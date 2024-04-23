https://sputnikarabic.ae/20240423/مصر-تنفي-عقد-محادثات-مع-إسرائيل-بشأن-اجتياح-رفح-وتؤكد-رفضها-القاطع-له-1088231758.html
مصر تنفي عقد محادثات مع إسرائيل بشأن اجتياح رفح وتؤكد رفضها القاطع له
مصر تنفي عقد محادثات مع إسرائيل بشأن اجتياح رفح وتؤكد رفضها القاطع له
سبوتنيك عربي
نفى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، الادعاءات التي تداولتها وسائل إعلام أمريكية عقد مصر محادثات مع الجانب الإسرائيلي حول خطط لاجتياح مدينة... 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T21:10+0000
2024-04-23T21:10+0000
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وأكد رشوان على "الموقف المصري الثابت والمعلن عدة مرات من القيادة السياسية، بالرفض التام لهذا الاجتياح الذي سيؤدي إلى مذابح وخسائر بشرية فادحة وتدمير واسع، تضاف إلى ما عانى منه الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة خلال 200 يوم من العدوان الإسرائيلي الدموي".وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية أن "تحذيرات مصر المتكررة قد وصلت من كافة القنوات للجانب الإسرائيلي، منذ طرحه فكرة تنفيذ عملية عسكرية في رفح، بسبب هذه الخسائر المتوقعة، فضلا عما سيتبعها من تداعيات شديدة السلبية على استقرار المنطقة كلها".وشدد رشوان على تركيز الجهود المصرية على "التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، إلى جانب السعي لدخول المساعدات الإنسانية لأشقائنا في غزة بالقدر الكافي، ولكل مناطقها وبخاصة الشمالية ومدينة غزة، وإخراج مزيد من الجرحى والمرضي لعلاجهم خارج القطاع الذي انتهت به تقريبا كل الخدمات الصحية".وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قد زعمت نقلًا عن مسؤولين مصريين لم تذكر أسماءهم، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من مدينة رفح الواقعة أقصى جنوبي قطاع غزة قبل الهجوم المخطط له هناك ضد حماس.وأضافت الصحيفة أن الخطط الإسرائيلية تتضمن تخصيص أول أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من العملية لإجلاء المدنيين، بالتنسيق مع الولايات المتحدة ومصر ودول عربية أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20240423/خبراء-اقتحام-رفح-يهدف-لنشر-الفوضى-في-المنطقة-1088227761.html
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طوفان الأقصى, مصر, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, مصر, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
مصر تنفي عقد محادثات مع إسرائيل بشأن اجتياح رفح وتؤكد رفضها القاطع له
نفى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، الادعاءات التي تداولتها وسائل إعلام أمريكية عقد مصر محادثات مع الجانب الإسرائيلي حول خطط لاجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وأكد رشوان على "الموقف المصري الثابت والمعلن عدة مرات من القيادة السياسية، بالرفض التام لهذا الاجتياح الذي سيؤدي إلى مذابح وخسائر بشرية فادحة وتدمير واسع، تضاف إلى ما عانى منه الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة خلال 200 يوم من العدوان الإسرائيلي الدموي".
وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية
أن "تحذيرات مصر المتكررة قد وصلت من كافة القنوات للجانب الإسرائيلي، منذ طرحه فكرة تنفيذ عملية عسكرية في رفح، بسبب هذه الخسائر المتوقعة، فضلا عما سيتبعها من تداعيات شديدة السلبية على استقرار المنطقة كلها".
وشدد رشوان على تركيز الجهود المصرية على "التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، إلى جانب السعي لدخول المساعدات الإنسانية لأشقائنا في غزة بالقدر الكافي، ولكل مناطقها وبخاصة الشمالية ومدينة غزة، وإخراج مزيد من الجرحى والمرضي لعلاجهم خارج القطاع الذي انتهت به تقريبا كل الخدمات الصحية".
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قد زعمت نقلًا عن مسؤولين مصريين لم تذكر أسماءهم، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من مدينة رفح الواقعة أقصى جنوبي قطاع غزة قبل الهجوم المخطط له هناك ضد حماس.
وأضافت الصحيفة أن الخطط الإسرائيلية تتضمن تخصيص أول أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من العملية لإجلاء المدنيين، بالتنسيق مع الولايات المتحدة ومصر
ودول عربية أخرى.