!".وسخر السياسي من محاولات المسؤولين الأوروبيين لإركاع "الاقتصاد الروسي على ركبتيه".وفي تقرير صدر في يناير/ كانون الثاني، رفع صندوق النقد الدولي بشكل كبير توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي لعام 2024 – إلى 2.6 في المئة. وارتفع المؤشر بمقدار 1.5 نقطة مئوية مقارنة بالتقدير السابق اعتبارا من أكتوبر 2023.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بداية شهر يناير/ كانون الثاني في اجتماع مع رجال الأعمال من الشرق الأقصى، إن روسيا تفوقت على ألمانيا من حيث الحجم الاقتصادي، وأصبحت الأولى في أوروبا والخامسة في العالم من حيث تعادل القوة الشرائية. ووصف الرئيس هذه النتيجة بأنها مفاجئة في ظل ظروف تتعرض فيها البلاد لعقوبات من جميع الأطراف.
https://sputnikarabic.ae/20240422/روسيا-حول-عزم-بولندا-نشر-أسلحة-نووية-أمريكية-سنضعها-على-قائمة-الأهداف-التي-سيتم-ضربها-1088184875.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104582/36/1045823683_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_89f719ccbd27bf0dc916f56d511d2da6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

زعيم حزب فرنسي: العقوبات ضد روسيا تعاقب أوروبا

12:06 GMT 22.04.2024
© Sputnik . Vladimir Sergeev / الانتقال إلى بنك الصور الطائرات الهجومية "سو-25ام بي" ترسم علم روسيا في نهاية العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020
 الطائرات الهجومية سو-25ام بي ترسم علم روسيا في نهاية العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
© Sputnik . Vladimir Sergeev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي، المرشح لانتخابات البرلمان الأوروبي، فلوريان فيليبو، أن العقوبات ضد روسيا تضر بأوروبا.
وكتب فيليبو على منصة "إكس": "دعونا نضع حدا لهذه العقوبات الغبية التي تعاقب أنفسنا ونعود إلى الحوار في أقرب وقت ممكن!".

وأضاف: "ستشهد روسيا أحد أسرع معدلات النمو الاقتصادي في العالم هذا العام، بعد نمو قوي للغاية بالفعل في عام 2023".

وسخر السياسي من محاولات المسؤولين الأوروبيين لإركاع "الاقتصاد الروسي على ركبتيه".

وتابع: "برافو لبطلنا الوطني برونو لو مير (وزير المالية الفرنسي)، الذي وعد "بإركاع الاقتصاد الروسي"! بطل آخر هو أورسولا (فون دير لين - رئيسة المفوضية الأوروبية)، الذين قدموا بالفعل 13 حزمة عقوبات ضد روسيا ويستعدون للحزمة 14!".

وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
روسيا حول عزم بولندا نشر أسلحة نووية أمريكية: سنضعها على قائمة الأهداف التي سيتم ضربها
11:35 GMT
وفي تقرير صدر في يناير/ كانون الثاني، رفع صندوق النقد الدولي بشكل كبير توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي لعام 2024 – إلى 2.6 في المئة. وارتفع المؤشر بمقدار 1.5 نقطة مئوية مقارنة بالتقدير السابق اعتبارا من أكتوبر 2023.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بداية شهر يناير/ كانون الثاني في اجتماع مع رجال الأعمال من الشرق الأقصى، إن روسيا تفوقت على ألمانيا من حيث الحجم الاقتصادي، وأصبحت الأولى في أوروبا والخامسة في العالم من حيث تعادل القوة الشرائية. ووصف الرئيس هذه النتيجة بأنها مفاجئة في ظل ظروف تتعرض فيها البلاد لعقوبات من جميع الأطراف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:05 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تستهدف مبنى الإدارة بمستشفى العودة وسط قطاع غزة06:50 GMTПалестинцы осматривают ущерб, нанесенный больнице Аль-Шифа в секторе Газа после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حماس" ترغب برؤية روسيا كضامن أمني في غزةأمس, 16:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала