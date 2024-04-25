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صور توثق الصواريخ الإيرانية الضخمة التي وصلت إلى إسرائيل
صور توثق الصواريخ الإيرانية الضخمة التي وصلت إلى إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم 14 أبريل/ نيسان الجاري، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على... 25.04.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور

صور توثق الصواريخ الإيرانية الضخمة التي وصلت إلى إسرائيل

13:49 GMT 25.04.2024
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أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم 14 أبريل/ نيسان الجاري، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، في حين أشارت الخارجية الإيرانية إلى أن "هذا الرد هو ممارسة مشروعة وأصيلة لحق الدفاع عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة".
© AFP 2023 / Oren Ziv

أفراد عسكريون إسرائيليون يرتدون ملابس مدنية يفحصون جزءًا من صاروخ بالستي إيراني، تم العثور عليه، في الآونة الأخيرة، في منطقة مفتوحة بالقرب من مدينة عراد الجنوبية، في 24 أبريل 2024. نفذت إيران هجومًا مباشرًا غير مسبوق على إسرائيل يوم 14 أبريل الجاري، باستخدام أكثر من 300 طائرة مسيرة وصواريخ "كروز" وصواريخ بالستية، ردا على الغارة الجوية، التي وقعت في الأول من أبريل الجاري، على القنصلية الإيرانية في دمشق، وتم اعتراض جميع المسيرات والصواريخ تقريبًا، وفقًا للجيش الإسرائيلي.

أفراد عسكريون إسرائيليون يرتدون ملابس مدنية يفحصون جزءًا من صاروخ بالستي إيراني، تم العثور عليه، في الآونة الأخيرة، في منطقة مفتوحة بالقرب من مدينة عراد الجنوبية، في 24 أبريل 2024. نفذت إيران هجومًا مباشرًا غير مسبوق على إسرائيل يوم 14 أبريل الجاري، باستخدام أكثر من 300 طائرة مسيرة وصواريخ &quot;كروز&quot; وصواريخ بالستية، ردا على الغارة الجوية، التي وقعت في الأول من أبريل الجاري، على القنصلية الإيرانية في دمشق، وتم اعتراض جميع المسيرات والصواريخ تقريبًا، وفقًا للجيش الإسرائيلي. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Oren Ziv

أفراد عسكريون إسرائيليون يرتدون ملابس مدنية يفحصون جزءًا من صاروخ بالستي إيراني، تم العثور عليه، في الآونة الأخيرة، في منطقة مفتوحة بالقرب من مدينة عراد الجنوبية، في 24 أبريل 2024. نفذت إيران هجومًا مباشرًا غير مسبوق على إسرائيل يوم 14 أبريل الجاري، باستخدام أكثر من 300 طائرة مسيرة وصواريخ "كروز" وصواريخ بالستية، ردا على الغارة الجوية، التي وقعت في الأول من أبريل الجاري، على القنصلية الإيرانية في دمشق، وتم اعتراض جميع المسيرات والصواريخ تقريبًا، وفقًا للجيش الإسرائيلي.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg

نظرة من داخل الصاروخ البالستي الذي تم اعتراضه وسقط بالقرب من البحر الميت، في إسرائيل، الأحد 21 أبريل 2024.

نظرة من داخل الصاروخ البالستي الذي تم اعتراضه وسقط بالقرب من البحر الميت، في إسرائيل، الأحد 21 أبريل 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Ohad Zwigenberg

نظرة من داخل الصاروخ البالستي الذي تم اعتراضه وسقط بالقرب من البحر الميت، في إسرائيل، الأحد 21 أبريل 2024.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg

مصور صحفي ينظر إلى جزء من الصاروخ البالستي، الذي تم اعتراضه وسقط بالقرب من البحر الميت في إسرائيل.

مصور صحفي ينظر إلى جزء من الصاروخ البالستي، الذي تم اعتراضه وسقط بالقرب من البحر الميت في إسرائيل. - سبوتنيك عربي
3/8
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

مصور صحفي ينظر إلى جزء من الصاروخ البالستي، الذي تم اعتراضه وسقط بالقرب من البحر الميت في إسرائيل.

© AFP 2023 / Oren Ziv

أفراد عسكريون إسرائيليون يرتدون ملابس مدنية يفحصون جزءًا من صاروخ باليستي إيراني، تم العثور عليه مؤخرًا في منطقة مفتوحة بالقرب من مدينة عراد الجنوبية.

أفراد عسكريون إسرائيليون يرتدون ملابس مدنية يفحصون جزءًا من صاروخ باليستي إيراني، تم العثور عليه مؤخرًا في منطقة مفتوحة بالقرب من مدينة عراد الجنوبية. - سبوتنيك عربي
4/8
© AFP 2023 / Oren Ziv

أفراد عسكريون إسرائيليون يرتدون ملابس مدنية يفحصون جزءًا من صاروخ باليستي إيراني، تم العثور عليه مؤخرًا في منطقة مفتوحة بالقرب من مدينة عراد الجنوبية.

© AP Photo / Itamar Grinberg

أشخاص يتجمعون حول أحد مكونات صاروخ بالستي تم اعتراضه وسقط بالقرب من البحر الميت في إسرائيل، السبت 20 أبريل 2024.

أشخاص يتجمعون حول أحد مكونات صاروخ بالستي تم اعتراضه وسقط بالقرب من البحر الميت في إسرائيل، السبت 20 أبريل 2024. - سبوتنيك عربي
5/8
© AP Photo / Itamar Grinberg

أشخاص يتجمعون حول أحد مكونات صاروخ بالستي تم اعتراضه وسقط بالقرب من البحر الميت في إسرائيل، السبت 20 أبريل 2024.

© AFP 2023 / Oren Ziv

جزء من صاروخ بالستي إيراني، تم وضعه، في الآونة الأخيرة، في منطقة مفتوحة بالقرب من مدينة عراد الجنوبية.

جزء من صاروخ بالستي إيراني، تم وضعه، في الآونة الأخيرة، في منطقة مفتوحة بالقرب من مدينة عراد الجنوبية. - سبوتنيك عربي
6/8
© AFP 2023 / Oren Ziv

جزء من صاروخ بالستي إيراني، تم وضعه، في الآونة الأخيرة، في منطقة مفتوحة بالقرب من مدينة عراد الجنوبية.

© AFP 2023 / Menahem Kahana

مصور يسير بالقرب من بقايا الصاروخ الذي سقط بالقرب من البحر الميت، بعد أسبوع من القصف الصاروخي الذي أطلقته إيران، في 13 أبريل 2024.

مصور يسير بالقرب من بقايا الصاروخ الذي سقط بالقرب من البحر الميت، بعد أسبوع من القصف الصاروخي الذي أطلقته إيران، في 13 أبريل 2024. - سبوتنيك عربي
7/8
© AFP 2023 / Menahem Kahana

مصور يسير بالقرب من بقايا الصاروخ الذي سقط بالقرب من البحر الميت، بعد أسبوع من القصف الصاروخي الذي أطلقته إيران، في 13 أبريل 2024.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg

أجزاء من الصاروخ البالستي، الذي تم اعتراضه وسقط بالقرب من البحر الميت في إسرائيل.

أجزاء من الصاروخ البالستي، الذي تم اعتراضه وسقط بالقرب من البحر الميت في إسرائيل. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Ohad Zwigenberg

أجزاء من الصاروخ البالستي، الذي تم اعتراضه وسقط بالقرب من البحر الميت في إسرائيل.

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