الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

© AP Photo / MacDill Air Force Base

في هذه الصورة التي نشرتها قاعدة ماكديل الجوية، يظهر تمساح وهو يستقر على جهاز الهبوط لطائرة التزود بالوقود الجوي من طراز KC-135 على مدرج قاعدة ماكديل الجوية في تامبا، يوم الاثنين 22 أبريل 2024.