صور توثق الصواريخ الإيرانية الضخمة التي وصلت إلى إسرائيل

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أفراد عسكريون إسرائيليون يرتدون ملابس مدنية يفحصون جزءًا من صاروخ بالستي إيراني، تم العثور عليه، في الآونة الأخيرة، في منطقة مفتوحة بالقرب من مدينة عراد الجنوبية، في 24 أبريل 2024. نفذت إيران هجومًا مباشرًا غير مسبوق على إسرائيل يوم 14 أبريل الجاري، باستخدام أكثر من 300 طائرة مسيرة وصواريخ "كروز" وصواريخ بالستية، ردا على الغارة الجوية، التي وقعت في الأول من أبريل الجاري، على القنصلية الإيرانية في دمشق، وتم اعتراض جميع المسيرات والصواريخ تقريبًا، وفقًا للجيش الإسرائيلي.