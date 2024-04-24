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https://sputnikarabic.ae/20240424/الأرجنتين-تطالب-باعتقال-وزير-إيراني-والأخير-في-زيارة-إلى-دولتين-1088242646.html
الأرجنتين تطالب باعتقال وزير إيراني... والأخير في زيارة إلى دولتين
الأرجنتين تطالب باعتقال وزير إيراني... والأخير في زيارة إلى دولتين
سبوتنيك عربي
قدمت وزارة الخارجية الأرجنتينية طلبا رسميا إلى الإنتربول، يوم أمس الثلاثاء، لاعتقال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، الذي شغل منصب قائد فيلق القدس في الحرس... 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T09:19+0000
2024-04-24T09:24+0000
الأرجنتين
إيران
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وأرسلت وزارة الخارجية في بوينس آيرس الطلب إلى الإنتربول، بمزاعم ضلوع الوزير الإيراني في تنفيذ هجوم على مبنى الجالية اليهودية في العاصمة الأرجنتينية عام 1994، حيث أسفر الهجوم حينها عن مقتل 85 شخصًا وإصابة نحو 330 شخصًا.وناشدت الحكومة الأرجنتينية حكومتي باكستان وسريلانكا، حيث يزورهما وحيدي حاليا إلى جانب الرئيس رئيسي، اعتقاله، إذ وصل الوفد الإيراني صباح اليوم إلى سريلانكا.وعندما وقعت عملية تفجير المركز اليهودي في الأرجنيتن سنة 1994، كان وحيدي يشغل في تلك الأيام منصب قائد فيلق القدس في الحرس الثوري.
https://sputnikarabic.ae/20240423/عبد-اللهيان-العقوبات-الأوروبية-مؤسفة-لأن-تصرف-إيران-كان-دفاعا-عن-النفس-1088207511.html
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الأرجنتين, إيران, العالم
الأرجنتين, إيران, العالم

الأرجنتين تطالب باعتقال وزير إيراني... والأخير في زيارة إلى دولتين

09:19 GMT 24.04.2024 (تم التحديث: 09:24 GMT 24.04.2024)
© AP Photo / Vahid Salemi وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي
 وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
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قدمت وزارة الخارجية الأرجنتينية طلبا رسميا إلى الإنتربول، يوم أمس الثلاثاء، لاعتقال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، الذي شغل منصب قائد فيلق القدس في الحرس الثوري.
وأرسلت وزارة الخارجية في بوينس آيرس الطلب إلى الإنتربول، بمزاعم ضلوع الوزير الإيراني في تنفيذ هجوم على مبنى الجالية اليهودية في العاصمة الأرجنتينية عام 1994، حيث أسفر الهجوم حينها عن مقتل 85 شخصًا وإصابة نحو 330 شخصًا.

ويأتي الطلب الأرجنتيني بعد نحو أسبوعين من حكم المحكمة العليا الأرجنتينية رسميا بأن إيران مسؤولة عن تنفيذ الهجمات العنيفة على السفارة الإسرائيلية ومبنى الجالية اليهودية في بوينس آيرس في عامي 1992 و1994.

وناشدت الحكومة الأرجنتينية حكومتي باكستان وسريلانكا، حيث يزورهما وحيدي حاليا إلى جانب الرئيس رئيسي، اعتقاله، إذ وصل الوفد الإيراني صباح اليوم إلى سريلانكا.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اجتماع في موسكو، روسيا 7 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
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وعندما وقعت عملية تفجير المركز اليهودي في الأرجنيتن سنة 1994، كان وحيدي يشغل في تلك الأيام منصب قائد فيلق القدس في الحرس الثوري.
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