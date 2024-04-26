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https://sputnikarabic.ae/20240426/هيئة-بحرية-بريطانية-تعلن-تضرر-سفينة-إثر-هجوم-بالصواريخ-قبالة-سواحل-اليمن-1088319380.html
هيئة بحرية بريطانية تعلن تضرر سفينة إثر هجوم بالصواريخ قبالة سواحل اليمن
هيئة بحرية بريطانية تعلن تضرر سفينة إثر هجوم بالصواريخ قبالة سواحل اليمن
سبوتنيك عربي
القاهرة – سبوتنيك. أعلنت هيئة ملاحة بحرية بريطانية، الجمعة، تعرض سفينة إلى أضرار إثر هجوم صاروخي قبالة سواحل اليمن جنوب البحر الأحمر. 26.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-26T22:09+0000
2024-04-26T22:09+0000
أنصار الله
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وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في بيان عبر موقعها، إن "ربان سفينة أبلغ عن تعرضها لهجومين على بعد 14 ميلا بحريا جنوب غربي المخا (جنوب غربي اليمن)، حدث الأول على مقربة من السفينة وشعر به طاقمها".يأتي الهجوم غداة إعلان جماعة "أنصار الله" استهداف سفينة إسرائيلية (إم إس سي داروين) في خليج عدن، بالصواريخ البحرية والطائرات المُسيرة، ومهاجمة أهداف في منطقة إيلات جنوبي إسرائيل بالصواريخ الباليستية والمجنحة.وأعلن زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، يوم الخميس، استهداف قوات الجماعة 102 سفينة مرتبطة بإسرائيل في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي، خلال 202 يوم من "العدوان" على غزة، بمعدل سفينة كل يومين، دعماً للفصائل الفلسطينية في القطاع.ومنتصف مارس/ آذار الماضي، قالت "أنصار الله" إنها وسعت نطاق هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها والسفن الأميركية والبريطانية لتشمل المحيط الهندي.وكانت "أنصار الله"، أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستساند فصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل الولايات المتحدة عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sputnikarabic.ae/20240426/الولايات-المتحدة-تعلن-تدمير-زورق-وطائرة-مسيرين-في-منطقة-سيطرة-أنصار-الله-1088303221.html
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أنصار الله, إسرائيل, العالم العربي, أخبار اليمن الأن, طوفان الأقصى
أنصار الله, إسرائيل, العالم العربي, أخبار اليمن الأن, طوفان الأقصى

هيئة بحرية بريطانية تعلن تضرر سفينة إثر هجوم بالصواريخ قبالة سواحل اليمن

22:09 GMT 26.04.2024
© AFP 2023صواريخ تستخدمها جماعة "أنصار الله" اليمنية
صواريخ تستخدمها جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
القاهرة – سبوتنيك. أعلنت هيئة ملاحة بحرية بريطانية، الجمعة، تعرض سفينة إلى أضرار إثر هجوم صاروخي قبالة سواحل اليمن جنوب البحر الأحمر.
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في بيان عبر موقعها، إن "ربان سفينة أبلغ عن تعرضها لهجومين على بعد 14 ميلا بحريا جنوب غربي المخا (جنوب غربي اليمن)، حدث الأول على مقربة من السفينة وشعر به طاقمها".
وأضافت: "بعد ذلك، كان الهجوم الثاني على السفينة هو ما يُعتقد أنه إطلاق صاروخين، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالسفينة". ونصحت الهيئة الملاحية البريطانية، السفن بـ "العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".
يأتي الهجوم غداة إعلان جماعة "أنصار الله" استهداف سفينة إسرائيلية (إم إس سي داروين) في خليج عدن، بالصواريخ البحرية والطائرات المُسيرة، ومهاجمة أهداف في منطقة إيلات جنوبي إسرائيل بالصواريخ الباليستية والمجنحة.
وأعلن زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، يوم الخميس، استهداف قوات الجماعة 102 سفينة مرتبطة بإسرائيل في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي، خلال 202 يوم من "العدوان" على غزة، بمعدل سفينة كل يومين، دعماً للفصائل الفلسطينية في القطاع.
ومنتصف مارس/ آذار الماضي، قالت "أنصار الله" إنها وسعت نطاق هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها والسفن الأميركية والبريطانية لتشمل المحيط الهندي.
سفينة حربية أمريكية قبالة سواحل اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2024
الولايات المتحدة تعلن تدمير زورق وطائرة مسيرين في منطقة سيطرة "أنصار الله"
12:20 GMT
وكانت "أنصار الله"، أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستساند فصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل الولايات المتحدة عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف موقعين للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان22:27 GMTПалестинцы осматривают ущерб, нанесенный больнице Аль-Шифа в секторе Газа после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... انتقاد إسرائيلي للمقترح المصري بشأن الهدنة في غزة09:20 GMT
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