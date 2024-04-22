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طلاب 3 معاهد في الولايات المتحدة يقيمون مخيم تضامن مع غزة
طلاب 3 معاهد في الولايات المتحدة يقيمون مخيم تضامن مع غزة
سبوتنيك عربي
أقام طلاب في ثلاث معاهد في مدينة بوسطن الأمريكية مخيمات احتجاجية بالقرب من معاهدهم، مطالبين مؤسساتهم بقطع العلاقات مع إسرائيل. 22.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-22T06:51+0000
2024-04-22T07:00+0000
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قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
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وقالت المنظمة الوطنية لطلبة العدالة في فلسطين إن الجامعات هي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، وإيمرسون وتافتس.وقال الطلاب: "إننا محشدون وموحدون ومصممون. سوف نسيطر على حرمنا الجامعي حتى تصبح فلسطين حرة".وبدأ الطلاب في عدة جامعات حول العالم الاحتجاج تضامنا مع "مخيم التضامن مع غزة" في جامعة كولومبيا بعد اعتقال أكثر من 100 طالب من حرم الجامعة على خلفية دعمهم لغزة ومطالبتهم بوقف الحرب.ففي جامعة ييل وجامعة كارولينا الجنوبية في تشابل هيل، بدأ الطلاب مخيمات تضامنية مع "مخيم التضامن مع غزة" في جامعة كولومبيا.
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طوفان الأقصى, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
طوفان الأقصى, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية

طلاب 3 معاهد في الولايات المتحدة يقيمون مخيم تضامن مع غزة

06:51 GMT 22.04.2024 (تم التحديث: 07:00 GMT 22.04.2024)
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaالنازحون الفلسطينيون يتوجهون من جنوب قطاع غزة إلى شماله عبر شارع الرشيد، للعودة إلى منازلهم في غزة، 14 أبريل 2024
النازحون الفلسطينيون يتوجهون من جنوب قطاع غزة إلى شماله عبر شارع الرشيد، للعودة إلى منازلهم في غزة، 14 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
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أقام طلاب في ثلاث معاهد في مدينة بوسطن الأمريكية مخيمات احتجاجية بالقرب من معاهدهم، مطالبين مؤسساتهم بقطع العلاقات مع إسرائيل.
وقالت المنظمة الوطنية لطلبة العدالة في فلسطين إن الجامعات هي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، وإيمرسون وتافتس.

وتأتي هذه التحركات بعد أن أطلق طلاب جامعة كولومبيا في نيويورك "مخيم التضامن مع غزة" في حرمهم الجامعي، وهذا الاحتجاج دخل الآن يومه الخامس. وتم القبض على نحو 100 طالب هناك يوم الجمعة.

وقال الطلاب: "إننا محشدون وموحدون ومصممون. سوف نسيطر على حرمنا الجامعي حتى تصبح فلسطين حرة".
وبدأ الطلاب في عدة جامعات حول العالم الاحتجاج تضامنا مع "مخيم التضامن مع غزة" في جامعة كولومبيا بعد اعتقال أكثر من 100 طالب من حرم الجامعة على خلفية دعمهم لغزة ومطالبتهم بوقف الحرب.
ففي جامعة ييل وجامعة كارولينا الجنوبية في تشابل هيل، بدأ الطلاب مخيمات تضامنية مع "مخيم التضامن مع غزة" في جامعة كولومبيا.
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