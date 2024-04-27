https://sputnikarabic.ae/20240427/السلطات-الإسبانية-تحبط-أكبر-عملية-لتهريب-المخدرات-منذ-سنوات-قادمة-من-المغرب-فيديو-1088325037.html
السلطات الإسبانية تحبط أكبر عملية لتهريب المخدرات منذ سنوات قادمة من المغرب... فيديو
السلطات الإسبانية تحبط أكبر عملية لتهريب المخدرات منذ سنوات قادمة من المغرب... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت إسبانيا إحباط أكبر عملية لتهريب المخدرات منذ سنوات، بضبط شاحنة محملة بالمخدرات قادمة من المغرب. 27.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-27T09:02+0000
2024-04-27T09:02+0000
2024-04-27T09:02+0000
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وقالت الشرطة الإسبانية إن الحرس المدني حجز 25 طنا من الحشيش في ميناء الجزيرة الخضراء في أكبر عملية في حركة المرور منذ 2015، وذلك بالتعاون مع مصلحة المراقبة الجمركية التابعة لمصلحة الضرائب.وأوضحت أن الشحنة كانت مخبأة في شاحنة قادمة من المغرب، وتم حجزها في ميناء الجزيرة الخضراء، ويمكن أن تصل قيمتها السوقية إلى 50 مليون يورو.وتشير السلطات الإسبانية إلى أنه حسب الوثائق التي حملها سائق الشاحنة، فإنها "كانت تقل البطيخ إلى بيربنيان في فرنسا".وعثر رجال الأمن داخل مقطورة الشاحنة على 22 صندوقا خشبيا، معبأةً بعدد كبير من المخدرات، وما أثار دهشة المحققين، أن الشاحنة لم تحمل سوى عدد قليل جدا من المنتج القانوني المعلن عن حمله، وهو البطيخ.ووفقا للشرطة تم اعتقال سائق الشحنة، ويجرى استكمال التحقيقات.
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العالم, أخبار العالم الآن
السلطات الإسبانية تحبط أكبر عملية لتهريب المخدرات منذ سنوات قادمة من المغرب... فيديو
أعلنت إسبانيا إحباط أكبر عملية لتهريب المخدرات منذ سنوات، بضبط شاحنة محملة بالمخدرات قادمة من المغرب.
وقالت
الشرطة الإسبانية إن الحرس المدني حجز 25 طنا من الحشيش في ميناء الجزيرة الخضراء في أكبر عملية في حركة المرور منذ 2015، وذلك بالتعاون مع مصلحة المراقبة الجمركية التابعة لمصلحة الضرائب.
وأوضحت أن الشحنة كانت مخبأة في شاحنة قادمة من المغرب
، وتم حجزها في ميناء الجزيرة الخضراء، ويمكن أن تصل قيمتها السوقية إلى 50 مليون يورو.
وتشير السلطات الإسبانية إلى أنه حسب الوثائق التي حملها سائق الشاحنة، فإنها "كانت تقل البطيخ إلى بيربنيان في فرنسا".
وعثر رجال الأمن داخل مقطورة الشاحنة على 22 صندوقا خشبيا، معبأةً بعدد كبير من المخدرات
، وما أثار دهشة المحققين، أن الشاحنة لم تحمل سوى عدد قليل جدا من المنتج القانوني المعلن عن حمله، وهو البطيخ
.
ووفقا للشرطة تم اعتقال سائق الشحنة، ويجرى استكمال التحقيقات.