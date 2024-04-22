https://sputnikarabic.ae/20240422/طلاب-3-معاهد-في-الولايات-المتحدة-يقيمون-مخيم-تضامن-مع-غزة-1088172222.html

طلاب 3 معاهد في الولايات المتحدة يقيمون مخيم تضامن مع غزة

طلاب 3 معاهد في الولايات المتحدة يقيمون مخيم تضامن مع غزة

سبوتنيك عربي

أقام طلاب في ثلاث معاهد في مدينة بوسطن الأمريكية مخيمات احتجاجية بالقرب من معاهدهم، مطالبين مؤسساتهم بقطع العلاقات مع إسرائيل. 22.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-22T06:51+0000

2024-04-22T06:51+0000

2024-04-22T07:00+0000

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وقالت المنظمة الوطنية لطلبة العدالة في فلسطين إن الجامعات هي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، وإيمرسون وتافتس.وقال الطلاب: "إننا محشدون وموحدون ومصممون. سوف نسيطر على حرمنا الجامعي حتى تصبح فلسطين حرة".وبدأ الطلاب في عدة جامعات حول العالم الاحتجاج تضامنا مع "مخيم التضامن مع غزة" في جامعة كولومبيا بعد اعتقال أكثر من 100 طالب من حرم الجامعة على خلفية دعمهم لغزة ومطالبتهم بوقف الحرب.ففي جامعة ييل وجامعة كارولينا الجنوبية في تشابل هيل، بدأ الطلاب مخيمات تضامنية مع "مخيم التضامن مع غزة" في جامعة كولومبيا.

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