https://sputnikarabic.ae/20240426/بوغدانوف-يعرب-لنائب-وزير-الخارجية-الإيراني-عن-القلق-بشأن-التصعيد-بالشرق-الأوسط-1088296895.html
بوغدانوف يعرب لنائب وزير الخارجية الإيراني عن القلق بشأن التصعيد بالشرق الأوسط
بوغدانوف يعرب لنائب وزير الخارجية الإيراني عن القلق بشأن التصعيد بالشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، خلال لقائه مع نظيره الإيراني علي باقري كني، الوضع في الشرق الأوسط، معربا عن قلقه البالغ إزاء التصعيد على خلفية... 26.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-26T08:24+0000
2024-04-26T08:24+0000
2024-04-26T08:24+0000
روسيا
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وأشار بيان الخارجية الروسية، إلى أن الاجتماع عقد، يوم الخميس، على هامش المشاورات بين نواب وزراء الخارجية/الممثلين الخاصين لدول "بريكس" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث أولى الجانبان الروسي والإيراني اهتماما بالوضع في الشرق الأوسط.ولفت البيان إلى أنه، تم التأكيد على أهمية حل المشكلات القائمة، من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية بمساعدة بناءة من جهات دولية فاعلة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بوغدانوف يعرب لنائب وزير الخارجية الإيراني عن القلق بشأن التصعيد بالشرق الأوسط
بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، خلال لقائه مع نظيره الإيراني علي باقري كني، الوضع في الشرق الأوسط، معربا عن قلقه البالغ إزاء التصعيد على خلفية الأزمات الإقليمية.
وأشار بيان الخارجية الروسية، إلى أن الاجتماع عقد، يوم الخميس، على هامش المشاورات بين نواب وزراء الخارجية/الممثلين الخاصين لدول "بريكس" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث أولى الجانبان الروسي والإيراني اهتماما بالوضع في الشرق الأوسط.
وجاء في البيان: "أعرب الجانب الروسي عن قلقه البالغ فيما يتعلق بتصعيد خطير آخر في المنطقة، نتيجة للأزمات العديدة التي لم يتم حلها، وفي المقام الأول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".
ولفت البيان إلى أنه، تم التأكيد على أهمية حل المشكلات القائمة، من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية بمساعدة بناءة من جهات دولية فاعلة.