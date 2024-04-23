https://sputnikarabic.ae/20240423/أجلت-الصين-أكثر-من-100-ألف-شخص-مع-استمرار-هطول-الأمطار-الغزيرة-على-مقاطعة-قوانغدونغ-الجنوبية-1088210605.html

أجلت الصين أكثر من 100 ألف شخص مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على مقاطعة قوانغدونغ الجنوبية.

أجلت الصين أكثر من 100 ألف شخص مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على مقاطعة قوانغدونغ الجنوبية.

سبوتنيك عربي

ورفعت السلطات أعلى مستوى من الإنذار، اليوم الثلاثاء، حيث لم تظهر العواصف أي علامة على التراجع. 23.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-23T09:42+0000

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2024-04-23T09:42+0000

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تسببت الفيضانات بالفعل في مقتل أربعة أشخاص، كما تم الإبلاغ عن فقدان 10 آخرين، في أحدث حلقة من الطقس القاسي الذي يضرب الصين مع تأثير تغير المناخ على البلاد.وأظهرت لقطات من جميع أنحاء مقاطعة قوانغدونغ قرى وأراضي زراعية ومدنًا غمرتها المياه، إلى جانب الجسور المنهارة والمركبات العائمة. وبالإضافة إلى 110.000 شخص تم إجلاؤهم، يوجد ما لا يقل عن 25.000 شخص في ملاجئ الطوارئ.سجلت السلطات هطول أمطار تراكمية بلغ 609 ملم في أبريل/نيسان حتى الآن، وهو بالفعل أعلى مستوى شهري منذ بدء حفظ السجلات في عام 1959.

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