https://sputnikarabic.ae/20240423/أجلت-الصين-أكثر-من-100-ألف-شخص-مع-استمرار-هطول-الأمطار-الغزيرة-على-مقاطعة-قوانغدونغ-الجنوبية-1088210605.html
أجلت الصين أكثر من 100 ألف شخص مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على مقاطعة قوانغدونغ الجنوبية.
أجلت الصين أكثر من 100 ألف شخص مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على مقاطعة قوانغدونغ الجنوبية.
سبوتنيك عربي
ورفعت السلطات أعلى مستوى من الإنذار، اليوم الثلاثاء، حيث لم تظهر العواصف أي علامة على التراجع. 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T09:42+0000
2024-04-23T09:42+0000
2024-04-23T09:42+0000
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تسببت الفيضانات بالفعل في مقتل أربعة أشخاص، كما تم الإبلاغ عن فقدان 10 آخرين، في أحدث حلقة من الطقس القاسي الذي يضرب الصين مع تأثير تغير المناخ على البلاد.وأظهرت لقطات من جميع أنحاء مقاطعة قوانغدونغ قرى وأراضي زراعية ومدنًا غمرتها المياه، إلى جانب الجسور المنهارة والمركبات العائمة. وبالإضافة إلى 110.000 شخص تم إجلاؤهم، يوجد ما لا يقل عن 25.000 شخص في ملاجئ الطوارئ.سجلت السلطات هطول أمطار تراكمية بلغ 609 ملم في أبريل/نيسان حتى الآن، وهو بالفعل أعلى مستوى شهري منذ بدء حفظ السجلات في عام 1959.
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الصين, نادي الفيديو
أجلت الصين أكثر من 100 ألف شخص مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على مقاطعة قوانغدونغ الجنوبية.
ورفعت السلطات أعلى مستوى من الإنذار، اليوم الثلاثاء، حيث لم تظهر العواصف أي علامة على التراجع.
تسببت الفيضانات بالفعل في مقتل أربعة أشخاص، كما تم الإبلاغ عن فقدان 10 آخرين، في أحدث حلقة من الطقس القاسي الذي يضرب الصين مع تأثير تغير المناخ على البلاد.
وتسببت الأمطار الغزيرة في ارتفاع منسوب مياه الأنهار في قوانغدونغ، ما دفع وسائل الإعلام الحكومية إلى التحذير من خطر الفيضانات بمستوى "نرى مرة واحدة تقريبا كل قرن".
وأظهرت لقطات من جميع أنحاء مقاطعة قوانغدونغ قرى وأراضي زراعية ومدنًا غمرتها المياه، إلى جانب الجسور المنهارة والمركبات العائمة. وبالإضافة إلى 110.000 شخص تم إجلاؤهم، يوجد ما لا يقل عن 25.000 شخص في ملاجئ الطوارئ.
سجلت السلطات هطول أمطار تراكمية بلغ 609 ملم في أبريل/نيسان حتى الآن، وهو بالفعل أعلى مستوى شهري منذ بدء حفظ السجلات في عام 1959.