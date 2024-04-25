https://sputnikarabic.ae/20240425/خبير-بريطاني-الجيش-الروسي-ألحق-هزيمة-كبيرة-بالقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-الأسابيع-الماضية-1088290441.html
خبير بريطاني: الجيش الروسي ألحق هزيمة كبيرة بالقوات الأوكرانية في الأسابيع الماضية
خبير بريطاني: الجيش الروسي ألحق هزيمة كبيرة بالقوات الأوكرانية في الأسابيع الماضية
سبوتنيك عربي
صرح الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، بأن الجيش الروسي ألحق هزيمة كبيرة بالقوات المسلحة الأوكرانية، بعد أن حقق تقدمًا كبيرًا في منطقة العمليات الخاصة، في... 25.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-25T20:12+0000
2024-04-25T20:12+0000
2024-04-25T20:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ميركوريس، عبر قناته على موقع "يوتيوب": "فقدت القوات المسلحة الأوكرانية، السيطرة على عدد كبير من المناطق في مقاطعة دونباس، خلال أسابيع عدة من القتال".وأشار ميركوريس إلى أن "هذه هزيمة كاملة، هزيمة كبرى للقوات المسلحة الأوكرانية، يمكن للمرء أن يفهم سبب القلق والاستياء والغضب بين الجنود الأوكرانيين، نتيجة للأحداث التي تجري على الجبهة".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240425/البنتاغون-يكشف-ما-يفعله-الجنود-الأمريكيون-في-أوكرانيا-1088289682.html
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روسيا
خبير بريطاني: الجيش الروسي ألحق هزيمة كبيرة بالقوات الأوكرانية في الأسابيع الماضية
20:12 GMT 25.04.2024 (تم التحديث: 20:17 GMT 25.04.2024)
صرح الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، بأن الجيش الروسي ألحق هزيمة كبيرة بالقوات المسلحة الأوكرانية، بعد أن حقق تقدمًا كبيرًا في منطقة العمليات الخاصة، في الأسابيع الأخيرة.
وأضاف ميركوريس، عبر قناته على موقع "يوتيوب": "فقدت القوات المسلحة الأوكرانية، السيطرة على عدد كبير من المناطق في مقاطعة دونباس، خلال أسابيع عدة من القتال".
وأشار ميركوريس إلى أن "هذه هزيمة كاملة، هزيمة كبرى للقوات المسلحة الأوكرانية، يمكن للمرء أن يفهم سبب القلق والاستياء والغضب بين الجنود الأوكرانيين، نتيجة للأحداث التي تجري على الجبهة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.