الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

القمر يرتفع خلف برج التلفزيون في فرانكفورت، ألمانيا، الثلاثاء 23 أبريل 2024.
القمر يرتفع خلف برج التلفزيون في فرانكفورت، ألمانيا، الثلاثاء 23 أبريل 2024.
ممثلة تستعد لالتقاط صورة بعد وصولها إلى السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي السادس والأربعين في موسكو، روسيا، الجمعة، 19 أبريل 2024.
ممثلة تستعد لالتقاط صورة بعد وصولها إلى السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي السادس والأربعين في موسكو، روسيا، الجمعة، 19 أبريل 2024.
تظهر هذه الصورة الجوية التي التقطت في 22 أبريل 2024، جزيرة غمرتها المياه بعد هطول أمطار غزيرة في تشينغيوان في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين
تظهر هذه الصورة الجوية التي التقطت في 22 أبريل 2024، جزيرة غمرتها المياه بعد هطول أمطار غزيرة في تشينغيوان في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين
أشخاص يتجمعون حول أحد مكونات صاروخ باليستي تم اعتراضه وسقط بالقرب من البحر الميت في إسرائيل.
أشخاص يتجمعون حول أحد مكونات صاروخ باليستي تم اعتراضه وسقط بالقرب من البحر الميت في إسرائيل.
أحد المتعبدين يرتدي زي اللورد شيفا في موكب ديني بمناسبة مهرجان "بانجوني أوثيرام" في مومباي، الهند، الثلاثاء 23 أبريل 2024.
أحد المتعبدين يرتدي زي اللورد شيفا في موكب ديني بمناسبة مهرجان "بانجوني أوثيرام" في مومباي، الهند، الثلاثاء 23 أبريل 2024.
رامي سهام يرتدي زي محارب الساموراي القديم يركب حصانًا بعد إطلاق سهم على هدف خلال عرض يابوسامي للرماية على ظهور الخيل لفنون القتال الساموراي في حديقة سوميدا في طوكيو، في 20 أبريل 2024.
رامي سهام يرتدي زي محارب الساموراي القديم يركب حصانًا بعد إطلاق سهم على هدف خلال عرض يابوسامي للرماية على ظهور الخيل لفنون القتال الساموراي في حديقة سوميدا في طوكيو، في 20 أبريل 2024.
يلعب السائحون مع قطة في تل ليكابيتوس بينما تظهر مدينة أثينا مع تل الأكروبوليس القديم في الخلفية.
يلعب السائحون مع قطة في تل ليكابيتوس بينما تظهر مدينة أثينا مع تل الأكروبوليس القديم في الخلفية.
فلسطينيون يتفقدون السيارة المتضررة في مخيم نور شمس للاجئين في طولكرم في الضفة الغربية، الأحد 21 أبريل 2024.
فلسطينيون يتفقدون السيارة المتضررة في مخيم نور شمس للاجئين في طولكرم في الضفة الغربية، الأحد 21 أبريل 2024.
أشخاص يطوفون في شارع غمرته المياه نتيجة الفيضانات في قرية تشيلنوكوفو، منطقة كورغان.
أشخاص يطوفون في شارع غمرته المياه نتيجة الفيضانات في قرية تشيلنوكوفو، منطقة كورغان.
في هذه الصورة التي نشرتها قاعدة ماكديل الجوية، يظهر تمساح وهو يستقر على جهاز الهبوط لطائرة التزود بالوقود الجوي من طراز KC-135 على مدرج قاعدة ماكديل الجوية في تامبا، يوم الاثنين 22 أبريل 2024.
في هذه الصورة التي نشرتها قاعدة ماكديل الجوية، يظهر تمساح وهو يستقر على جهاز الهبوط لطائرة التزود بالوقود الجوي من طراز KC-135 على مدرج قاعدة ماكديل الجوية في تامبا، يوم الاثنين 22 أبريل 2024.
امرأة تشاهد أشخاصًا يطلقون طائرات ورقية خلال المهرجان الدولي السابع والثلاثين للطائرات الورقية (RICV) على شاطئ بيرك سور مير، شمالي فرنسا، في 23 أبريل 2024.
امرأة تشاهد أشخاصًا يطلقون طائرات ورقية خلال المهرجان الدولي السابع والثلاثين للطائرات الورقية (RICV) على شاطئ بيرك سور مير، شمالي فرنسا، في 23 أبريل 2024.