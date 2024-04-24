https://sputnikarabic.ae/20240424/زلة-جديدة-تنطق-بالحقيقة-بايدن-لا-يمكن-الوثوق-بنا-فيديو-1088247775.html
"زلة جديدة تنطق بالحقيقة".. بايدن: لا يمكن الوثوق بنا.. فيديو
"زلة جديدة تنطق بالحقيقة".. بايدن: لا يمكن الوثوق بنا.. فيديو
سبوتنيك عربي
لا يمر تصريح للرئيس الأمريكى جو بايدن، تقريبا إلا ويرتكب فيه خطأ أو يخلط بين الأحياء والأموات أو البلدان وغيرها. 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T10:53+0000
2024-04-24T10:53+0000
2024-04-24T10:53+0000
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ولكن هذه المرة، وقع جو بايدن في زلة جديدة عندما حاول انتقاد دونالد ترامب بالقول إنه لا يمكن الوثوق به، لكنه ارتكب خطأ في الكلام.وقال بايدن خلال خطاب ألقاه في فلوريدا: "الناس، إلى حد ما، لا أعرف لماذا فوجئنا بترامب. كم مرة يجب عليه أن يثبت أننا لا يمكن الوثوق بنا".وبدلا من أن يقول "هو" أي ترامب، قال "نحن" لا يمكن الوثوق بنا.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
"زلة جديدة تنطق بالحقيقة".. بايدن: لا يمكن الوثوق بنا.. فيديو
لا يمر تصريح للرئيس الأمريكى جو بايدن، تقريبا إلا ويرتكب فيه خطأ أو يخلط بين الأحياء والأموات أو البلدان وغيرها.
ولكن هذه المرة، وقع جو بايدن في زلة جديدة عندما حاول انتقاد دونالد ترامب بالقول إنه لا يمكن الوثوق به، لكنه ارتكب خطأ في الكلام.
وقال بايدن خلال خطاب ألقاه في فلوريدا: "الناس، إلى حد ما، لا أعرف لماذا فوجئنا بترامب. كم مرة يجب عليه أن يثبت أننا لا يمكن الوثوق بنا".
وبدلا من أن يقول "هو" أي ترامب، قال "نحن" لا يمكن الوثوق بنا.