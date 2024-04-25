https://sputnikarabic.ae/20240425/ضابط-استخبارات-أمريكي-يتحدث-عن-ميزة-استراتيجية-روسية-تجعل-أتاكامز-وإف-16-بلا-تأثير--فيديو-1088285665.html

ضابط استخبارات أمريكي يتحدث عن ميزة استراتيجية روسية تجعل "أتاكامز" و"إف-16" بلا تأثير... فيديو

ضابط استخبارات أمريكي يتحدث عن ميزة استراتيجية روسية تجعل "أتاكامز" و"إف-16" بلا تأثير... فيديو

سبوتنيك عربي

صرح ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن روسيا تتمتع بميزة استراتيجية، وبغض النظر عن حجم الأموال التي تضخها الولايات المتحدة أو أوروبا أو... 25.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-25T14:59+0000

2024-04-25T14:59+0000

2024-04-25T15:57+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأشار ريتر إلى أن "هناك حديث عن أسلحة سحرية، وصواريخ "أتاكامز" وطائرات "إف-16" والمزيد من ذخائر المدفعية، وكل هذه الأشياء، بالطبع، إذا وصلت إلى خط المواجهة، ستؤدي إلى تعقيد الوضع العسكري... لكنه لن يوقف التقدم الروسي".وذكر ريتر، أن روسيا تستطيع قلب التغيرات العالمية، حيث يجري التحول إلى عالم متعدد الأقطاب في الوقت الحالي.وفي مقابلة مع قناة "داني هايفونغ" على موقع "يوتيوب"، أضاف ريتر: "إذا كنت لا تفكر في روسيا في الوقت الحالي، فأنت تفكر في شيء خاطئ. روسيا الآن في طليعة المواجهة مع الغرب، وعندما ينتهي الصراع المسلح، سيتعين علينا أن نحسب ذلك".وبحسب ريتر، فإن الأجندة الإعلامية في الولايات المتحدة الأمريكية والغرب تركز على الأحداث التي ليس لها تأثير على العمليات الدولية العالمية.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240425/جنرال-متقاعد-الإمدادات-الجديدة-لأوكرانيا-غير-قادرة-على-إحداث-تغيير-جذري-في-ساحة-المعركة-1088281871.html

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