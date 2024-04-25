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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240425/ضابط-استخبارات-أمريكي-يتحدث-عن-ميزة-استراتيجية-روسية-تجعل-أتاكامز-وإف-16-بلا-تأثير--فيديو-1088285665.html
ضابط استخبارات أمريكي يتحدث عن ميزة استراتيجية روسية تجعل "أتاكامز" و"إف-16" بلا تأثير... فيديو
ضابط استخبارات أمريكي يتحدث عن ميزة استراتيجية روسية تجعل "أتاكامز" و"إف-16" بلا تأثير... فيديو
سبوتنيك عربي
صرح ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن روسيا تتمتع بميزة استراتيجية، وبغض النظر عن حجم الأموال التي تضخها الولايات المتحدة أو أوروبا أو... 25.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-25T14:59+0000
2024-04-25T15:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشار ريتر إلى أن "هناك حديث عن أسلحة سحرية، وصواريخ "أتاكامز" وطائرات "إف-16" والمزيد من ذخائر المدفعية، وكل هذه الأشياء، بالطبع، إذا وصلت إلى خط المواجهة، ستؤدي إلى تعقيد الوضع العسكري... لكنه لن يوقف التقدم الروسي".وذكر ريتر، أن روسيا تستطيع قلب التغيرات العالمية، حيث يجري التحول إلى عالم متعدد الأقطاب في الوقت الحالي.وفي مقابلة مع قناة "داني هايفونغ" على موقع "يوتيوب"، أضاف ريتر: "إذا كنت لا تفكر في روسيا في الوقت الحالي، فأنت تفكر في شيء خاطئ. روسيا الآن في طليعة المواجهة مع الغرب، وعندما ينتهي الصراع المسلح، سيتعين علينا أن نحسب ذلك".وبحسب ريتر، فإن الأجندة الإعلامية في الولايات المتحدة الأمريكية والغرب تركز على الأحداث التي ليس لها تأثير على العمليات الدولية العالمية.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240425/جنرال-متقاعد-الإمدادات-الجديدة-لأوكرانيا-غير-قادرة-على-إحداث-تغيير-جذري-في-ساحة-المعركة-1088281871.html
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ضابط استخبارات أمريكي يتحدث عن ميزة استراتيجية روسية تجعل "أتاكامز" و"إف-16" بلا تأثير... فيديو

14:59 GMT 25.04.2024 (تم التحديث: 15:57 GMT 25.04.2024)
© AFP 2023 / MIKE NELSON جنود الجيش الأمريكي يقومون بتحميل صواريخ الجيش التكتيكية الموجهة من طراز M39 (ATACMS) على شاحنة بعد وصولهم في 18 أبريل 1999 إلى مطار تيرانا.
 جنود الجيش الأمريكي يقومون بتحميل صواريخ الجيش التكتيكية الموجهة من طراز M39 (ATACMS) على شاحنة بعد وصولهم في 18 أبريل 1999 إلى مطار تيرانا. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2024
© AFP 2023 / MIKE NELSON
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صرح ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن روسيا تتمتع بميزة استراتيجية، وبغض النظر عن حجم الأموال التي تضخها الولايات المتحدة أو أوروبا أو أي شخص آخر في أوكرانيا، فإن روسيا ستحتفظ بهذه الميزة حتى النصر.
وأشار ريتر إلى أن "هناك حديث عن أسلحة سحرية، وصواريخ "أتاكامز" وطائرات "إف-16" والمزيد من ذخائر المدفعية، وكل هذه الأشياء، بالطبع، إذا وصلت إلى خط المواجهة، ستؤدي إلى تعقيد الوضع العسكري... لكنه لن يوقف التقدم الروسي".
وذكر ريتر، أن روسيا تستطيع قلب التغيرات العالمية، حيث يجري التحول إلى عالم متعدد الأقطاب في الوقت الحالي.
وفي مقابلة مع قناة "داني هايفونغ" على موقع "يوتيوب"، أضاف ريتر: "إذا كنت لا تفكر في روسيا في الوقت الحالي، فأنت تفكر في شيء خاطئ. روسيا الآن في طليعة المواجهة مع الغرب، وعندما ينتهي الصراع المسلح، سيتعين علينا أن نحسب ذلك".

وقال ريتر أيضًا إنه سيحضر هذا العام منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي وقمة "بريكس" في مدينة كازان الروسية.

جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جنرال متقاعد: الإمدادات الجديدة لأوكرانيا غير قادرة على إحداث تغيير جذري في ساحة المعركة
13:36 GMT
وبحسب ريتر، فإن الأجندة الإعلامية في الولايات المتحدة الأمريكية والغرب تركز على الأحداث التي ليس لها تأثير على العمليات الدولية العالمية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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