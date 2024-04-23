https://sputnikarabic.ae/20240423/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-القضاء-على-مسؤولين-تابعين-لـحزب-الله-1088211191.html

الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على مسؤولين تابعين لـ"حزب الله"

الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على مسؤولين تابعين لـ"حزب الله"

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات في لبنان، قضي فيها على مسؤولين تابعين "لحزب الله". 23.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-23T10:17+0000

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وقال أفيخاي على منصة "إكس": "جيش الدفاع يقضي على مسؤول في وحدة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله ومسؤول آخر في الوحدة الجوية لقوة الرضوان في الحزب".وتابع أفيخاي: "بالإضافة إلى ذلك وخلال ساعات الليلة الماضية تم القضاء في منطقة أرزون على الإرهابي المدعو ساجد صرفند (محمد خليل عطية) وهو مسؤول في الوحدة الجوية التابعة لقوة الرضوان في حزب الله".وأشار إلى أن ساجد "تورط في إعداد وتنفيذ خطط إرهابية باتجاه الأراضي الإسرائيلية".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن "حزب الله"عن مقتل اثنين من مقاتليه وهما محمد خليل عطية "ساجد" و حسين علي عزقول.وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من ستة أشهر ونصف، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا ولكنها ما زالت محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان والتي فرضها واقع الميدان العسكري.

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