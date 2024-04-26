https://sputnikarabic.ae/20240426/أمريكا-تخصص-6-مليارات-دولار-لإنتاج-أسلحة-جديدة-لأوكرانيا--1088316998.html
أمريكا تخصص 6 مليارات دولار لإنتاج أسلحة جديدة لأوكرانيا
أمريكا تخصص 6 مليارات دولار لإنتاج أسلحة جديدة لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، خططاً لطلب أسلحة جديدة بقيمة 6 مليارات دولار إلى أوكرانيا. 26.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-26T17:55+0000
2024-04-26T17:55+0000
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وقال أوستن بعد اجتماع للدول المانحة للمساعدات العسكرية لنظام كييف: "يسرني أيضًا أن أعلن اليوم عن تمويل إضافي بقيمة 6 مليارات دولار من خلال مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا (USAI)، والتي ستمكننا من شراء قدرات جديدة لأوكرانيا من الصناعة الأمريكية".وأضاف أوستن أن الطلب أصبح أكبر حزمة مساعدات أمريكية لكييف.وأشار أوستن إلى أن الولايات المتحدة تتوقع العثور على دول توافق على تقاسم أنظمة الدفاع الجوي باتريوت الخاصة بها مع أوكرانيا.في الوقت نفسه، حث أوستن على عدم اعتبار هذه المجمعات بمثابة "حبة سحرية" يمكن أن تغير الوضع جذريا على الجبهة لصالح أوكرانيا، لافتا إلى أن كييف تحتاج أيضا إلى أسلحة أخرى.وفي السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، باتريك رايدر، يوم أمس الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية، بدأت بالفعل عملية نقل أسلحة من أحدث حزمة مساعدات إلى أوكرانيا.وقال رايدر خلال مؤتمر صحفي: "بدأت بالفعل عملية نقل الأسلحة إلى أوكرانيا، وسيتم تسليمها هناك، في غضون أيام قليلة، إن لم يكن قبل ذلك".
https://sputnikarabic.ae/20240425/البنتاغون-بدأت-الولايات-المتحدة-عملية-نقل-الأسلحة-من-حزمة-المساعدات-الجديدة-إلى-أوكرانيا-1088290594.html
https://sputnikarabic.ae/20240425/البنتاغون-يكشف-ما-يفعله-الجنود-الأمريكيون-في-أوكرانيا-1088289682.html
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا تخصص 6 مليارات دولار لإنتاج أسلحة جديدة لأوكرانيا
أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، خططاً لطلب أسلحة جديدة بقيمة 6 مليارات دولار إلى أوكرانيا.
وقال أوستن بعد اجتماع للدول المانحة للمساعدات العسكرية لنظام كييف: "يسرني أيضًا أن أعلن اليوم عن تمويل إضافي بقيمة 6 مليارات دولار من خلال مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا (USAI)، والتي ستمكننا من شراء قدرات جديدة لأوكرانيا من الصناعة الأمريكية".
وأضاف أوستن أن الطلب أصبح أكبر حزمة مساعدات أمريكية لكييف.
هذه الأسلحة تشمل ذخيرة لأنظمة الدفاع الجوي، ومعدات مضادة للطائرات دون طيار، و"كميات كبيرة" من ذخائر المدفعية وصواريخ جو-أرض، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يستغرق الأمر عدة سنوات حتى يكتمل.
لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي
وأشار أوستن إلى أن الولايات المتحدة تتوقع العثور على دول توافق على تقاسم أنظمة الدفاع الجوي باتريوت الخاصة بها مع أوكرانيا.
أعتقد أننا سنكون قادرين في المستقبل على حل هذه المشكلة مع عدد من الدول من أجل تزويد أوكرانيا بأنظمة باتريوت.
لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي
في الوقت نفسه، حث أوستن على عدم اعتبار هذه المجمعات بمثابة "حبة سحرية" يمكن أن تغير الوضع جذريا على الجبهة لصالح أوكرانيا، لافتا إلى أن كييف تحتاج أيضا إلى أسلحة أخرى.
وفي السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، باتريك رايدر، يوم أمس الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية، بدأت بالفعل عملية نقل أسلحة من أحدث حزمة مساعدات إلى أوكرانيا.
وقال رايدر خلال مؤتمر صحفي: "بدأت بالفعل عملية نقل الأسلحة إلى أوكرانيا، وسيتم تسليمها هناك، في غضون أيام قليلة، إن لم يكن قبل ذلك".