الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:18 GMT
41 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: مصر سترد على أي تهديد إسرائيلي لأمنها عسكريا وسياسيا واقتصاديا
14:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
البيت الأبيض والاتحاد الأوربي يريد "إجابات" من إسرائيل بشأن المقابر الجماعية في غزة. هل يسفر الموقف الدولي عن شيء؟
15:03 GMT
29 د
صدى الحياة
هل ما زال الكتاب "خير جليس في الأنام" في عصرنا الراهن
15:33 GMT
30 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:03 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
16:14 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:36 GMT
24 د
لقاء سبوتنيك
النائب العراقي هيثم الفهد: "مشروع طريق التنمية" سيؤدي لزيادة وتنويع موارد الاقتصاد العراقي
17:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
من الملعب
العهد اللبناني يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
09:15 GMT
26 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
10:03 GMT
36 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:39 GMT
14 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
10:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الأطلسية هي رسالة لروسيا بأن الحلف جاهز للتعامل مع مجريات الأحداث في المنطقة
14:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير سعودي يوضح سبب اختيار روسيا للمملكة لإنشاء مجمع صناعي
14:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
وفد مصري يصل إسرائيل في محاولة لإحياء المفاوضات
15:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
16:03 GMT
21 د
ملفات ساخنة
البيت الأبيض والاتحاد الأوربي يريد "إجابات" من إسرائيل بشأن المقابر الجماعية في غزة. هل يسفر الموقف الدولي عن شيء؟
16:24 GMT
29 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
16:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
17:00 GMT
46 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
17:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
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18:00 GMT
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الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع. 26.04.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

14:00 GMT 26.04.2024
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جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع.
© AP Photo / Michael Probst

القمر يرتفع خلف برج التلفزيون في فرانكفورت، ألمانيا، الثلاثاء 23 أبريل 2024.

القمر يرتفع خلف برج التلفزيون في فرانكفورت، ألمانيا، الثلاثاء 23 أبريل 2024. - سبوتنيك عربي
1/11
© AP Photo / Michael Probst

القمر يرتفع خلف برج التلفزيون في فرانكفورت، ألمانيا، الثلاثاء 23 أبريل 2024.

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

ممثلة تستعد لالتقاط صورة بعد وصولها إلى السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي السادس والأربعين في موسكو، روسيا، الجمعة، 19 أبريل 2024.

ممثلة تستعد لالتقاط صورة بعد وصولها إلى السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي السادس والأربعين في موسكو، روسيا، الجمعة، 19 أبريل 2024. - سبوتنيك عربي
2/11
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

ممثلة تستعد لالتقاط صورة بعد وصولها إلى السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي السادس والأربعين في موسكو، روسيا، الجمعة، 19 أبريل 2024.

© AFP 2023 / Stringer

تظهر هذه الصورة الجوية التي التقطت في 22 أبريل 2024، جزيرة غمرتها المياه بعد هطول أمطار غزيرة في تشينغيوان في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين

تظهر هذه الصورة الجوية التي التقطت في 22 أبريل 2024، جزيرة غمرتها المياه بعد هطول أمطار غزيرة في تشينغيوان في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين - سبوتنيك عربي
3/11
© AFP 2023 / Stringer

تظهر هذه الصورة الجوية التي التقطت في 22 أبريل 2024، جزيرة غمرتها المياه بعد هطول أمطار غزيرة في تشينغيوان في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين

© AP Photo / Itamar Grinberg

أشخاص يتجمعون حول أحد مكونات صاروخ باليستي تم اعتراضه وسقط بالقرب من البحر الميت في إسرائيل.

أشخاص يتجمعون حول أحد مكونات صاروخ باليستي تم اعتراضه وسقط بالقرب من البحر الميت في إسرائيل. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Itamar Grinberg

أشخاص يتجمعون حول أحد مكونات صاروخ باليستي تم اعتراضه وسقط بالقرب من البحر الميت في إسرائيل.

© AP Photo / Rafiq Maqbool

أحد المتعبدين يرتدي زي اللورد شيفا في موكب ديني بمناسبة مهرجان "بانجوني أوثيرام" في مومباي، الهند، الثلاثاء 23 أبريل 2024.

أحد المتعبدين يرتدي زي اللورد شيفا في موكب ديني بمناسبة مهرجان &quot;بانجوني أوثيرام&quot; في مومباي، الهند، الثلاثاء 23 أبريل 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Rafiq Maqbool

أحد المتعبدين يرتدي زي اللورد شيفا في موكب ديني بمناسبة مهرجان "بانجوني أوثيرام" في مومباي، الهند، الثلاثاء 23 أبريل 2024.

© AFP 2023 / Yuichi Yamazaki

رامي سهام يرتدي زي محارب الساموراي القديم يركب حصانًا بعد إطلاق سهم على هدف خلال عرض يابوسامي للرماية على ظهور الخيل لفنون القتال الساموراي في حديقة سوميدا في طوكيو، في 20 أبريل 2024.

رامي سهام يرتدي زي محارب الساموراي القديم يركب حصانًا بعد إطلاق سهم على هدف خلال عرض يابوسامي للرماية على ظهور الخيل لفنون القتال الساموراي في حديقة سوميدا في طوكيو، في 20 أبريل 2024. - سبوتنيك عربي
6/11
© AFP 2023 / Yuichi Yamazaki

رامي سهام يرتدي زي محارب الساموراي القديم يركب حصانًا بعد إطلاق سهم على هدف خلال عرض يابوسامي للرماية على ظهور الخيل لفنون القتال الساموراي في حديقة سوميدا في طوكيو، في 20 أبريل 2024.

© AP Photo / Petros Giannakouris

يلعب السائحون مع قطة في تل ليكابيتوس بينما تظهر مدينة أثينا مع تل الأكروبوليس القديم في الخلفية.

يلعب السائحون مع قطة في تل ليكابيتوس بينما تظهر مدينة أثينا مع تل الأكروبوليس القديم في الخلفية. - سبوتنيك عربي
7/11
© AP Photo / Petros Giannakouris

يلعب السائحون مع قطة في تل ليكابيتوس بينما تظهر مدينة أثينا مع تل الأكروبوليس القديم في الخلفية.

© AP Photo / Nasser Nasser

فلسطينيون يتفقدون السيارة المتضررة في مخيم نور شمس للاجئين في طولكرم في الضفة الغربية، الأحد 21 أبريل 2024.

فلسطينيون يتفقدون السيارة المتضررة في مخيم نور شمس للاجئين في طولكرم في الضفة الغربية، الأحد 21 أبريل 2024. - سبوتنيك عربي
8/11
© AP Photo / Nasser Nasser

فلسطينيون يتفقدون السيارة المتضررة في مخيم نور شمس للاجئين في طولكرم في الضفة الغربية، الأحد 21 أبريل 2024.

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

أشخاص يطوفون في شارع غمرته المياه نتيجة الفيضانات في قرية تشيلنوكوفو، منطقة كورغان.

أشخاص يطوفون في شارع غمرته المياه نتيجة الفيضانات في قرية تشيلنوكوفو، منطقة كورغان. - سبوتنيك عربي
9/11
© Sputnik . Kirill Zykov
/
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أشخاص يطوفون في شارع غمرته المياه نتيجة الفيضانات في قرية تشيلنوكوفو، منطقة كورغان.

© AP Photo / MacDill Air Force Base

في هذه الصورة التي نشرتها قاعدة ماكديل الجوية، يظهر تمساح وهو يستقر على جهاز الهبوط لطائرة التزود بالوقود الجوي من طراز KC-135 على مدرج قاعدة ماكديل الجوية في تامبا، يوم الاثنين 22 أبريل 2024.

في هذه الصورة التي نشرتها قاعدة ماكديل الجوية، يظهر تمساح وهو يستقر على جهاز الهبوط لطائرة التزود بالوقود الجوي من طراز KC-135 على مدرج قاعدة ماكديل الجوية في تامبا، يوم الاثنين 22 أبريل 2024. - سبوتنيك عربي
10/11
© AP Photo / MacDill Air Force Base

في هذه الصورة التي نشرتها قاعدة ماكديل الجوية، يظهر تمساح وهو يستقر على جهاز الهبوط لطائرة التزود بالوقود الجوي من طراز KC-135 على مدرج قاعدة ماكديل الجوية في تامبا، يوم الاثنين 22 أبريل 2024.

© AFP 2023 / Sameer Al-Doumy

امرأة تشاهد أشخاصًا يطلقون طائرات ورقية خلال المهرجان الدولي السابع والثلاثين للطائرات الورقية (RICV) على شاطئ بيرك سور مير، شمالي فرنسا، في 23 أبريل 2024.

امرأة تشاهد أشخاصًا يطلقون طائرات ورقية خلال المهرجان الدولي السابع والثلاثين للطائرات الورقية (RICV) على شاطئ بيرك سور مير، شمالي فرنسا، في 23 أبريل 2024. - سبوتنيك عربي
11/11
© AFP 2023 / Sameer Al-Doumy

امرأة تشاهد أشخاصًا يطلقون طائرات ورقية خلال المهرجان الدولي السابع والثلاثين للطائرات الورقية (RICV) على شاطئ بيرك سور مير، شمالي فرنسا، في 23 أبريل 2024.

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