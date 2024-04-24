https://sputnikarabic.ae/20240424/مصر-تصدر-قرارات-جديدة-بشأن-مدينة-رأس-الحكمة-1088256287.html
مصر تصدر قرارات جديدة بشأن مدينة رأس الحكمة
مصر تصدر قرارات جديدة بشأن مدينة رأس الحكمة
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء،، عن عدة قرارات تخص مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي في محافظة مطروح، ضمن مخطط تنمية وتطوير تلك المنطقة الواعدة. 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T13:59+0000
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وقالت الحكومة المصرية في بيان، إنه تمت الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم "شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية" ش.م.م في مدينة رأس الحكمة.وأضاف البيان أنه تم الموافقة أيضا على إنشاء منطقة استثمارية في مدينة رأس الحكمة.وأوضح أن القرارات تضمنت الموافقة على منح شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية "الرخصة الذهبية".كما شملت القرارات في هذا الصدد، الموافقة على قيام شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بإنشاء ميناء تخصصي دولي سياحي في مدينة رأس الحكمة الجديدة.وكان رئيس الوزراء المصري أعلن، الشهر الماضي، أن صفقة مشروع بناء مدينة رأس الحكمة، بين الإمارات ومصر، هي الأضخم في مجال الاستثمار، وذلك عقب توقيع الصفقة بين الجانبين: "هذه الصفقة الاستثمارية الضخمة هي الأكبر في مجال الاستثمار".ويعتبر المشروع شراكة بين مصر والإمارات، إذ يمثل الجانب المصري فيه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وسيتضمن المشروع تأسيس شركة "رأس الحكمة" وستكون الشركة القابضة للمشروع وسيتضمن المشروع فنادق ومشروعات ترفيهية ومنطقة نشاط مالي وأعمال وإنشاء مطار دولي جنوبي المدينة.ويتضمن المشروع استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار، منه الدفعة الأولى بـ15 مليار دولار، والثانية بـ20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع.
https://sputnikarabic.ae/20240225/صفقة-رأس-الحكمة-مع-الإماراتهل-تضع-الاقتصاد-المصري-على-طريق-التعافي-وتحل-أزمة-الدولار-1086398881.html
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مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
مصر تصدر قرارات جديدة بشأن مدينة رأس الحكمة
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء،، عن عدة قرارات تخص مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي في محافظة مطروح، ضمن مخطط تنمية وتطوير تلك المنطقة الواعدة.
وقالت الحكومة المصرية
في بيان، إنه تمت الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم "شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية" ش.م.م في مدينة رأس الحكمة.
وأضاف البيان أنه تم الموافقة أيضا على إنشاء منطقة استثمارية في مدينة رأس الحكمة.
وأوضح أن القرارات تضمنت الموافقة على منح شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية "الرخصة الذهبية".
كما شملت القرارات في هذا الصدد، الموافقة على قيام شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بإنشاء ميناء تخصصي دولي سياحي في مدينة رأس الحكمة الجديدة.
وكان رئيس الوزراء المصري أعلن، الشهر الماضي، أن صفقة مشروع بناء مدينة رأس الحكمة، بين الإمارات ومصر، هي الأضخم في مجال الاستثمار
، وذلك عقب توقيع الصفقة بين الجانبين: "هذه الصفقة الاستثمارية الضخمة هي الأكبر في مجال الاستثمار".
ويعتبر المشروع شراكة بين مصر والإمارات، إذ يمثل الجانب المصري فيه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وسيتضمن المشروع تأسيس شركة "رأس الحكمة
" وستكون الشركة القابضة للمشروع وسيتضمن المشروع فنادق ومشروعات ترفيهية ومنطقة نشاط مالي وأعمال وإنشاء مطار دولي جنوبي المدينة.
ويتضمن المشروع استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار، منه الدفعة الأولى بـ15 مليار دولار، والثانية بـ20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع.