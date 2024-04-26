https://sputnikarabic.ae/20240426/وزير-الدفاع-الفرنسي-قوة-التدخل-السريع-الأوروبية-ستكون-جاهزة-بحلول-العام-المقبل-1088299501.html
وزير الدفاع الفرنسي: قوة التدخل السريع الأوروبية ستكون جاهزة بحلول العام المقبل
وزير الدفاع الفرنسي: قوة التدخل السريع الأوروبية ستكون جاهزة بحلول العام المقبل
سبوتنيك عربي
قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، اليوم الجمعة، أن قوة التدخل السريع الأوروبية ستكون جاهزة للعمل بحلول عام 2025. 26.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-26T10:23+0000
2024-04-26T10:23+0000
2024-04-26T10:23+0000
أخبار فرنسا
الناتو
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1c/1071699867_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5a8f92437f570d4f61950417fe3a63f6.jpg
وأضاف ليكورنو في مقابلة تلفزيونية، أن هناك "الكثير من المهام التي لا تدخل في نطاق حلف شمال الأطلسي (الناتو) والتي غالبا ما تدفع فرنسا إلى قيادة عملياتها بمفردها".وذكر مثالا على قيام باريس بإجلاء مئات الأشخاص (مواطنين فرنسيين وأجانب) من السودان، العام الماضي، بعد اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.وشدد على "ضرورة تشكيل مثل تلك القوة بسرعة لضمان سلامة المواطنين الأوروبيين".وكان رؤساء برلمانات دول الاتحاد الأوروبي قد أيدوا باجتماعهم، يوم الثلاثاء الماضي، في إسبانيا، فكرة إنشاء قوة رد سريع مشتركة في الاتحاد قوامها 5 آلاف جندي تهدف للاستجابة السريعة في حالة حدوث أزمة من أي نوع.كما شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطاب ألقاه، أمس الخميس، على الحاجة "لقوة أوروبية تنشر بسرعة فائقة في بيئات معادية".يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تبذل فيها جهود من قبل الاتحاد الأوروبي لتشكيل قوة تدخل سريع، فقد أنشأ التكتل ما يسمى بـ"المجموعات القتالية" التي يبلغ عديدها 5 آلاف جندي عام 2007، لكن لم يتم نشرها بسبب خلافات سياسية وتمويلية.
https://sputnikarabic.ae/20210506/قوة-التدخل-السريع-الأوروبية-ما-أهدافها-وأبرز-مهامها-وهل-تؤثر-على-الناتو؟-1048901557.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1c/1071699867_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2006375cc94954b0e7a7becfa3ba9e85.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , الناتو, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار فرنسا , الناتو, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
وزير الدفاع الفرنسي: قوة التدخل السريع الأوروبية ستكون جاهزة بحلول العام المقبل
قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، اليوم الجمعة، أن قوة التدخل السريع الأوروبية ستكون جاهزة للعمل بحلول عام 2025.
وأضاف ليكورنو
في مقابلة تلفزيونية، أن هناك "الكثير من المهام التي لا تدخل في نطاق حلف شمال الأطلسي (الناتو) والتي غالبا ما تدفع فرنسا إلى قيادة عملياتها بمفردها".
وذكر مثالا على قيام باريس بإجلاء مئات الأشخاص (مواطنين فرنسيين وأجانب) من السودان، العام الماضي، بعد اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وشدد على "ضرورة تشكيل مثل تلك القوة بسرعة لضمان سلامة المواطنين الأوروبيين".
وكان رؤساء برلمانات دول الاتحاد الأوروبي قد أيدوا باجتماعهم، يوم الثلاثاء الماضي، في إسبانيا، فكرة إنشاء قوة رد سريع مشتركة في الاتحاد قوامها 5 آلاف جندي تهدف للاستجابة السريعة في حالة حدوث أزمة من أي نوع.
كما شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
، في خطاب ألقاه، أمس الخميس، على الحاجة "لقوة أوروبية تنشر بسرعة فائقة في بيئات معادية".
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تبذل فيها جهود من قبل الاتحاد الأوروبي
لتشكيل قوة تدخل سريع، فقد أنشأ التكتل ما يسمى بـ"المجموعات القتالية" التي يبلغ عديدها 5 آلاف جندي عام 2007، لكن لم يتم نشرها بسبب خلافات سياسية وتمويلية.