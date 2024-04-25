https://sputnikarabic.ae/20240425/رصد-عناكب-في-المنطقة-الجنوبية-من-المريخ-صور-1088278328.html
رصد "عناكب" في المنطقة الجنوبية من المريخ... صور
رصد "عناكب" في المنطقة الجنوبية من المريخ... صور
سبوتنيك عربي
التقطت مركبة "مارس إكسبريس" التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، مسارات مميزة في المنطقة القطبية الجنوبية للمريخ، تعرف باسم "العناكب". 25.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-25T11:27+0000
2024-04-25T11:27+0000
2024-04-25T11:27+0000
مجتمع
علوم
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تتشكل الأجسام المظلمة مع تغير الفصول، حيث تضرب أشعة الشمس الربيعية رواسب ثاني أكسيد الكربون التي تراكمت خلال أشهر الشتاء المظلمة، وعند تعرضه للحرارة يتحول الجليد من رواسب إلى غاز يتراكم تدريجيا ويخترق الجليد.وينفجر الغاز المحمل بالغبار الداكن عبر شقوق الجليد على شكل ينابيع حارة، ثم يسقط ويستقر على السطح. ونتيجة لذلك تتشكل بقع سوداء يبلغ قطرها من 45 م إلى 1 كم. تشكل هذه العملية نفسها أنماطًا مميزة تشبه العنكبوت "محفورة" تحت الجليد، ولاحظ العلماء في دراسة جديدة مجموعات من "العناكب" على مشارف منطقة تعرف باسم مدينة الإنكا، وهي شبكة خطية هندسية تقريبًا من سلاسل الجبال التي تشبه أنقاض منطقة قديمة. تم اكتشافها في عام 1979 بفضل مسبار ناسا "مارينر 9"، إلا أن العلماء لم يتوصلوا بعد إلى كيفية تشكل مدينة الإنكا، فقد تكون عبارة عن الكثبان الرملية التي أصبحت متحجرة مع مرور الوقت، أو ربما، وفقا لنظرية أخرى، ترتبط هذه الهياكل بالأنهار الجليدية، حسبما ذكرت وكالة الفضاء الأوروبية.
https://sputnikarabic.ae/20240425/اكتشاف-أحد-أقدم-النجوم-خارج-مجرة-درب-التبانة-1088277524.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
علوم
رصد "عناكب" في المنطقة الجنوبية من المريخ... صور
التقطت مركبة "مارس إكسبريس" التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، مسارات مميزة في المنطقة القطبية الجنوبية للمريخ، تعرف باسم "العناكب".
تتشكل الأجسام المظلمة مع تغير الفصول، حيث تضرب أشعة الشمس الربيعية رواسب ثاني أكسيد الكربون التي تراكمت خلال أشهر الشتاء المظلمة، وعند تعرضه للحرارة يتحول الجليد من رواسب إلى غاز يتراكم تدريجيا ويخترق الجليد.
وينفجر الغاز المحمل بالغبار الداكن عبر شقوق الجليد على شكل ينابيع حارة، ثم يسقط ويستقر على السطح. ونتيجة لذلك تتشكل بقع سوداء يبلغ قطرها من 45 م إلى 1 كم.
تشكل هذه العملية نفسها أنماطًا مميزة تشبه العنكبوت "محفورة" تحت الجليد، ولاحظ العلماء في دراسة جديدة مجموعات من "العناكب" على مشارف منطقة تعرف باسم مدينة الإنكا، وهي شبكة خطية هندسية تقريبًا من سلاسل الجبال التي تشبه أنقاض منطقة قديمة.
تم اكتشافها في عام 1979 بفضل مسبار ناسا "مارينر 9"، إلا أن العلماء لم يتوصلوا بعد إلى كيفية تشكل مدينة الإنكا، فقد تكون عبارة عن الكثبان الرملية التي أصبحت متحجرة مع مرور الوقت، أو ربما، وفقا لنظرية أخرى، ترتبط هذه الهياكل بالأنهار الجليدية، حسبما ذكرت وكالة الفضاء الأوروبية.