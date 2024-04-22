صور لـ"سراديب الموت السرية" المتخفية تحت باريس

صورة تظهر منحوتة وكتابات على الجدران في غرفة تسمى "لا بلاج" في سراديب الموتى المحرمة في باريس. تم استخدام المحاجر تحت الأرض لتخزين رفات أجيال من الباريسيين في محاولة لمواجهة اكتظاظ مقابر باريس في نهاية القرن الثامن عشر، وهي الآن منطقة جذب شهيرة محظورة.
صورة تظهر منحوتة وكتابات على الجدران في غرفة تسمى "لا بلاج" في سراديب الموتى المحرمة في باريس. تم استخدام المحاجر تحت الأرض لتخزين رفات أجيال من الباريسيين في محاولة لمواجهة اكتظاظ مقابر باريس في نهاية القرن الثامن عشر، وهي الآن منطقة جذب شهيرة محظورة.
صورة تظهر منحوتة في سراديب الموتى المحرمة في باريس.
صورة تظهر منحوتة في سراديب الموتى المحرمة في باريس.
صورة تظهر فتحة المجاري على مسافة في سراديب الموتى المحرمة في باريس،
صورة تظهر فتحة المجاري على مسافة في سراديب الموتى المحرمة في باريس،
صورة تظهر تاريخ البناء لعام 1784 منقوشا في الحجر في سراديب الموتى المحظورة في باريس.
صورة تظهر تاريخ البناء لعام 1784 منقوشا في الحجر في سراديب الموتى المحظورة في باريس.
صورة تظهر الكتابة على الجدران في غرفة تسمى "لا بلاج" في سراديب الموتى المحرمة في باريس.
صورة تظهر الكتابة على الجدران في غرفة تسمى "لا بلاج" في سراديب الموتى المحرمة في باريس.
زوار يقفون في غرفة تسمى "التابوت" في سراديب الموتى المحرمة في باريس.
زوار يقفون في غرفة تسمى "التابوت" في سراديب الموتى المحرمة في باريس.
صورة تظهر عينًا مرسومة على جدار وقلعة منحوتة في الحجر في سراديب الموتى المحرمة في باريس.
صورة تظهر عينًا مرسومة على جدار وقلعة منحوتة في الحجر في سراديب الموتى المحرمة في باريس.
زائر ينظر إلى رسم على الجدران في سراديب الموتى المحرمة في باريس.
زائر ينظر إلى رسم على الجدران في سراديب الموتى المحرمة في باريس.
صورة تظهر قلعة حجرية بها دمى في أحد كهوف سراديب الموتى المحرمة في باريس.
صورة تظهر قلعة حجرية بها دمى في أحد كهوف سراديب الموتى المحرمة في باريس.
غرفة "لا بلاج" في سراديب الموتى المحرمة في باريس.
غرفة "لا بلاج" في سراديب الموتى المحرمة في باريس.