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إصابة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إثر حادث سير... فيديو
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إصابة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إثر حادث سير... فيديو
إصابة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إثر حادث سير... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تعرض لحادث سير في الرملة، وتم نقله إلى المستشفى. 26.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-26T15:27+0000
2024-04-26T15:48+0000
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وذكرت تلك الوسائل أن سيارة بن غفير انقلبت لدى مغادرته مكان تنفيذ عملية الطعن، التي وقعت في وقت سابق من اليوم في الرملة، وتم نقله إلى المستشفى في بئر يعقوب وحالته متوسطة.وأفادت صحيفة "يديعوت آحرونوت"، أن "موكب بن غفير تعرّض لحادث طريق أثناء خروجه من مكان العملية في الرملة"، مضيفة أن "سيارة بن غفير انقلبت تمامًا".وذكرت هيئة البث الإسرائيلية بأن سيارة الوزير بن غفير اجتازت الإشارة الحمراء ما تسبب في حادث سير أدى إلى انقلابها.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت الشرطة الإسرائيلية بأنه تم إصابة إسرائيلية في عملية طعن بمدينة الرملة شمال غربي القدس، وتم تحييد المنفذ.وذكرت الشرطة الإسرائيلية على منصة إكس": "بحسب التحقيقات الأولية في مكان الحادث، فقد أصيب شخص وتم تحييد المنفذ".
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إصابة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إثر حادث سير... فيديو

15:27 GMT 26.04.2024 (تم التحديث: 15:48 GMT 26.04.2024)
© AP Photo / Ohad Zwigenbergوزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تعرض لحادث سير في الرملة، وتم نقله إلى المستشفى.
وذكرت تلك الوسائل أن سيارة بن غفير انقلبت لدى مغادرته مكان تنفيذ عملية الطعن، التي وقعت في وقت سابق من اليوم في الرملة، وتم نقله إلى المستشفى في بئر يعقوب وحالته متوسطة.
وأفادت صحيفة "يديعوت آحرونوت"، أن "موكب بن غفير تعرّض لحادث طريق أثناء خروجه من مكان العملية في الرملة"، مضيفة أن "سيارة بن غفير انقلبت تمامًا".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية بأن سيارة الوزير بن غفير اجتازت الإشارة الحمراء ما تسبب في حادث سير أدى إلى انقلابها.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت الشرطة الإسرائيلية بأنه تم إصابة إسرائيلية في عملية طعن بمدينة الرملة شمال غربي القدس، وتم تحييد المنفذ.
وذكرت الشرطة الإسرائيلية على منصة إكس": "بحسب التحقيقات الأولية في مكان الحادث، فقد أصيب شخص وتم تحييد المنفذ".
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