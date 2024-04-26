إصابة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إثر حادث سير... فيديو
15:27 GMT 26.04.2024 (تم التحديث: 15:48 GMT 26.04.2024)
© AP Photo / Ohad Zwigenbergوزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تعرض لحادث سير في الرملة، وتم نقله إلى المستشفى.
وذكرت تلك الوسائل أن سيارة بن غفير انقلبت لدى مغادرته مكان تنفيذ عملية الطعن، التي وقعت في وقت سابق من اليوم في الرملة، وتم نقله إلى المستشفى في بئر يعقوب وحالته متوسطة.
⚡️إصابة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في حادث سير خلال مغادرته مكان تنفيذ عملية الطعن في الرملة وتم نقله إلى المستشفى بحسب وسائل إعلام إسرائيلية https://t.co/UZ3yVHdUOH pic.twitter.com/LYVHNoBIsA— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 26, 2024
وأفادت صحيفة "يديعوت آحرونوت"، أن "موكب بن غفير تعرّض لحادث طريق أثناء خروجه من مكان العملية في الرملة"، مضيفة أن "سيارة بن غفير انقلبت تمامًا".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية بأن سيارة الوزير بن غفير اجتازت الإشارة الحمراء ما تسبب في حادث سير أدى إلى انقلابها.
📹اللحظات الأولى بعد إصابة وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير في حادث سير بعد خروجه من مكان عملية الطعن في الرملة.— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 26, 2024
اقرأ المزيد عبر تلـ.ـغرام👇https://t.co/hMuAHzSXzV https://t.co/nnJJ0zNu3N pic.twitter.com/SpNHQJJFlz
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت الشرطة الإسرائيلية بأنه تم إصابة إسرائيلية في عملية طعن بمدينة الرملة شمال غربي القدس، وتم تحييد المنفذ.
وذكرت الشرطة الإسرائيلية على منصة إكس": "بحسب التحقيقات الأولية في مكان الحادث، فقد أصيب شخص وتم تحييد المنفذ".