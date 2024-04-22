https://sputnikarabic.ae/20240422/قمة-إي-آي-إم-تكشف-قوة-الاستثمار-الأجنبي-في-تمويل-الذكاء-الاصطناعي-وتعزيز-الأمن-الغذائي-1088185538.html

قمة "إي آي إم" تكشف قوة الاستثمار الأجنبي في تمويل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن الغذائي

قمة "إي آي إم" تكشف قوة الاستثمار الأجنبي في تمويل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن الغذائي

سبوتنيك عربي

تسلط قمة " AIM" للاستثمار أحد أكبر الملتقيات الاستثمارية في العالم، والتي تنظمها مؤسسة AIM العالمية وتستضيفها العاصمة الإماراتية أبو ظبي خلال الفترة من 7 إلى 9... 22.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-22T11:57+0000

2024-04-22T11:57+0000

2024-04-22T12:58+0000

اقتصاد

العالم

قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024

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وتجمع قمة " AIM" للاستثمار، التي تقام تحت شعار "التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميًا"، كبار المستثمرين المؤسسين وصناديق الثروة السيادية والأفراد من أصحاب الثروات العالية ووكالات الاستثمار من جميع أنحاء العالم.وحول الاستثمارات الخضراء، تسلط جلسة "الكشف عن قوة الاستثمار الأجنبي المباشر في تمويل الذكاء الاصطناعي: التنقل في مشهد الاستثمارات الخضراء"، الضوء على اتجاه الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تم التركيز على الذكاء الاصطناعي (AI) بشكل كبير خلال عام 2023 في مجال الاستثمار التكنولوجي، ومن المتوقع أن يستمر في جذب الاستثمارات خلال العام المقبل.الأجنبي المباشر في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالجوع، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي.تدعو قمة " AIM" للاستثمار أصحاب المصلحة وصانعي السياسات وقادة العالم للانضمام إلى الخطاب العالمي حول إعادة تشكيل مستقبل الاستثمار، والتغلب على التحديات، وإطلاق إمكانات الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.وتشمل فئات الجوائز الابتكار والتعاون البحثي، وتعزيز القدرة التنافسية العالمية، وحجم الاستثمار، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، والتأثير المجتمعي، وتأثيرات الميزان التجاري، والاستدامة، وتنويع الصناعات.وتستضيف قمة " AIM" للاستثمار دراسة تصور " AIM" لوكالات تشجيع الاستثمار 2024 بالتعاون مع " UNIDO" و"WAIPA " و "KPMG"، بهدف استخلاص رؤى قيمة من تجارب وكالات تشجيع الاستثمار، وتعزيز النهج التعاوني في مشهد وكالات تشجيع الاستثمار.

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سبوتنيك عربي

اقتصاد, العالم, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024