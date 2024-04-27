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https://sputnikarabic.ae/20240427/تلسكوب-تيس-يكتشف-أول-كوكب-متجول-1088326047.html
تلسكوب "تيس" يكتشف أول كوكب "متجول"
تلسكوب "تيس" يكتشف أول كوكب "متجول"
سبوتنيك عربي
اكتشف علماء الفلك باستخدام التلسكوب الفضائي "تيس" كوكبًا "متجولًا" لا يرتبط بجاذبية النجم. تم هذا الاكتشاف باستخدام عدسة الجاذبية الدقيقة. 27.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-27T09:42+0000
2024-04-27T09:42+0000
مجتمع
علوم
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هذا هو أول كوكب خارجي متجول اكتشفه "تيس". وتم رصده بالقرب من النجم TIC-107150013، الذي يقع على مسافة 3.2 فرسخ فلكي من الأرض.وعندما مر الكوكب بالنجم، حجب ضوءه لفترة وجيزة. اكتشف التلسكوب هذا اللمعان، والذي بفضله تم الاكتشاف. أصل "الكواكب المارقة" هو موضوع نقاش علمي. والنظرية الشائعة هي أنه تم طردها من نظام "الوطن" الخاص بها بسبب بعض الأحداث الكارثية. أظهرت النمذجة الحاسوبية أنه يجب أن يكون هناك العديد من الكواكب "المتجولة" في درب التبانة. لكن حتى الآن لم يتمكن العلماء من اكتشاف سوى عدد قليل منها. وأشار علماء الفلك إلى أن تحديد الكواكب "المارقة" أمر صعب للغاية. لديها إشعاع خافت جدًا ولا تدور حول نجوم يمكن للعلماء رؤيتها، وفقًا لتقارير arXiv.
https://sputnikarabic.ae/20240126/اكتشاف-ثوري-قد-يقلب-التاريخ-في-كوكب-صغير-خارج-نظامنا-الشمسي-صور-وفيديو--1085429288.html
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علوم
علوم

تلسكوب "تيس" يكتشف أول كوكب "متجول"

09:42 GMT 27.04.2024
© AP Photo / Kepler Missionكوكب مجهول
كوكب مجهول - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
© AP Photo / Kepler Mission
تابعنا عبر
اكتشف علماء الفلك باستخدام التلسكوب الفضائي "تيس" كوكبًا "متجولًا" لا يرتبط بجاذبية النجم. تم هذا الاكتشاف باستخدام عدسة الجاذبية الدقيقة.
هذا هو أول كوكب خارجي متجول اكتشفه "تيس". وتم رصده بالقرب من النجم TIC-107150013، الذي يقع على مسافة 3.2 فرسخ فلكي من الأرض.
وعندما مر الكوكب بالنجم، حجب ضوءه لفترة وجيزة. اكتشف التلسكوب هذا اللمعان، والذي بفضله تم الاكتشاف.
صورة خيالية لكوكب صغير في الفضاء البعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2024
مجتمع
اكتشاف ثوري قد يقلب التاريخ في كوكب صغير خارج نظامنا الشمسي... صور وفيديو
26 يناير, 09:25 GMT
أصل "الكواكب المارقة" هو موضوع نقاش علمي. والنظرية الشائعة هي أنه تم طردها من نظام "الوطن" الخاص بها بسبب بعض الأحداث الكارثية.
أظهرت النمذجة الحاسوبية أنه يجب أن يكون هناك العديد من الكواكب "المتجولة" في درب التبانة. لكن حتى الآن لم يتمكن العلماء من اكتشاف سوى عدد قليل منها.
وأشار علماء الفلك إلى أن تحديد الكواكب "المارقة" أمر صعب للغاية. لديها إشعاع خافت جدًا ولا تدور حول نجوم يمكن للعلماء رؤيتها، وفقًا لتقارير arXiv.
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