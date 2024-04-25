مقارنة المنظومات "تريومف" و"بروميثيوس" مع "باتريوت" و"ثاد"
11:11 GMT 25.04.2024 (تم التحديث: 11:12 GMT 25.04.2024)
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سيتم تسليم أولى منظومات الدفاع الجوي من طراز "إس-500" (بروميثيوس) إلى قوات الجيش الروسي ابتداءً من عام 2024، حسبما أكده وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو. يوضح الفيديوغراف الآتي من "سبوتنيك" مقارنة بين مقارنة المنظومات "إس-400" (تريومف) و"إس-500" (بروميثيوس) مع "باتريوت" و"ثاد"-- الأخيرتين الموجودتين في خدمة قوات حلف شمال الأطلسي.
ما الذي يجب معرفته عن هذه المنظومة؟
تتفوق على نظائرها الأجنبية، وخاصة على أحدث التطورات الأمريكية - منظومة "ثاد"، الموضوعة في الخدمة مع حلف شمال الأطلسي.
"بروميثيوس" قادر على ضرب ليس فقط الصواريخ المتوسطة المدى، ولكن أيضًا الصواريخ والأقمار الصناعية في الفضاء القريب.
"إس-500" قادرة على إسقاط ما يصل إلى 10 أهداف جوية، سواء كانت طائرة أو صاروخا، حتى لو كانت سرعتها تتجاوز سرعة الصوت.
تستطيع المنظومة التصدي لأي سلاح يتم إطلاقه من طائرة من دون طيار تحلق على ارتفاعات عالية. ▪️تتميز "بروميثيوس" بقدرة عالية على الحركة ويمكن نشرها في دقائق معدودة فقط.
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن "العينات الأولى من منظومات الصواريخ المضادة للطائرات "إس-500" (بروميثيوس) ستدخل في خدمة الجيش الروسي في عام 2024 في تعديلين: الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي".— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 25, 2024
ما الذي يجب معرفته عن هذه المنظومة؟
▪️تتفوق على نظائرها الأجنبية. نحن نتحدث عن… pic.twitter.com/s3SIqrkdTP