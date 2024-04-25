https://sputnikarabic.ae/20240425/الإمارات-والبحرين-تدعوان-إلى-التهدئة-في-الشرق-الأوسط-1088285923.html

الإمارات والبحرين تدعوان إلى التهدئة في الشرق الأوسط

الإمارات والبحرين تدعوان إلى التهدئة في الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أن التصعيد العسكري لن يحقق التهدئة في منطقة الشرق الأوسط، وأن الحوار والتفاوض هو... 25.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-25T15:00+0000

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العدوان الإسرائيلي على غزة

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جاء ذلك خلال زيارة ملك البحرين إلى الإمارات، التي التقى خلالها أيضا، مع محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس.وشدد الجانبان على أهمية الإعداد للقمة العربية المقبلة، في دورتها الـ33، التي تستضيفها مملكة البحرين في الـ16 من مايو/ أيار المقبل، حتى تخرج بقرارات تسههم في تعزيز التضامن العربي ووحدة الصف، وتكون سببا في النهوض بقدرات الأمة سياسيا واقتصاديا وبما يسهم في حماية أمنها القومي.كما تناولت مباحثات ملك البحرين مع قادة الإمارات الأوضاع الاستثنائية في الشرق الأوسط وتأثيرها على مسيرة التنمية في المنطقة، حيث شدد الجانبان على ضرورة تضافر الجهود لإقرار السلام والاستقرار.وتشهد منطقة الشرق الأوسط توترات واسعة منذ بدء حرب غزة في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، التي خلفت أكثر من 34 ألف قتيل وأكثر من 77 ألف جريح من الفلسطينيين، وهي الحرب التي امتدت تأثيرها إلى جنوب لبنان واليمن ومناطق أخرى، في ذات الوقت الذي شهدت فيه المنطقة خلال الشهر الجاري تصعيدا مباشرا بين إسرائيل وإيران، وسط تحذيرات إقليمية ودولية من توسع الصراع.

https://sputnikarabic.ae/20231031/ملك-الأردن-يبدأ-جولة-خليجية-تشمل-الإمارات-والبحرين-وقطر-لبحث-وقف-الحرب-على-غزة-1082667347.html

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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, البحرين, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة