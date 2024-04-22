صور لـ"سراديب الموت السرية" المتخفية تحت باريس

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صورة تظهر منحوتة وكتابات على الجدران في غرفة تسمى "لا بلاج" في سراديب الموتى المحرمة في باريس. تم استخدام المحاجر تحت الأرض لتخزين رفات أجيال من الباريسيين في محاولة لمواجهة اكتظاظ مقابر باريس في نهاية القرن الثامن عشر، وهي الآن منطقة جذب شهيرة محظورة.