https://sputnikarabic.ae/20240426/الصين-تتهم-واشنطن-بالنفاق-1088304410.html
الصين تتهم واشنطن بالنفاق
الصين تتهم واشنطن بالنفاق
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية، الصيني وانغ يي، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة تنتهج سياسة منافقة من خلال تقديم المساعدة لأوكرانيا بينما تنتقد التعاون الروسي الصيني. 26.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-26T13:01+0000
2024-04-26T13:01+0000
2024-04-26T13:01+0000
العالم
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وعلّق وانغ يي على تصريحات نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، بالقول: "الولايات المتحدة، من ناحية، تقدم مشروع قانون واسع النطاق لمساعدة أوكرانيا، ومن ناحية أخرى، تنتقد بشكل غير معقول العلاقات التجارية والاقتصادية الطبيعية بين روسيا والصين، وهذا نهج منافق وغير مسؤول للغاية".كما علّق وانغ يي على تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، بشأن دعم بكين لروسيا في الصراع الأوكراني شرط الحفاظ على العلاقات مع الغرب، بالقول إن الناتو يتحمل "مسؤولية لا هوادة فيها" عن هذه الأزمة.وخلص الدبلوماسي إلى أنه "يجب على الحلف أن يفكر في دوره، ويتوقف عن إلقاء اللوم على الآخرين، ويتحرك من أجل تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية".ويجري بلينكن زيارة إلى الصين حتى يوم 26 نيسان/أبريل، للقاء مسؤولين في بكين وشنغهاي، بمن فيهم وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في إطار جهود الولايات المتحدة للإعراب عن شواغلها، حسبما أعلن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الصين تتهم واشنطن بالنفاق
صرح وزير الخارجية، الصيني وانغ يي، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة تنتهج سياسة منافقة من خلال تقديم المساعدة لأوكرانيا بينما تنتقد التعاون الروسي الصيني.
وعلّق وانغ يي على تصريحات نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، بالقول: "الولايات المتحدة، من ناحية، تقدم مشروع قانون واسع النطاق لمساعدة أوكرانيا، ومن ناحية أخرى، تنتقد بشكل غير معقول العلاقات التجارية والاقتصادية الطبيعية بين روسيا والصين، وهذا نهج منافق وغير مسؤول للغاية".
وأكد وزير الخارجية الصيني أن مصدر الأزمة الأوكرانية يكمن في التناقضات المتراكمة في مجال الأمن الإقليمي في أوروبا، مضيفًا أن بلاده تأخذ في الاعتبار المخاوف المعقولة لجميع الأطراف وإنشاء هيكل أمني أوروبي متوازن هو الطريق الصحيح لحل المشكلة.
كما علّق وانغ يي على تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، بشأن دعم بكين لروسيا في الصراع الأوكراني شرط الحفاظ على العلاقات مع الغرب، بالقول إن الناتو يتحمل "مسؤولية لا هوادة فيها" عن هذه الأزمة.
وخلص الدبلوماسي إلى أنه "يجب على الحلف أن يفكر في دوره، ويتوقف عن إلقاء اللوم على الآخرين، ويتحرك من أجل تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية".
ويجري بلينكن زيارة إلى الصين حتى يوم 26 نيسان/أبريل، للقاء مسؤولين في بكين وشنغهاي، بمن فيهم وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في إطار جهود الولايات المتحدة للإعراب عن شواغلها، حسبما أعلن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية.