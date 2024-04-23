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مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
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كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
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مرايا العلوم
كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
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من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
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كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
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البرنامج المسائي
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السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
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https://sputnikarabic.ae/20240423/مصر-تنفي-عقد-محادثات-مع-إسرائيل-بشأن-اجتياح-رفح-وتؤكد-رفضها-القاطع-له-1088231758.html
مصر تنفي عقد محادثات مع إسرائيل بشأن اجتياح رفح وتؤكد رفضها القاطع له
مصر تنفي عقد محادثات مع إسرائيل بشأن اجتياح رفح وتؤكد رفضها القاطع له
سبوتنيك عربي
نفى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، الادعاءات التي تداولتها وسائل إعلام أمريكية عقد مصر محادثات مع الجانب الإسرائيلي حول خطط لاجتياح مدينة... 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T21:10+0000
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وأكد رشوان على "الموقف المصري الثابت والمعلن عدة مرات من القيادة السياسية، بالرفض التام لهذا الاجتياح الذي سيؤدي إلى مذابح وخسائر بشرية فادحة وتدمير واسع، تضاف إلى ما عانى منه الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة خلال 200 يوم من العدوان الإسرائيلي الدموي".وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية أن "تحذيرات مصر المتكررة قد وصلت من كافة القنوات للجانب الإسرائيلي، منذ طرحه فكرة تنفيذ عملية عسكرية في رفح، بسبب هذه الخسائر المتوقعة، فضلا عما سيتبعها من تداعيات شديدة السلبية على استقرار المنطقة كلها".وشدد رشوان على تركيز الجهود المصرية على "التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، إلى جانب السعي لدخول المساعدات الإنسانية لأشقائنا في غزة بالقدر الكافي، ولكل مناطقها وبخاصة الشمالية ومدينة غزة، وإخراج مزيد من الجرحى والمرضي لعلاجهم خارج القطاع الذي انتهت به تقريبا كل الخدمات الصحية".وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قد زعمت نقلًا عن مسؤولين مصريين لم تذكر أسماءهم، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من مدينة رفح الواقعة أقصى جنوبي قطاع غزة قبل الهجوم المخطط له هناك ضد حماس.وأضافت الصحيفة أن الخطط الإسرائيلية تتضمن تخصيص أول أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من العملية لإجلاء المدنيين، بالتنسيق مع الولايات المتحدة ومصر ودول عربية أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20240423/خبراء-اقتحام-رفح-يهدف-لنشر-الفوضى-في-المنطقة-1088227761.html
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طوفان الأقصى, مصر, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, مصر, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

مصر تنفي عقد محادثات مع إسرائيل بشأن اجتياح رفح وتؤكد رفضها القاطع له

21:10 GMT 23.04.2024
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIرئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان
رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
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نفى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، الادعاءات التي تداولتها وسائل إعلام أمريكية عقد مصر محادثات مع الجانب الإسرائيلي حول خطط لاجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وأكد رشوان على "الموقف المصري الثابت والمعلن عدة مرات من القيادة السياسية، بالرفض التام لهذا الاجتياح الذي سيؤدي إلى مذابح وخسائر بشرية فادحة وتدمير واسع، تضاف إلى ما عانى منه الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة خلال 200 يوم من العدوان الإسرائيلي الدموي".
وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية أن "تحذيرات مصر المتكررة قد وصلت من كافة القنوات للجانب الإسرائيلي، منذ طرحه فكرة تنفيذ عملية عسكرية في رفح، بسبب هذه الخسائر المتوقعة، فضلا عما سيتبعها من تداعيات شديدة السلبية على استقرار المنطقة كلها".
الفلسطينيين النازحين الذين فروا من خان يونس وهم يقيمون مخيما في رفح جنوبا بالقرب من حدود قطاع غزة مع مصر، في 7 ديسمبر 2023، - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
خبراء: اقتحام رفح يهدف لنشر الفوضى في المنطقة
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وشدد رشوان على تركيز الجهود المصرية على "التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، إلى جانب السعي لدخول المساعدات الإنسانية لأشقائنا في غزة بالقدر الكافي، ولكل مناطقها وبخاصة الشمالية ومدينة غزة، وإخراج مزيد من الجرحى والمرضي لعلاجهم خارج القطاع الذي انتهت به تقريبا كل الخدمات الصحية".
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قد زعمت نقلًا عن مسؤولين مصريين لم تذكر أسماءهم، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من مدينة رفح الواقعة أقصى جنوبي قطاع غزة قبل الهجوم المخطط له هناك ضد حماس.
وأضافت الصحيفة أن الخطط الإسرائيلية تتضمن تخصيص أول أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من العملية لإجلاء المدنيين، بالتنسيق مع الولايات المتحدة ومصر ودول عربية أخرى.
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