https://sputnikarabic.ae/20240425/القوات-الجوية-الروسية-تستخدم-أجهزة-محاكاة-الانفجار-النووي-فيديو-1088272032.html
القوات الجوية الروسية تستخدم أجهزة محاكاة الانفجار النووي... فيديو
القوات الجوية الروسية تستخدم أجهزة محاكاة الانفجار النووي... فيديو
سبوتنيك عربي
نُشرت صور ومقاطع فيديو لعملية تشغيل إحدى أندر الذخائر في ترسانة القوات الجوية الروسية، وهي قنبلة محاكاة من عيار 500 كيلوغرام تسمى "إي أ بي-500". 25.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-25T08:16+0000
2024-04-25T08:16+0000
2024-04-25T08:16+0000
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1b/1061669810_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e6d55058464c984fe33cb6286252eb47.jpg
الغرض من "إي أ بي-500" غير عادي - وهو محاكاة انفجار نووي أثناء التدريبات. وهي تفعل ذلك بفعالية. تصميم القنبلة بسيط للغاية - فهو في الأساس عبارة عن برميل به الكيروسين والصمام. عند تفجيره، يتحول الكيروسين إلى خليط من الغاز والهواء ويشتعل على شكل فطر، يذكرنا بشكل غامض بالفطر النووي. تتم محاكاة تشغيل القنبلة الذرية بمقياس 1:72. في الفيديو، لا تستخدم "سو-30إس إم" قنابل "إي أ بي-500" فحسب، بل تستخدم أيضًا قنابل "بيتا بي-500شي بي" الخارقة للخرسانة في النسخة الهجومية، يتم تشغيلها من ارتفاعات منخفضة وهناك حاجة إلى المظلات لإبطاء السقوط والسماح للطائرة بالتحرك إلى مسافة آمنة. بعد ذلك، تطلق المعززات النفاثة، مما يدفع القنابل إلى الهدف، حسبما ذكرت صحيفة "روسكويه أوروجيه".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الجوية الروسية تستخدم أجهزة محاكاة الانفجار النووي... فيديو
نُشرت صور ومقاطع فيديو لعملية تشغيل إحدى أندر الذخائر في ترسانة القوات الجوية الروسية، وهي قنبلة محاكاة من عيار 500 كيلوغرام تسمى "إي أ بي-500".
الغرض من "إي أ بي-500" غير عادي - وهو محاكاة انفجار نووي أثناء التدريبات. وهي تفعل ذلك بفعالية. تصميم القنبلة بسيط للغاية - فهو في الأساس عبارة عن برميل به الكيروسين والصمام. عند تفجيره، يتحول الكيروسين إلى خليط من الغاز والهواء ويشتعل على شكل فطر، يذكرنا بشكل غامض بالفطر النووي. تتم محاكاة تشغيل القنبلة الذرية بمقياس 1:72.
في الفيديو، لا تستخدم "سو-30إس إم" قنابل "إي أ بي-500" فحسب، بل تستخدم أيضًا قنابل "بيتا بي-500شي بي" الخارقة للخرسانة في النسخة الهجومية، يتم تشغيلها من ارتفاعات منخفضة وهناك حاجة إلى المظلات لإبطاء السقوط والسماح للطائرة بالتحرك إلى مسافة آمنة.
بعد ذلك، تطلق المعززات النفاثة، مما يدفع القنابل إلى الهدف، حسبما ذكرت صحيفة
"روسكويه أوروجيه".