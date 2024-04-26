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https://sputnikarabic.ae/20240426/وزير-الدفاع-الفرنسي-قوة-التدخل-السريع-الأوروبية-ستكون-جاهزة-بحلول-العام-المقبل-1088299501.html
وزير الدفاع الفرنسي: قوة التدخل السريع الأوروبية ستكون جاهزة بحلول العام المقبل
وزير الدفاع الفرنسي: قوة التدخل السريع الأوروبية ستكون جاهزة بحلول العام المقبل
سبوتنيك عربي
قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، اليوم الجمعة، أن قوة التدخل السريع الأوروبية ستكون جاهزة للعمل بحلول عام 2025. 26.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-26T10:23+0000
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وأضاف ليكورنو في مقابلة تلفزيونية، أن هناك "الكثير من المهام التي لا تدخل في نطاق حلف شمال الأطلسي (الناتو) والتي غالبا ما تدفع فرنسا إلى قيادة عملياتها بمفردها".وذكر مثالا على قيام باريس بإجلاء مئات الأشخاص (مواطنين فرنسيين وأجانب) من السودان، العام الماضي، بعد اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.وشدد على "ضرورة تشكيل مثل تلك القوة بسرعة لضمان سلامة المواطنين الأوروبيين".وكان رؤساء برلمانات دول الاتحاد الأوروبي قد أيدوا باجتماعهم، يوم الثلاثاء الماضي، في إسبانيا، فكرة إنشاء قوة رد سريع مشتركة في الاتحاد قوامها 5 آلاف جندي تهدف للاستجابة السريعة في حالة حدوث أزمة من أي نوع.كما شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطاب ألقاه، أمس الخميس، على الحاجة "لقوة أوروبية تنشر بسرعة فائقة في بيئات معادية".يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تبذل فيها جهود من قبل الاتحاد الأوروبي لتشكيل قوة تدخل سريع، فقد أنشأ التكتل ما يسمى بـ"المجموعات القتالية" التي يبلغ عديدها 5 آلاف جندي عام 2007، لكن لم يتم نشرها بسبب خلافات سياسية وتمويلية.
https://sputnikarabic.ae/20210506/قوة-التدخل-السريع-الأوروبية-ما-أهدافها-وأبرز-مهامها-وهل-تؤثر-على-الناتو؟-1048901557.html
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أخبار فرنسا , الناتو, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

وزير الدفاع الفرنسي: قوة التدخل السريع الأوروبية ستكون جاهزة بحلول العام المقبل

10:23 GMT 26.04.2024
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNANDوزير الجيوش (الدفاع) الفرنسي سيباستيان ليكورنو
وزير الجيوش (الدفاع) الفرنسي سيباستيان ليكورنو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2024
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNAND
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قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، اليوم الجمعة، أن قوة التدخل السريع الأوروبية ستكون جاهزة للعمل بحلول عام 2025.
وأضاف ليكورنو في مقابلة تلفزيونية، أن هناك "الكثير من المهام التي لا تدخل في نطاق حلف شمال الأطلسي (الناتو) والتي غالبا ما تدفع فرنسا إلى قيادة عملياتها بمفردها".
وذكر مثالا على قيام باريس بإجلاء مئات الأشخاص (مواطنين فرنسيين وأجانب) من السودان، العام الماضي، بعد اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وشدد على "ضرورة تشكيل مثل تلك القوة بسرعة لضمان سلامة المواطنين الأوروبيين".
تدريب مشترك بين الجنود الأمريكيين والاستونيين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2021
قوة التدخل السريع الأوروبية... ما أهدافها وأبرز مهامها وهل تؤثر على الناتو؟
6 مايو 2021, 20:09 GMT
وكان رؤساء برلمانات دول الاتحاد الأوروبي قد أيدوا باجتماعهم، يوم الثلاثاء الماضي، في إسبانيا، فكرة إنشاء قوة رد سريع مشتركة في الاتحاد قوامها 5 آلاف جندي تهدف للاستجابة السريعة في حالة حدوث أزمة من أي نوع.
كما شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطاب ألقاه، أمس الخميس، على الحاجة "لقوة أوروبية تنشر بسرعة فائقة في بيئات معادية".
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تبذل فيها جهود من قبل الاتحاد الأوروبي لتشكيل قوة تدخل سريع، فقد أنشأ التكتل ما يسمى بـ"المجموعات القتالية" التي يبلغ عديدها 5 آلاف جندي عام 2007، لكن لم يتم نشرها بسبب خلافات سياسية وتمويلية.
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