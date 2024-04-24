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مسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية...صور وفيديو
مسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية...صور وفيديو
سبوتنيك عربي
شهدت شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، مساء أمس، مسيرة حاشدة شارك فيها آلاف الأرمن لإحياء الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية. 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T08:49+0000
2024-04-24T08:49+0000
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انطلقت المسيرة من مركز شاغرويان في برج حمّود باتجاه بطريركية الأرمن الأرثوذكس في انطلياس، حيث امتدت على مسافة تزيد على 7 كيلومترات.تزامنًا مع الذكرى، جاءت المسيرة استجابة لدعوة الأحزاب الأرمنية الثلاثة: الطاشناق والهنشاق والرامغفار، التي انطلقت وسط تدابير أمنية مشددة لضمان سلامة المشاركين. وحملت المسيرة رسائل قوية للعالم بخصوص أهمية تذكر مأساة الإبادة الأرمنية، وتعبير عن الحق في العدالة والاعتراف بالجريمة التاريخية التي ارتكبتها الدولة العثمانية في بداية القرن العشرين، وقد شهدت المسيرة مشاركة واسعة من شخصيات سياسية وحزبية ودينية واجتماعية. وأكد المشاركون على أهمية الاعتراف الدولي بالإبادة الأرمنية وضرورة محاسبة المسؤولين عنها، مشيرين إلى أن تكرار مثل هذه الجرائم يجب أن يكون درسًا للعالم لمنع وقوع مأساة مماثلة في المستقبل، وقال السبعيني كريستوفر أونسيان لـ"سبوتنيك"، إن "الشعب الذي ينسى تاريخه هو شعب فاشل، ونحن كلبنانيين أرمن يجب أن نتذكر دائما الإبادة الأرمنية التي ارتكبها العثمانيون بحق الشعب الأرمني كبارا وصغارا، وما حصل هو عار على جبين الأمم المتحدة التي تدّعي حقوق الإنسان". وانتهت المسيرة في كاثوليكية الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكيا في انطلياس، حيث وضعت أكاليل على نصب شهداء الإبادة الأرمنية وأقيم احتفال خطابي. ومن جهته قال النائب في البرلمان اللبناني عضو "كتلة نواب الأرمن" هاغوب بقرادونيان لـ"سبوتنيك"، إن "الشعب الأرمني في كل أنحاء العالم يتذكر اليوم أول إبادة في القرن العشرين التي ارتكبتها الدولة العثمانية، وريثها الشرعي بواجباتها وحقوقها تركيا لا تزال لا تعترف بهذه الإبادة ولا تطلب الغفران". وتابع: "للأسف الشديد عدم معاقبة المجرم تفتح الباب أمام جرائم أخرى فالإبادة التي وقعت في القرن العشرين تكررت منذ سنة في إقليم قرة باغ بتهجير 120 ألف أرمني منه، وباحتلاله من أذربيجان عن طريق الحصار والضرب المباشر والتطهير العرقي وهو المشهد نفسه الذي نراه اليوم يتكرر بشن إسرائيل حرب إبادة ضد أهلنا الفلسطينيين في غزة والعالم الديمقراطي الذي يتغنى بحقوق الإنسان وكل الشعارات الجميلة ينتظر وقف إطلاق نار، ولا يتحدثون عن أكثر من وقف إطلاق النار".وختم: "نحن مطلبنا تحقيق العدالة وموضوع الإبادة الأرمنية هو موضوع إنساني وسياسي وسنستمر في نضالنا حتى تحقيق كل أهدافنا".
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العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك

مسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية...صور وفيديو

08:49 GMT 24.04.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albayمسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية
مسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
شهدت شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، مساء أمس، مسيرة حاشدة شارك فيها آلاف الأرمن لإحياء الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية.
انطلقت المسيرة من مركز شاغرويان في برج حمّود باتجاه بطريركية الأرمن الأرثوذكس في انطلياس، حيث امتدت على مسافة تزيد على 7 كيلومترات.
تزامنًا مع الذكرى، جاءت المسيرة استجابة لدعوة الأحزاب الأرمنية الثلاثة: الطاشناق والهنشاق والرامغفار، التي انطلقت وسط تدابير أمنية مشددة لضمان سلامة المشاركين.
© Sputnik . Abdul Kader Albayمسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية
مسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
مسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وحملت المسيرة رسائل قوية للعالم بخصوص أهمية تذكر مأساة الإبادة الأرمنية، وتعبير عن الحق في العدالة والاعتراف بالجريمة التاريخية التي ارتكبتها الدولة العثمانية في بداية القرن العشرين، وقد شهدت المسيرة مشاركة واسعة من شخصيات سياسية وحزبية ودينية واجتماعية.
© Sputnik . Abdul Kader Albayمسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية
مسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
مسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وأكد المشاركون على أهمية الاعتراف الدولي بالإبادة الأرمنية وضرورة محاسبة المسؤولين عنها، مشيرين إلى أن تكرار مثل هذه الجرائم يجب أن يكون درسًا للعالم لمنع وقوع مأساة مماثلة في المستقبل، وقال السبعيني كريستوفر أونسيان لـ"سبوتنيك"، إن "الشعب الذي ينسى تاريخه هو شعب فاشل، ونحن كلبنانيين أرمن يجب أن نتذكر دائما الإبادة الأرمنية التي ارتكبها العثمانيون بحق الشعب الأرمني كبارا وصغارا، وما حصل هو عار على جبين الأمم المتحدة التي تدّعي حقوق الإنسان".
وانتهت المسيرة في كاثوليكية الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكيا في انطلياس، حيث وضعت أكاليل على نصب شهداء الإبادة الأرمنية وأقيم احتفال خطابي.
© Sputnik . Abdul Kader Albayمسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية
مسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية - سبوتنيك عربي
1/17
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية
© Sputnik . Abdul Kader Albayمسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية
مسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية - سبوتنيك عربي
2/17
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية
© Sputnik . Abdul Kader Albayمسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية
مسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية - سبوتنيك عربي
3/17
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية
© Sputnik . Abdul Kader Albayمسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية
مسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية - سبوتنيك عربي
4/17
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية
© Sputnik . Abdul Kader Albayمسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية
مسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية - سبوتنيك عربي
5/17
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية
© Sputnik . Abdul Kader Albayمسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية
مسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية - سبوتنيك عربي
6/17
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية
© Sputnik . Abdul Kader Albayمسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية
مسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية - سبوتنيك عربي
7/17
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية
© Sputnik . Abdul Kader Albayمسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية
مسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية - سبوتنيك عربي
8/17
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية
© Sputnik . Abdul Kader Albayمسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية
مسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية - سبوتنيك عربي
9/17
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية
© Sputnik . Abdul Kader Albayمسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية
مسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية - سبوتنيك عربي
10/17
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية
© Sputnik . Abdul Kader Albayمسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية
مسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية - سبوتنيك عربي
11/17
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية
© Sputnik . Abdul Kader Albayمسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية
مسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية - سبوتنيك عربي
12/17
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية
© Sputnik . Abdul Kader Albayمسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية
مسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية - سبوتنيك عربي
13/17
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية
© Sputnik . Abdul Kader Albayمسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية
مسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية - سبوتنيك عربي
14/17
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية
© Sputnik . Abdul Kader Albayمسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية
مسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية - سبوتنيك عربي
15/17
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية
© Sputnik . Abdul Kader Albayمسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية
مسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية - سبوتنيك عربي
16/17
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية
© Sputnik . Abdul Kader Albayمسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية
مسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية - سبوتنيك عربي
17/17
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية
1/17
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية
2/17
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية
3/17
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية
4/17
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية
5/17
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية
6/17
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية
7/17
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية
8/17
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية
9/17
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية
10/17
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية
11/17
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية
12/17
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية
13/17
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية
14/17
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية
15/17
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية
16/17
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية
17/17
© Sputnik . Abdul Kader Albay
مسيرة حاشدة للأرمن في بيروت تجسد الذكرى الـ 109 للإبادة الأرمنية
ومن جهته قال النائب في البرلمان اللبناني عضو "كتلة نواب الأرمن" هاغوب بقرادونيان لـ"سبوتنيك"، إن "الشعب الأرمني في كل أنحاء العالم يتذكر اليوم أول إبادة في القرن العشرين التي ارتكبتها الدولة العثمانية، وريثها الشرعي بواجباتها وحقوقها تركيا لا تزال لا تعترف بهذه الإبادة ولا تطلب الغفران".
وتابع: "للأسف الشديد عدم معاقبة المجرم تفتح الباب أمام جرائم أخرى فالإبادة التي وقعت في القرن العشرين تكررت منذ سنة في إقليم قرة باغ بتهجير 120 ألف أرمني منه، وباحتلاله من أذربيجان عن طريق الحصار والضرب المباشر والتطهير العرقي وهو المشهد نفسه الذي نراه اليوم يتكرر بشن إسرائيل حرب إبادة ضد أهلنا الفلسطينيين في غزة والعالم الديمقراطي الذي يتغنى بحقوق الإنسان وكل الشعارات الجميلة ينتظر وقف إطلاق نار، ولا يتحدثون عن أكثر من وقف إطلاق النار".
وختم: "نحن مطلبنا تحقيق العدالة وموضوع الإبادة الأرمنية هو موضوع إنساني وسياسي وسنستمر في نضالنا حتى تحقيق كل أهدافنا".
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