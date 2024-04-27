https://sputnikarabic.ae/20240427/تورم-براعم-الكاكاو-مرض-خطير-يهدد-الإنتاج-العالمي-للشوكولاته-1088329473.html

"تورم براعم الكاكاو"... مرض خطير يهدد الإنتاج العالمي للشوكولاته

"تورم براعم الكاكاو"... مرض خطير يهدد الإنتاج العالمي للشوكولاته

سبوتنيك عربي

تعرضت براعم الكاكاو المنتفخة في دول غرب أفريقيا إلى فيروس خطير، ما قد يسبب خسارة تصل إلى 50% من المحاصيل. 27.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-27T12:12+0000

2024-04-27T12:12+0000

2024-04-27T12:12+0000

مجتمع

علوم

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ويشكل الفيروس السريع الانتشار خطرًا على صحة أشجار الكاكاو والبذور المجففة المستخدمة في صنع الشوكولاتة، ما يعرض الإمدادات العالمية من هذه الحلوى المحبوبة للخطر، وذلك وفقا لتقرير تم نشره في مجلة "ساينس تيك دايلي" العلمية".وتجدر الإشارة إلى أن نحو 50% من الشوكولاتة في العالم تأتي من أشجار الكاكاو في دول غرب أفريقيا مثل ساحل العاج وغانا.ويهاجم الفيروس المدمر أشجار الكاكاو في غانا، ما يؤدي إلى خسائر في المحصول تتراوح بين 15 و50%، وينتشر مرض فيروس براعم الكاكاو ("سي إس إس في دي") عن طريق حشرات صغيرة تسمى البق الدقيقي، التي تأكل أوراق الأشجار وبراعمها وأزهارها، وهو من بين التهديدات الأكثر ضررًا للمكون الجذري للشوكولاتة.ووفقا لشاربنتييه: "لا تعمل المبيدات الحشرية بشكل جيد ضد البق الدقيقي، ما يترك المزارعين يحاولون منع انتشار المرض عن طريق قطع الأشجار المصابة وتربية الأشجار المقاومة، ولكن على الرغم من هذه الجهود، فقدت غانا أكثر من 254 مليون شجرة كاكاو في السنوات الأخيرة".وقال تشين شاربنتييه: "للبق الدقيقي عدة طرق للحركة، بما في ذلك الانتقال من مظلة إلى أخرى، أو يحمله النمل أو تدفعه الرياح، وما كنا بحاجة إلى القيام به هو إنشاء نموذج لمزارعي الكاكاو حتى يتمكنوا من معرفة المسافة التي يمكنهم من خلالها زراعة الأشجار الملقحة بأمان من الأشجار غير المحصنة من أجل منع انتشار الفيروس مع إبقاء التكاليف في متناول هؤلاء المزارعين الصغار".ومن خلال تجربة تقنيات التنميط الرياضي، أنشأ الفريق نوعين مختلفين من النماذج التي تسمح للمزارعين بإنشاء طبقة واقية من أشجار الكاكاو الملقحة حول الأشجار غير المحصنة.وقال تشن شاربنتييه: "على الرغم من أن هذه النماذج لا تزال تجريبية، إلا أنها مثيرة لأنها ستساعد المزارعين على حماية محاصيلهم بينما تساعدهم على تحقيق حصاد أفضل".

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