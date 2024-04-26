https://sputnikarabic.ae/20240426/رائدا-فضاء-روسيان-ينفذان-مهمة-خارج-محطة-الفضاء-الدولية-فيديو-1088317889.html
رائدا فضاء روسيان ينفذان مهمة خارج محطة الفضاء الدولية... فيديو
رائدا فضاء روسيان ينفذان مهمة خارج محطة الفضاء الدولية... فيديو
سبوتنيك عربي
قام رائدا الفضاء من "روسكوسموس"، أوليغ كونونينكو، ونيكولاي تشوب، بتنفيذ مهام في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية. 26.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-26T19:05+0000
2024-04-26T19:05+0000
2024-04-26T19:05+0000
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وخلال المهمة من المفترض أن يستكمل الرائدان عملية نشر رادار صغير على وحدة "ناؤوكا" الروسية التابعة للمحطة، ليستخدم هذا الرادار في مراقبة سطح الأرض، وأيضا تركيب معدات للتجارب العلمية على سطح وحدة "بويسك" الروسية التابعة للمحطة.وكذلك تفكيك حاوية للمعدات العلمية كانت قد ثبتت على سطح الوحدة المذكورة سابقا، وجمع عينات ومسحات من سطح وحدة "ناؤوكا" لدراستها.اكتشاف بكتيريا "خارقة" تشكل خطرا على البشرية في محطة الفضاء الدوليةوكان من المتوقع أن يقضي رائدا الفضاء 6 ساعات و36 دقيقة خارج المحطة، لكنهما تمكنا من إكمال المهمة خارج المحطة بشكل أسرع بكثير حيث أمضوا 4 ساعات و36 دقيقة فقط خارج المحطة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
رائدا فضاء روسيان ينفذان مهمة خارج محطة الفضاء الدولية... فيديو
قام رائدا الفضاء من "روسكوسموس"، أوليغ كونونينكو، ونيكولاي تشوب، بتنفيذ مهام في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية.
وخلال المهمة من المفترض أن يستكمل الرائدان عملية نشر رادار صغير على وحدة "ناؤوكا" الروسية التابعة للمحطة، ليستخدم هذا الرادار في مراقبة سطح الأرض، وأيضا تركيب معدات للتجارب العلمية على سطح وحدة "بويسك" الروسية التابعة للمحطة.
وكذلك تفكيك حاوية للمعدات العلمية كانت قد ثبتت على سطح الوحدة المذكورة سابقا، وجمع عينات ومسحات من سطح وحدة "ناؤوكا" لدراستها.
وكان من المتوقع أن يقضي رائدا الفضاء 6 ساعات و36 دقيقة خارج المحطة، لكنهما تمكنا من إكمال المهمة خارج المحطة بشكل أسرع بكثير حيث أمضوا 4 ساعات و36 دقيقة فقط خارج المحطة.