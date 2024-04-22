https://sputnikarabic.ae/20240422/زعيم-حزب-فرنسي-العقوبات-ضد-روسيا-تعاقب-أوروبا-1088185759.html
زعيم حزب فرنسي: العقوبات ضد روسيا تعاقب أوروبا
زعيم حزب فرنسي: العقوبات ضد روسيا تعاقب أوروبا
سبوتنيك عربي
صرح زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي، المرشح لانتخابات البرلمان الأوروبي، فلوريان فيليبو، أن العقوبات ضد روسيا تضر بأوروبا. 22.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-22T12:06+0000
2024-04-22T12:06+0000
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روسيا
العالم
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وكتب فيليبو على منصة "إكس": "دعونا نضع حدا لهذه العقوبات الغبية التي تعاقب أنفسنا ونعود إلى الحوار في أقرب وقت ممكن!".وسخر السياسي من محاولات المسؤولين الأوروبيين لإركاع "الاقتصاد الروسي على ركبتيه".وفي تقرير صدر في يناير/ كانون الثاني، رفع صندوق النقد الدولي بشكل كبير توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي لعام 2024 – إلى 2.6 في المئة. وارتفع المؤشر بمقدار 1.5 نقطة مئوية مقارنة بالتقدير السابق اعتبارا من أكتوبر 2023.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بداية شهر يناير/ كانون الثاني في اجتماع مع رجال الأعمال من الشرق الأقصى، إن روسيا تفوقت على ألمانيا من حيث الحجم الاقتصادي، وأصبحت الأولى في أوروبا والخامسة في العالم من حيث تعادل القوة الشرائية. ووصف الرئيس هذه النتيجة بأنها مفاجئة في ظل ظروف تتعرض فيها البلاد لعقوبات من جميع الأطراف.
https://sputnikarabic.ae/20240422/روسيا-حول-عزم-بولندا-نشر-أسلحة-نووية-أمريكية-سنضعها-على-قائمة-الأهداف-التي-سيتم-ضربها-1088184875.html
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روسيا, العالم
زعيم حزب فرنسي: العقوبات ضد روسيا تعاقب أوروبا
صرح زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي، المرشح لانتخابات البرلمان الأوروبي، فلوريان فيليبو، أن العقوبات ضد روسيا تضر بأوروبا.
وكتب فيليبو على منصة "إكس": "دعونا نضع حدا لهذه العقوبات الغبية التي تعاقب أنفسنا ونعود إلى الحوار في أقرب وقت ممكن!".
وأضاف: "ستشهد روسيا أحد أسرع معدلات النمو الاقتصادي في العالم هذا العام، بعد نمو قوي للغاية بالفعل في عام 2023".
وسخر السياسي من محاولات المسؤولين الأوروبيين لإركاع "الاقتصاد الروسي على ركبتيه".
وتابع: "برافو لبطلنا الوطني برونو لو مير (وزير المالية الفرنسي)، الذي وعد "بإركاع الاقتصاد الروسي"! بطل آخر هو أورسولا (فون دير لين - رئيسة المفوضية الأوروبية)، الذين قدموا بالفعل 13 حزمة عقوبات ضد روسيا ويستعدون للحزمة 14!".
وفي تقرير صدر في يناير/ كانون الثاني، رفع صندوق النقد الدولي بشكل كبير توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي لعام 2024 – إلى 2.6 في المئة. وارتفع المؤشر بمقدار 1.5 نقطة مئوية مقارنة بالتقدير السابق اعتبارا من أكتوبر 2023.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بداية شهر يناير/ كانون الثاني في اجتماع مع رجال الأعمال من الشرق الأقصى، إن روسيا تفوقت على ألمانيا من حيث الحجم الاقتصادي، وأصبحت الأولى في أوروبا والخامسة في العالم من حيث تعادل القوة الشرائية. ووصف الرئيس هذه النتيجة بأنها مفاجئة في ظل ظروف تتعرض فيها البلاد لعقوبات من جميع الأطراف.