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القوات الروسية تحسن مواقعها وتوجه ضربات قاسية لـ3 ألوية أوكرانية في جمهورية دونيتسك
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https://sputnikarabic.ae/20240425/مقارنة-المنظومات-إس-400-تريومف-وإس-500-بروميثيوس-مع-باتريوت-وثاد--1088277857.html
مقارنة المنظومات "تريومف" و"بروميثيوس" مع "باتريوت" و"ثاد"
مقارنة المنظومات "تريومف" و"بروميثيوس" مع "باتريوت" و"ثاد"
سبوتنيك عربي
مقارنة المنظومات "إس-400" (تريومف) و"إس-500" (بروميثيوس) مع "باتريوت" و"ثاد"
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ما الذي يجب معرفته عن هذه المنظومة؟
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مقارنة المنظومات "إس-400" (تريومف) و"إس-500" (بروميثيوس) مع "باتريوت" و"ثاد"
مقارنة المنظومات "إس-400" (تريومف) و"إس-500" (بروميثيوس) مع "باتريوت" و"ثاد"

مقارنة المنظومات "تريومف" و"بروميثيوس" مع "باتريوت" و"ثاد"

11:11 GMT 25.04.2024 (تم التحديث: 11:12 GMT 25.04.2024)
CC BY 4.0 / © Screenshot: Ministry of Defence of the Russian Federation / إس-500
إس-500 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2024
CC BY 4.0 / © Screenshot: Ministry of Defence of the Russian Federation /
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سيتم تسليم أولى منظومات الدفاع الجوي من طراز "إس-500" (بروميثيوس) إلى قوات الجيش الروسي ابتداءً من عام 2024، حسبما أكده وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو. يوضح الفيديوغراف الآتي من "سبوتنيك" مقارنة بين مقارنة المنظومات "إس-400" (تريومف) و"إس-500" (بروميثيوس) مع "باتريوت" و"ثاد"-- الأخيرتين الموجودتين في خدمة قوات حلف شمال الأطلسي.

ما الذي يجب معرفته عن هذه المنظومة؟

تتفوق على نظائرها الأجنبية، وخاصة على أحدث التطورات الأمريكية - منظومة "ثاد"، الموضوعة في الخدمة مع حلف شمال الأطلسي.
"بروميثيوس" قادر على ضرب ليس فقط الصواريخ المتوسطة المدى، ولكن أيضًا الصواريخ والأقمار الصناعية في الفضاء القريب.
"إس-500" قادرة على إسقاط ما يصل إلى 10 أهداف جوية، سواء كانت طائرة أو صاروخا، حتى لو كانت سرعتها تتجاوز سرعة الصوت.
تستطيع المنظومة التصدي لأي سلاح يتم إطلاقه من طائرة من دون طيار تحلق على ارتفاعات عالية. ▪️تتميز "بروميثيوس" بقدرة عالية على الحركة ويمكن نشرها في دقائق معدودة فقط.
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