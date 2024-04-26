https://sputnikarabic.ae/20240426/عضو-تأسيسية-الدستور-عقد-اتفاقيات-بين-ليبيا-وإثيوبيا-مفيد-للنهوض-بالاقتصاد-الليبي-1088317709.html

عضو "تأسيسية الدستور": عقد اتفاقيات بين ليبيا وإثيوبيا مفيد للنهوض بالاقتصاد الليبي

عضو "تأسيسية الدستور": عقد اتفاقيات بين ليبيا وإثيوبيا مفيد للنهوض بالاقتصاد الليبي

سبوتنيك عربي

علقت نادية عمران، عضو الهيئة التأسيسية للدستور في ليبيا، على الزيارة التي أجراها رئيس حكومة "الوحدة الوطنية" عبد الحميد الدبيبة إلى أديس أبابا، مؤكدة أهمية... 26.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-26T18:55+0000

2024-04-26T18:55+0000

2024-04-26T18:55+0000

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وقالت، في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة، إن الدبيبة أجرى مباحثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، تناولت عودة التعاون بين البلدين، مشيرة إلى أن التعاون الإقليمي والدولي مطلوب بالنسبة لليبيا، وفقا لمبادئ المعاملة بالمثل، بشرط أن يكون على أسس صحيحة.وتابعت: "إثيوبيا من الدول الأفريقية تقوم فيها نهضة مشجعة، وسيكون التعاون معها مثمرا في المستقبل".وبشأن الاتفاقيات التي توقع في الوقت الراهن في ليبيا ووجود حكومتين. أوضحت عمران: "بغض النظر عن الوضع القانوني للحكومات الحالية، ومدى شرعيتها، لكن بسياسة الأمر الواقع، أرى أن عقد اتفاقيات ثنائية للتعاون على المدى المنظور، سيكون مفيدا للدولة الليبية، في إطار احترام السيادة الوطنية والنهوض بالاقتصاد الليبي".والتقى الدبيبة بالقصر الرئاسي في أديس أبابا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بحضور وفد ليبي رفيع المستوى، الخميس، وفق بيان حكومة "الوحدة".ووفق البيان، رحّب آبي أحمد بزيارة الدبيبة، ووصفها بـ"الخطوة المهمة لعودة التعاون بين البلدين، بعد توقف دام أكثر من 20 عاما"، فيما أكد الدبيبة رغبة بلاده في عودة التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة، والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام.وناقش اللقاء عقد اللجنة العليا "الليبية - الإثيوبية"، التي لم تعقد منذ سنة 2004 بين المؤسسات المختلفة بالبلدين، كما وجه الدبيبة دعوة إلى رئيس الوزراء الإثيوبي لزيارة ليبيا بهدف استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين، في الوقت الراهن.

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