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كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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https://sputnikarabic.ae/20240422/1088187299.html
صور لـ"سراديب الموت السرية" المتخفية تحت باريس
صور لـ"سراديب الموت السرية" المتخفية تحت باريس
سبوتنيك عربي
سرداب الموتى في باريس أو "كاتاكومب باريس" هي سراديب للموتى في مدينة باريس في فرنسا وهي مقبرة لعظام الموتي تحت الأرض وتضم رفات ما يقرب من 6 ملايين شخص. 22.04.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

صور لـ"سراديب الموت السرية" المتخفية تحت باريس

13:00 GMT 22.04.2024
تابعنا عبر
سرداب الموتى في باريس أو "كاتاكومب باريس" هي سراديب للموتى في مدينة باريس في فرنسا وهي مقبرة لعظام الموتي تحت الأرض وتضم رفات ما يقرب من 6 ملايين شخص.
© AFP 2023 / Miguel Medina

صورة تظهر منحوتة وكتابات على الجدران في غرفة تسمى "لا بلاج" في سراديب الموتى المحرمة في باريس. تم استخدام المحاجر تحت الأرض لتخزين رفات أجيال من الباريسيين في محاولة لمواجهة اكتظاظ مقابر باريس في نهاية القرن الثامن عشر، وهي الآن منطقة جذب شهيرة محظورة.

صورة تظهر منحوتة وكتابات على الجدران في غرفة تسمى &quot;لا بلاج&quot; في سراديب الموتى المحرمة في باريس. تم استخدام المحاجر تحت الأرض لتخزين رفات أجيال من الباريسيين في محاولة لمواجهة اكتظاظ مقابر باريس في نهاية القرن الثامن عشر، وهي الآن منطقة جذب شهيرة محظورة. - سبوتنيك عربي
1/10
© AFP 2023 / Miguel Medina

صورة تظهر منحوتة وكتابات على الجدران في غرفة تسمى "لا بلاج" في سراديب الموتى المحرمة في باريس. تم استخدام المحاجر تحت الأرض لتخزين رفات أجيال من الباريسيين في محاولة لمواجهة اكتظاظ مقابر باريس في نهاية القرن الثامن عشر، وهي الآن منطقة جذب شهيرة محظورة.

© AFP 2023 / Miguel Medina

صورة تظهر منحوتة في سراديب الموتى المحرمة في باريس.

صورة تظهر منحوتة في سراديب الموتى المحرمة في باريس. - سبوتنيك عربي
2/10
© AFP 2023 / Miguel Medina

صورة تظهر منحوتة في سراديب الموتى المحرمة في باريس.

© AFP 2023 / Miguel Medina

صورة تظهر فتحة المجاري على مسافة في سراديب الموتى المحرمة في باريس،

صورة تظهر فتحة المجاري على مسافة في سراديب الموتى المحرمة في باريس، - سبوتنيك عربي
3/10
© AFP 2023 / Miguel Medina

صورة تظهر فتحة المجاري على مسافة في سراديب الموتى المحرمة في باريس،

© AFP 2023 / Miguel Medina

صورة تظهر تاريخ البناء لعام 1784 منقوشا في الحجر في سراديب الموتى المحظورة في باريس.

صورة تظهر تاريخ البناء لعام 1784 منقوشا في الحجر في سراديب الموتى المحظورة في باريس. - سبوتنيك عربي
4/10
© AFP 2023 / Miguel Medina

صورة تظهر تاريخ البناء لعام 1784 منقوشا في الحجر في سراديب الموتى المحظورة في باريس.

© AFP 2023 / Miguel Medina

صورة تظهر الكتابة على الجدران في غرفة تسمى "لا بلاج" في سراديب الموتى المحرمة في باريس.

صورة تظهر الكتابة على الجدران في غرفة تسمى &quot;لا بلاج&quot; في سراديب الموتى المحرمة في باريس. - سبوتنيك عربي
5/10
© AFP 2023 / Miguel Medina

صورة تظهر الكتابة على الجدران في غرفة تسمى "لا بلاج" في سراديب الموتى المحرمة في باريس.

© AFP 2023 / Miguel Medina

زوار يقفون في غرفة تسمى "التابوت" في سراديب الموتى المحرمة في باريس.

زوار يقفون في غرفة تسمى &quot;التابوت&quot; في سراديب الموتى المحرمة في باريس. - سبوتنيك عربي
6/10
© AFP 2023 / Miguel Medina

زوار يقفون في غرفة تسمى "التابوت" في سراديب الموتى المحرمة في باريس.

© AFP 2023 / Miguel Medina

صورة تظهر عينًا مرسومة على جدار وقلعة منحوتة في الحجر في سراديب الموتى المحرمة في باريس.

صورة تظهر عينًا مرسومة على جدار وقلعة منحوتة في الحجر في سراديب الموتى المحرمة في باريس. - سبوتنيك عربي
7/10
© AFP 2023 / Miguel Medina

صورة تظهر عينًا مرسومة على جدار وقلعة منحوتة في الحجر في سراديب الموتى المحرمة في باريس.

© AFP 2023 / Miguel Medina

زائر ينظر إلى رسم على الجدران في سراديب الموتى المحرمة في باريس.

زائر ينظر إلى رسم على الجدران في سراديب الموتى المحرمة في باريس. - سبوتنيك عربي
8/10
© AFP 2023 / Miguel Medina

زائر ينظر إلى رسم على الجدران في سراديب الموتى المحرمة في باريس.

© AFP 2023 / Miguel Medina

صورة تظهر قلعة حجرية بها دمى في أحد كهوف سراديب الموتى المحرمة في باريس.

صورة تظهر قلعة حجرية بها دمى في أحد كهوف سراديب الموتى المحرمة في باريس. - سبوتنيك عربي
9/10
© AFP 2023 / Miguel Medina

صورة تظهر قلعة حجرية بها دمى في أحد كهوف سراديب الموتى المحرمة في باريس.

© AFP 2023 / Miguel Medina

غرفة "لا بلاج" في سراديب الموتى المحرمة في باريس.

غرفة &quot;لا بلاج&quot; في سراديب الموتى المحرمة في باريس. - سبوتنيك عربي
10/10
© AFP 2023 / Miguel Medina

غرفة "لا بلاج" في سراديب الموتى المحرمة في باريس.

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