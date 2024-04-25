صور توثق الصواريخ الإيرانية الضخمة التي وصلت إلى إسرائيل

أفراد عسكريون إسرائيليون يرتدون ملابس مدنية يفحصون جزءًا من صاروخ بالستي إيراني، تم العثور عليه، في الآونة الأخيرة، في منطقة مفتوحة بالقرب من مدينة عراد الجنوبية، في 24 أبريل 2024. نفذت إيران هجومًا مباشرًا غير مسبوق على إسرائيل يوم 14 أبريل الجاري، باستخدام أكثر من 300 طائرة مسيرة وصواريخ "كروز" وصواريخ بالستية، ردا على الغارة الجوية، التي وقعت في الأول من أبريل الجاري، على القنصلية الإيرانية في دمشق، وتم اعتراض جميع المسيرات والصواريخ تقريبًا، وفقًا للجيش الإسرائيلي.
أفراد عسكريون إسرائيليون يرتدون ملابس مدنية يفحصون جزءًا من صاروخ بالستي إيراني، تم العثور عليه، في الآونة الأخيرة، في منطقة مفتوحة بالقرب من مدينة عراد الجنوبية، في 24 أبريل 2024. نفذت إيران هجومًا مباشرًا غير مسبوق على إسرائيل يوم 14 أبريل الجاري، باستخدام أكثر من 300 طائرة مسيرة وصواريخ "كروز" وصواريخ بالستية، ردا على الغارة الجوية، التي وقعت في الأول من أبريل الجاري، على القنصلية الإيرانية في دمشق، وتم اعتراض جميع المسيرات والصواريخ تقريبًا، وفقًا للجيش الإسرائيلي.
نظرة من داخل الصاروخ البالستي الذي تم اعتراضه وسقط بالقرب من البحر الميت، في إسرائيل، الأحد 21 أبريل 2024.
نظرة من داخل الصاروخ البالستي الذي تم اعتراضه وسقط بالقرب من البحر الميت، في إسرائيل، الأحد 21 أبريل 2024.
مصور صحفي ينظر إلى جزء من الصاروخ البالستي، الذي تم اعتراضه وسقط بالقرب من البحر الميت في إسرائيل.
مصور صحفي ينظر إلى جزء من الصاروخ البالستي، الذي تم اعتراضه وسقط بالقرب من البحر الميت في إسرائيل.
أفراد عسكريون إسرائيليون يرتدون ملابس مدنية يفحصون جزءًا من صاروخ باليستي إيراني، تم العثور عليه مؤخرًا في منطقة مفتوحة بالقرب من مدينة عراد الجنوبية.
أفراد عسكريون إسرائيليون يرتدون ملابس مدنية يفحصون جزءًا من صاروخ باليستي إيراني، تم العثور عليه مؤخرًا في منطقة مفتوحة بالقرب من مدينة عراد الجنوبية.
أشخاص يتجمعون حول أحد مكونات صاروخ بالستي تم اعتراضه وسقط بالقرب من البحر الميت في إسرائيل، السبت 20 أبريل 2024.
أشخاص يتجمعون حول أحد مكونات صاروخ بالستي تم اعتراضه وسقط بالقرب من البحر الميت في إسرائيل، السبت 20 أبريل 2024.
جزء من صاروخ بالستي إيراني، تم وضعه، في الآونة الأخيرة، في منطقة مفتوحة بالقرب من مدينة عراد الجنوبية.
جزء من صاروخ بالستي إيراني، تم وضعه، في الآونة الأخيرة، في منطقة مفتوحة بالقرب من مدينة عراد الجنوبية.
مصور يسير بالقرب من بقايا الصاروخ الذي سقط بالقرب من البحر الميت، بعد أسبوع من القصف الصاروخي الذي أطلقته إيران، في 13 أبريل 2024.
مصور يسير بالقرب من بقايا الصاروخ الذي سقط بالقرب من البحر الميت، بعد أسبوع من القصف الصاروخي الذي أطلقته إيران، في 13 أبريل 2024.
أجزاء من الصاروخ البالستي، الذي تم اعتراضه وسقط بالقرب من البحر الميت في إسرائيل.
أجزاء من الصاروخ البالستي، الذي تم اعتراضه وسقط بالقرب من البحر الميت في إسرائيل.