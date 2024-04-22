طلاب 3 معاهد في الولايات المتحدة يقيمون مخيم تضامن مع غزة
06:51 GMT 22.04.2024 (تم التحديث: 07:00 GMT 22.04.2024)
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaالنازحون الفلسطينيون يتوجهون من جنوب قطاع غزة إلى شماله عبر شارع الرشيد، للعودة إلى منازلهم في غزة، 14 أبريل 2024
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
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أقام طلاب في ثلاث معاهد في مدينة بوسطن الأمريكية مخيمات احتجاجية بالقرب من معاهدهم، مطالبين مؤسساتهم بقطع العلاقات مع إسرائيل.
وقالت المنظمة الوطنية لطلبة العدالة في فلسطين إن الجامعات هي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، وإيمرسون وتافتس.
وتأتي هذه التحركات بعد أن أطلق طلاب جامعة كولومبيا في نيويورك "مخيم التضامن مع غزة" في حرمهم الجامعي، وهذا الاحتجاج دخل الآن يومه الخامس. وتم القبض على نحو 100 طالب هناك يوم الجمعة.
وقال الطلاب: "إننا محشدون وموحدون ومصممون. سوف نسيطر على حرمنا الجامعي حتى تصبح فلسطين حرة".
Today at 7 pm, students from three Boston-area schools—MIT, Emerson, and Tufts—launched encampments to demand that their instituons cut ties from genocide— National Students for Justice in Palestine (@NationalSJP) April 22, 2024
WE ARE MOBILIZED, UNIFIED, AND DETERMINED. WE WILL SEIZE CONTROL OF OUR CAMPUSES UNTIL PALESTINE IS FREE! pic.twitter.com/u18np9vLyl
وبدأ الطلاب في عدة جامعات حول العالم الاحتجاج تضامنا مع "مخيم التضامن مع غزة" في جامعة كولومبيا بعد اعتقال أكثر من 100 طالب من حرم الجامعة على خلفية دعمهم لغزة ومطالبتهم بوقف الحرب.
ففي جامعة ييل وجامعة كارولينا الجنوبية في تشابل هيل، بدأ الطلاب مخيمات تضامنية مع "مخيم التضامن مع غزة" في جامعة كولومبيا.
شرطة #نيويورك تعتقل عشرات الطلاب المعتصمين في حرم جامعة كولومبيا، بعد 36 ساعة من إقامة فعالية "مخيم التضامن مع #غزة". pic.twitter.com/rIcEMk0925— صحيفة الاستقلال (@alestiklal) April 18, 2024