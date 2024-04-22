قمة "إي آي إم" تكشف قوة الاستثمار الأجنبي في تمويل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن الغذائي

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البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
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123 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:17 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التبعات الاقتصادية للتصعيد بين إسرائيل وإيران
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير اقتصادي: مؤشر"هانكي" غير دقيق ولبنان ليس "الأكثر بؤسا" عربيا
10:31 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
14:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف العسكري الروسي الإيراني الصيني سيقلب الطاولة على المعسكر الغربي
14:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
الكرملين يندد بقرار النواب الأمريكي الذي يقر مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان
15:03 GMT
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كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
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مرايا العلوم
اكتشاف دليل على أن الزمن يمكن عكسه في الزجاج
16:31 GMT
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
17:00 GMT
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:13 GMT
20 د
صدى الحياة
التوحد لا يمنع من التعلم بل التعليم حق إنساني للجميع
17:34 GMT
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
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183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
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كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
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كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
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https://sputnikarabic.ae/20240422/قمة-إي-آي-إم-تكشف-قوة-الاستثمار-الأجنبي-في-تمويل-الذكاء-الاصطناعي-وتعزيز-الأمن-الغذائي-1088185538.html
قمة "إي آي إم" تكشف قوة الاستثمار الأجنبي في تمويل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن الغذائي
قمة "إي آي إم" تكشف قوة الاستثمار الأجنبي في تمويل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن الغذائي
سبوتنيك عربي
تسلط قمة " AIM" للاستثمار أحد أكبر الملتقيات الاستثمارية في العالم، والتي تنظمها مؤسسة AIM العالمية وتستضيفها العاصمة الإماراتية أبو ظبي خلال الفترة من 7 إلى 9... 22.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-22T11:57+0000
2024-04-22T12:58+0000
اقتصاد
العالم
قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024
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وتجمع قمة " AIM" للاستثمار، التي تقام تحت شعار "التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميًا"، كبار المستثمرين المؤسسين وصناديق الثروة السيادية والأفراد من أصحاب الثروات العالية ووكالات الاستثمار من جميع أنحاء العالم.وحول الاستثمارات الخضراء، تسلط جلسة "الكشف عن قوة الاستثمار الأجنبي المباشر في تمويل الذكاء الاصطناعي: التنقل في مشهد الاستثمارات الخضراء"، الضوء على اتجاه الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تم التركيز على الذكاء الاصطناعي (AI) بشكل كبير خلال عام 2023 في مجال الاستثمار التكنولوجي، ومن المتوقع أن يستمر في جذب الاستثمارات خلال العام المقبل.الأجنبي المباشر في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالجوع، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي.تدعو قمة " AIM" للاستثمار أصحاب المصلحة وصانعي السياسات وقادة العالم للانضمام إلى الخطاب العالمي حول إعادة تشكيل مستقبل الاستثمار، والتغلب على التحديات، وإطلاق إمكانات الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.وتشمل فئات الجوائز الابتكار والتعاون البحثي، وتعزيز القدرة التنافسية العالمية، وحجم الاستثمار، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، والتأثير المجتمعي، وتأثيرات الميزان التجاري، والاستدامة، وتنويع الصناعات.وتستضيف قمة " AIM" للاستثمار دراسة تصور " AIM" لوكالات تشجيع الاستثمار 2024 بالتعاون مع " UNIDO" و"WAIPA " و "KPMG"، بهدف استخلاص رؤى قيمة من تجارب وكالات تشجيع الاستثمار، وتعزيز النهج التعاوني في مشهد وكالات تشجيع الاستثمار.
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https://sputnikarabic.ae/20240421/مصر-تؤكد-أن-وضعها-الاقتصادي-آخذ-في-التحسن-بعد-حزمة-الإصلاحات-الأخيرة-1088150825.html
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اقتصاد, العالم, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024
اقتصاد, العالم, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024

قمة "إي آي إم" تكشف قوة الاستثمار الأجنبي في تمويل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن الغذائي

11:57 GMT 22.04.2024 (تم التحديث: 12:58 GMT 22.04.2024)
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACEغروب الشمس بالقرب من برج خليفة في وسط دبي في 12 مارس 2024
غروب الشمس بالقرب من برج خليفة في وسط دبي في 12 مارس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACE
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تسلط قمة " AIM" للاستثمار أحد أكبر الملتقيات الاستثمارية في العالم، والتي تنظمها مؤسسة AIM العالمية وتستضيفها العاصمة الإماراتية أبو ظبي خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو/أيار 2024، الضوء على أحدث اتجاهات الاستثمار حول العالم وكيفية تنشيط الاستثمارات من خلال الابتكارات التكنولوجية.
وتجمع قمة " AIM" للاستثمار، التي تقام تحت شعار "التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميًا"، كبار المستثمرين المؤسسين وصناديق الثروة السيادية والأفراد من أصحاب الثروات العالية ووكالات الاستثمار من جميع أنحاء العالم.

وتحت شعار "نمو اقتصادي مرن ومستدام - خلق استثمار صحي ومستقبلي من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار الأجنبي في الحوافظ المالية"، تخصص القمة على مدار 3 أيام ضمن محوري الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات المحافظ الأجنبية، جلسات حوارية لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الفرص الاستثمارية حول العالم.

يبدأ برنامج مسار الاستثمار بجلسة حوارية تحت عنوان "التوترات الجيوسياسية 2024: تحديات ووجهات جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر"، يليها تنظيم 11 جلسة تناقش اتجاهات الاستثمار المستدام، والاستثمارات الأجنبية المباشرة الشاملة في الدول الأقل نموًا، وتوقعات الاستثمار الأجنبي المباشر، والطاقة المتجددة، وتمويل المناخ، بالإضافة إلى بحث إرث مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) والاطلاع على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

البنك المركزي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2024
البنك المركزي المصري يكشف عن تحسن كبير في عجز صافي الأصول الأجنبية
أمس, 16:32 GMT
وحول الاستثمارات الخضراء، تسلط جلسة "الكشف عن قوة الاستثمار الأجنبي المباشر في تمويل الذكاء الاصطناعي: التنقل في مشهد الاستثمارات الخضراء"، الضوء على اتجاه الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تم التركيز على الذكاء الاصطناعي (AI) بشكل كبير خلال عام 2023 في مجال الاستثمار التكنولوجي، ومن المتوقع أن يستمر في جذب الاستثمارات خلال العام المقبل.

وتحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المستدامة: استكشاف تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على الأمن الغذائي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الزراعة"، يناقش المتحدثون كيفية مساهمة الاستثمار

الأجنبي المباشر في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالجوع، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي.

ويمكن للحضور المشاركة في دورة تدريبية حول "التمويل المختلط"، ومحادثة " AIM"حول "آثار الإصلاحات الضريبية على وكالات ترويج الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة"، وعرض تقديمي حول "الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال الرعاية الصحية: الفرص والتحديات"، ما يضمن مناقشات شاملة لاستكشاف أحدث الاتجاهات والفرص في المشهد الاستثماري العالمي.

وزير المالية المصرية محمد معيط خلال كلمته في مؤتمر مصر الاقتصادي 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2024
مصر تؤكد أن وضعها الاقتصادي آخذ في التحسن بعد حزمة الإصلاحات الأخيرة
أمس, 07:06 GMT
تدعو قمة " AIM" للاستثمار أصحاب المصلحة وصانعي السياسات وقادة العالم للانضمام إلى الخطاب العالمي حول إعادة تشكيل مستقبل الاستثمار، والتغلب على التحديات، وإطلاق إمكانات الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

ويتم على هامش اليوم الأول، عقد حفل جوائز الاستثمار AIM Investment 2024، لتكريم أفضل مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم. وتتويج جهود الدول الفائزة ووكالات ترويج الاستثمار التابعة لها في جذب استثمارات أجنبية مباشرة، ساهمت بشكل كبير في نموها.

وتشمل فئات الجوائز الابتكار والتعاون البحثي، وتعزيز القدرة التنافسية العالمية، وحجم الاستثمار، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، والتأثير المجتمعي، وتأثيرات الميزان التجاري، والاستدامة، وتنويع الصناعات.
وتستضيف قمة " AIM" للاستثمار دراسة تصور " AIM" لوكالات تشجيع الاستثمار 2024 بالتعاون مع " UNIDO" و"WAIPA " و "KPMG"، بهدف استخلاص رؤى قيمة من تجارب وكالات تشجيع الاستثمار، وتعزيز النهج التعاوني في مشهد وكالات تشجيع الاستثمار.
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