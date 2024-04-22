https://sputnikarabic.ae/20240422/قمة-إي-آي-إم-تكشف-قوة-الاستثمار-الأجنبي-في-تمويل-الذكاء-الاصطناعي-وتعزيز-الأمن-الغذائي-1088185538.html
قمة "إي آي إم" تكشف قوة الاستثمار الأجنبي في تمويل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن الغذائي
قمة "إي آي إم" تكشف قوة الاستثمار الأجنبي في تمويل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن الغذائي
سبوتنيك عربي
تسلط قمة " AIM" للاستثمار أحد أكبر الملتقيات الاستثمارية في العالم، والتي تنظمها مؤسسة AIM العالمية وتستضيفها العاصمة الإماراتية أبو ظبي خلال الفترة من 7 إلى 9... 22.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-22T11:57+0000
2024-04-22T11:57+0000
2024-04-22T12:58+0000
اقتصاد
العالم
قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024
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وتجمع قمة " AIM" للاستثمار، التي تقام تحت شعار "التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميًا"، كبار المستثمرين المؤسسين وصناديق الثروة السيادية والأفراد من أصحاب الثروات العالية ووكالات الاستثمار من جميع أنحاء العالم.وحول الاستثمارات الخضراء، تسلط جلسة "الكشف عن قوة الاستثمار الأجنبي المباشر في تمويل الذكاء الاصطناعي: التنقل في مشهد الاستثمارات الخضراء"، الضوء على اتجاه الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تم التركيز على الذكاء الاصطناعي (AI) بشكل كبير خلال عام 2023 في مجال الاستثمار التكنولوجي، ومن المتوقع أن يستمر في جذب الاستثمارات خلال العام المقبل.الأجنبي المباشر في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالجوع، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي.تدعو قمة " AIM" للاستثمار أصحاب المصلحة وصانعي السياسات وقادة العالم للانضمام إلى الخطاب العالمي حول إعادة تشكيل مستقبل الاستثمار، والتغلب على التحديات، وإطلاق إمكانات الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.وتشمل فئات الجوائز الابتكار والتعاون البحثي، وتعزيز القدرة التنافسية العالمية، وحجم الاستثمار، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، والتأثير المجتمعي، وتأثيرات الميزان التجاري، والاستدامة، وتنويع الصناعات.وتستضيف قمة " AIM" للاستثمار دراسة تصور " AIM" لوكالات تشجيع الاستثمار 2024 بالتعاون مع " UNIDO" و"WAIPA " و "KPMG"، بهدف استخلاص رؤى قيمة من تجارب وكالات تشجيع الاستثمار، وتعزيز النهج التعاوني في مشهد وكالات تشجيع الاستثمار.
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اقتصاد, العالم, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024
اقتصاد, العالم, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024
قمة "إي آي إم" تكشف قوة الاستثمار الأجنبي في تمويل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن الغذائي
11:57 GMT 22.04.2024 (تم التحديث: 12:58 GMT 22.04.2024)
تسلط قمة " AIM" للاستثمار أحد أكبر الملتقيات الاستثمارية في العالم، والتي تنظمها مؤسسة AIM العالمية وتستضيفها العاصمة الإماراتية أبو ظبي خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو/أيار 2024، الضوء على أحدث اتجاهات الاستثمار حول العالم وكيفية تنشيط الاستثمارات من خلال الابتكارات التكنولوجية.
وتجمع قمة " AIM" للاستثمار، التي تقام تحت شعار "التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميًا"، كبار المستثمرين المؤسسين وصناديق الثروة السيادية والأفراد من أصحاب الثروات العالية ووكالات الاستثمار من جميع أنحاء العالم.
وتحت شعار "نمو اقتصادي مرن ومستدام - خلق استثمار صحي ومستقبلي من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار الأجنبي في الحوافظ المالية"، تخصص القمة على مدار 3 أيام ضمن محوري الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات المحافظ الأجنبية، جلسات حوارية لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الفرص الاستثمارية حول العالم.
يبدأ برنامج مسار الاستثمار بجلسة حوارية تحت عنوان "التوترات الجيوسياسية 2024: تحديات ووجهات جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر"، يليها تنظيم 11 جلسة تناقش اتجاهات الاستثمار المستدام، والاستثمارات الأجنبية المباشرة الشاملة في الدول الأقل نموًا، وتوقعات الاستثمار الأجنبي المباشر، والطاقة المتجددة، وتمويل المناخ، بالإضافة إلى بحث إرث مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) والاطلاع على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وحول الاستثمارات الخضراء، تسلط جلسة "الكشف عن قوة الاستثمار الأجنبي المباشر في تمويل الذكاء الاصطناعي: التنقل في مشهد الاستثمارات الخضراء"، الضوء على اتجاه الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تم التركيز على الذكاء الاصطناعي (AI) بشكل كبير خلال عام 2023 في مجال الاستثمار التكنولوجي، ومن المتوقع أن يستمر في جذب الاستثمارات خلال العام المقبل.
وتحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المستدامة: استكشاف تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على الأمن الغذائي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الزراعة"، يناقش المتحدثون كيفية مساهمة الاستثمار
الأجنبي المباشر في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالجوع، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي.
ويمكن للحضور المشاركة في دورة تدريبية حول "التمويل المختلط"، ومحادثة " AIM"حول "آثار الإصلاحات الضريبية على وكالات ترويج الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة"، وعرض تقديمي حول "الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال الرعاية الصحية: الفرص والتحديات"، ما يضمن مناقشات شاملة لاستكشاف أحدث الاتجاهات والفرص في المشهد الاستثماري العالمي.
تدعو قمة " AIM" للاستثمار أصحاب المصلحة وصانعي السياسات وقادة العالم للانضمام إلى الخطاب العالمي حول إعادة تشكيل مستقبل الاستثمار، والتغلب على التحديات، وإطلاق إمكانات الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
ويتم على هامش اليوم الأول، عقد حفل جوائز الاستثمار AIM Investment 2024، لتكريم أفضل مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم. وتتويج جهود الدول الفائزة ووكالات ترويج الاستثمار التابعة لها في جذب استثمارات أجنبية مباشرة، ساهمت بشكل كبير في نموها.
وتشمل فئات الجوائز الابتكار والتعاون البحثي، وتعزيز القدرة التنافسية العالمية، وحجم الاستثمار، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، والتأثير المجتمعي، وتأثيرات الميزان التجاري، والاستدامة، وتنويع الصناعات.
وتستضيف قمة " AIM" للاستثمار دراسة تصور " AIM" لوكالات تشجيع الاستثمار 2024 بالتعاون مع " UNIDO" و"WAIPA " و "KPMG"، بهدف استخلاص رؤى قيمة من تجارب وكالات تشجيع الاستثمار، وتعزيز النهج التعاوني في مشهد وكالات تشجيع الاستثمار.