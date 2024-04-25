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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240425/ضابط-استخبارات-فرنسي-سابق-ما-لا-يقل-عن-75-مرتزقا-من-فرنسا-قاتلوا-إلى-جانب-كييف-1088267099.html
ضابط استخبارات فرنسي سابق: ما لا يقل عن 75 مرتزقا من فرنسا قاتلوا إلى جانب كييف
ضابط استخبارات فرنسي سابق: ما لا يقل عن 75 مرتزقا من فرنسا قاتلوا إلى جانب كييف
سبوتنيك عربي
أكد الموظف السابق في المخابرات الفرنسية لمكافحة الإرهاب، نيكولا سينكويني، اليوم الخميس، أن ما لا يقل عن 75 مرتزقًا فرنسيًا في أوكرانيا قتلوا أو أصيبوا أو عادوا... 25.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-25T01:45+0000
2024-04-25T01:45+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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باريس - سبوتنيك. وقال سنكويني الذي يتقصى حاليًا عن معلومات تتعلق بمشاركة فرنسيين في المعارك إلى جانب كييف، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "تشمل القائمة التي نشرتها حتى اليوم، بما في ذلك القتلى والجرحى والعائدين، 75 شخصًا من بينهم رجلين تصفهما السلطات الفرنسية بـ"المتطوعين"، تم التعرف عليهم بدقة أو بأسماء مستعارة، وهو ما يمكن أن يخبرنا بالكثير".وأضاف أن "الحكومة الفرنسية تقدمهم على أنهم "عاملون في المجال الإنساني"، وموظفون في بعض المنظمات غير الحكومية السويسرية، لكنني مقتنع بأنهم كانوا عملاء للحكومة.وأشار إلى أن لديه أيضًا معلومات عن مرتزقة آخرين شاركوا في الأعمال العدائية إلى جانب كييف، لكن ليس هناك بعد معلومات كافية عنهم لنشرها.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240208/فرنسا-تتجاهل-الطلبات-الروسية-بشأن-مشروعية-تجنيد-المرتزقة-من-قبل-السفارة-الأوكرانية-1085859743.html
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أخبار فرنسا , روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار فرنسا , روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

ضابط استخبارات فرنسي سابق: ما لا يقل عن 75 مرتزقا من فرنسا قاتلوا إلى جانب كييف

01:45 GMT 25.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعربة "ماردر" الألمانية التي تم الاستيلاء عليها في بلدة سيفيرنو بالقرب من أفدييفكا في منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا.
عربة ماردر الألمانية التي تم الاستيلاء عليها في بلدة سيفيرنو بالقرب من أفدييفكا في منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أكد الموظف السابق في المخابرات الفرنسية لمكافحة الإرهاب، نيكولا سينكويني، اليوم الخميس، أن ما لا يقل عن 75 مرتزقًا فرنسيًا في أوكرانيا قتلوا أو أصيبوا أو عادوا إلى فرنسا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة.
باريس - سبوتنيك. وقال سنكويني الذي يتقصى حاليًا عن معلومات تتعلق بمشاركة فرنسيين في المعارك إلى جانب كييف، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "تشمل القائمة التي نشرتها حتى اليوم، بما في ذلك القتلى والجرحى والعائدين، 75 شخصًا من بينهم رجلين تصفهما السلطات الفرنسية بـ"المتطوعين"، تم التعرف عليهم بدقة أو بأسماء مستعارة، وهو ما يمكن أن يخبرنا بالكثير".
علم فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2024
فرنسا تتجاهل الطلبات الروسية بشأن مشروعية تجنيد المرتزقة من قبل السفارة الأوكرانية
8 فبراير, 02:56 GMT
وأضاف أن "الحكومة الفرنسية تقدمهم على أنهم "عاملون في المجال الإنساني"، وموظفون في بعض المنظمات غير الحكومية السويسرية، لكنني مقتنع بأنهم كانوا عملاء للحكومة.
وأشار إلى أن لديه أيضًا معلومات عن مرتزقة آخرين شاركوا في الأعمال العدائية إلى جانب كييف، لكن ليس هناك بعد معلومات كافية عنهم لنشرها.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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