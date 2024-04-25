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https://sputnikarabic.ae/20240425/دراسة-جديدة-تربط-بين-العزلة-الاجتماعية-وزيادة-تناول-السكريات-1088274768.html
دراسة جديدة تربط بين العزلة الاجتماعية وزيادة تناول السكريات
دراسة جديدة تربط بين العزلة الاجتماعية وزيادة تناول السكريات
سبوتنيك عربي
ربطت دراسة علمية جديدة أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا الأمريكية بين حياة الوحدة وزيادة رغبة الإنسان في تناول السكريات. 25.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-25T09:47+0000
2024-04-25T09:47+0000
مجتمع
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وقالت الدورية العلمية Jama Network Open، إن الباحثين وجدوا علاقة بين المواد الكيميائية التي يفرزها مخ الإنسان عند الشعور بالوحدة، وبين أمراض مزمنة ناجمة عن تناول السكريات، مثل السكري وبعض المشكلات الصحية مثل السمنة على سبيل المثال.وأفادت نتائج الدراسة بأن السمنة ترتبط بالاكئتاب والتوتر، حيث أن الرغبة في تناول الطعام تعتبر من الآليات التي يعتمد عليها الجسم للتغلب على الشعور بالوحدة.ركز الباحثون على المسارات العصبية في المخ التي ترتبط بهذه المشاعر والسلوكيات التي تقترن بالوحدة، ووجدوا أن من يعانون الوحدة أو الشعور بالعزلة تتزايد لديهم نسبة الدهون في الجسم، وتظهر عليهم عادات غذائية غير صحية مثل إدمان مأكولات معينة وممارسات غذائية خارجة عن السيطرة.يشار إلى أن العلماء وصلوا إلى تلك النتائج بمساعدة تصوير بالرنين المغناطيسي للمخ عند تعريض المتطوعين لصور مأكولات، تحتوي على نسب مرتفعة من السكريات.واختتمت الدراسة بالتأكيد أن تزايد النشاط العصبي، في أجزاء معينة في المخ بشكل أكبر لدى الأشخاص الذين يعانون من العزلة، وهو ما جعل العلماء ينصحون من يعانون بالعزلة أو التوترات الاجتماعية بضرورة السعي للحصول على مساعدة من المتخصصين للحيلولة دون تعرضه لمشكلات نفسية، تفضي في نهاية المطاف للإصابة بالاكتئاب أو مشكلات صحية.
https://sputnikarabic.ae/20240211/اكتشاف-جين-واحد-يسمح-للناس-بتناول-ما-يريدون-دون-الإصابة-بالسمنة-1085968027.html
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علوم, منوعات, الأخبار, الصحة
علوم, منوعات, الأخبار, الصحة

دراسة جديدة تربط بين العزلة الاجتماعية وزيادة تناول السكريات

09:47 GMT 25.04.2024
© AP Photo / Mark Lennihanالسمنة
السمنة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2024
© AP Photo / Mark Lennihan
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ربطت دراسة علمية جديدة أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا الأمريكية بين حياة الوحدة وزيادة رغبة الإنسان في تناول السكريات.
وقالت الدورية العلمية Jama Network Open، إن الباحثين وجدوا علاقة بين المواد الكيميائية التي يفرزها مخ الإنسان عند الشعور بالوحدة، وبين أمراض مزمنة ناجمة عن تناول السكريات، مثل السكري وبعض المشكلات الصحية مثل السمنة على سبيل المثال.
وأفادت نتائج الدراسة بأن السمنة ترتبط بالاكئتاب والتوتر، حيث أن الرغبة في تناول الطعام تعتبر من الآليات التي يعتمد عليها الجسم للتغلب على الشعور بالوحدة.
مأكولات سريعة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2024
مجتمع
اكتشاف "جين واحد" يسمح للناس بتناول ما يريدون دون الإصابة بالسمنة
11 فبراير, 14:19 GMT
ركز الباحثون على المسارات العصبية في المخ التي ترتبط بهذه المشاعر والسلوكيات التي تقترن بالوحدة، ووجدوا أن من يعانون الوحدة أو الشعور بالعزلة تتزايد لديهم نسبة الدهون في الجسم، وتظهر عليهم عادات غذائية غير صحية مثل إدمان مأكولات معينة وممارسات غذائية خارجة عن السيطرة.
يشار إلى أن العلماء وصلوا إلى تلك النتائج بمساعدة تصوير بالرنين المغناطيسي للمخ عند تعريض المتطوعين لصور مأكولات، تحتوي على نسب مرتفعة من السكريات.
واختتمت الدراسة بالتأكيد أن تزايد النشاط العصبي، في أجزاء معينة في المخ بشكل أكبر لدى الأشخاص الذين يعانون من العزلة، وهو ما جعل العلماء ينصحون من يعانون بالعزلة أو التوترات الاجتماعية بضرورة السعي للحصول على مساعدة من المتخصصين للحيلولة دون تعرضه لمشكلات نفسية، تفضي في نهاية المطاف للإصابة بالاكتئاب أو مشكلات صحية.
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