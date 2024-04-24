https://sputnikarabic.ae/20240424/هيئة-البحرية-البريطانية-تعلن-تعرض-سفينة-لهجوم-في-خليج-عدن-1088248965.html

هيئة البحرية البريطانية تعلن تعرض سفينة لهجوم في خليج عدن

هيئة البحرية البريطانية تعلن تعرض سفينة لهجوم في خليج عدن

سبوتنيك عربي

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، عن تعرض سفينة إلى هجوم على بعد 72 ميلاً بحريًا (133.3 كيلومترًا) من ميناء جيبوتي في خليج عدن. 24.04.2024, سبوتنيك عربي

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وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، على منصة "إكس": "تلقى مكتب عمليات التجارة البحرية البريطاني (UKMTO) تقريرا عن حادث على بعد 72 ميلا بحريا جنوب شرق ميناء جيبوتي".ونصحت الهيئة السفن بالتنقل بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 كانون الثاني/يناير الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع أنصار الله في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأمريكية والبريطانية رداً على الغارات الجوية.وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أنها ستساند المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخلت الولايات المتحدة عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240422/أنصار-الله-تدعو-قواتها-إلى-تصعيد-عملياتها-ضد-الملاحة-الإسرائيلية-في-البحرين-الأحمر-والعربي-1088197873.html

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