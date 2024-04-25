https://sputnikarabic.ae/20240425/الرئيس-الموريتاني-يعلن-ترشحه-لولاية-ثانية-1088270488.html
الرئيس الموريتاني يعلن ترشحه لولاية ثانية
الرئيس الموريتاني يعلن ترشحه لولاية ثانية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، أمس الأربعاء، ترشحه للانتخابات الرئاسية المنتظر إجراؤها في 29 يونيو/ حزيران المقبل. 25.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-25T07:23+0000
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ونقلت وكالة أنباء "العالم العربي" عن ولد الشيخ الغزواني رسالة موقّعة باسمه وجهها للموريتانيين، أعلن فيها قرار خوض الانتخابات لنيل ثقة الشعب لولاية جديدة، مشيرا إلى إنه عمل "منذ اليوم الأول لتولي الرئاسة بكل قوة وصدق ودون كلل على التنفيذ الأمين لمقتضيات العقد الانتخابي".وجدد ولد الشيخ الغزواني تعهده بمواصلة العمل خلال ولايته الثانية على "دمج الفئات الهشة اقتصاديا واجتماعيا وتحسين ظروفها المعيشية وتعزيز نفاذها إلى الخدمات الأساسية"، على حد تعبيره. تولى ولد الغزواني عدة مناصب من بينها مدير الاستخبارات العسكرية والمدير العام للأمن وقائد أركان الجيش ووزير الدفاع، ويعتبر أول ضابط في بلاده يحصل على رتبة فريق، وكان ذلك في الأول من يناير/كانون الثاني 2012.اعتلى ولد الغزواني السلطة في بلاده عقب انتخابات 2019 بدعم من سلفه محمد ولد عبد العزيز وقوى الأغلبية الحاكمة وبعض تيارات المعارضة، وبعد انتخابه استمال أطيافا معارضة أخرى.من بين المناصب التي تقلدها، منصب الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي خلفا لرئيس جزر القمر غزالي عثماني، حيث تسلم ولد الغزواني المنصب في 17 فبراير/ شباط 2024 في القمة الـ37 للاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
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العالم العربي, موريتانيا, الأخبار
العالم العربي, موريتانيا, الأخبار
الرئيس الموريتاني يعلن ترشحه لولاية ثانية
أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، أمس الأربعاء، ترشحه للانتخابات الرئاسية المنتظر إجراؤها في 29 يونيو/ حزيران المقبل.
ونقلت وكالة أنباء
"العالم العربي" عن ولد الشيخ الغزواني رسالة موقّعة باسمه وجهها للموريتانيين، أعلن فيها قرار خوض الانتخابات لنيل ثقة الشعب لولاية جديدة، مشيرا إلى إنه عمل "منذ اليوم الأول لتولي الرئاسة بكل قوة وصدق ودون كلل على التنفيذ الأمين لمقتضيات العقد الانتخابي".
وجدد ولد الشيخ الغزواني تعهده بمواصلة العمل خلال ولايته الثانية على "دمج الفئات الهشة اقتصاديا واجتماعيا وتحسين ظروفها المعيشية وتعزيز نفاذها إلى الخدمات الأساسية"، على حد تعبيره.
يذكر أن ولد الغزواني هو الرئيس التاسع لموريتانيا، وكان قد ولد عام 1956، والتحق بالجيش في نهاية السبعينيات، حيث شارك في انقلابي 2005 و2008.
تولى ولد الغزواني عدة مناصب من بينها مدير الاستخبارات العسكرية والمدير العام للأمن وقائد أركان الجيش ووزير الدفاع، ويعتبر أول ضابط في بلاده يحصل على رتبة فريق، وكان ذلك في الأول من يناير/كانون الثاني 2012.
اعتلى ولد الغزواني السلطة في بلاده عقب انتخابات 2019 بدعم من سلفه محمد ولد عبد العزيز وقوى الأغلبية الحاكمة وبعض تيارات المعارضة، وبعد انتخابه استمال أطيافا معارضة أخرى.
من بين المناصب التي تقلدها، منصب الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي خلفا لرئيس جزر القمر غزالي عثماني، حيث تسلم ولد الغزواني المنصب في 17 فبراير/ شباط 2024 في القمة الـ37 للاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.