https://sputnikarabic.ae/20240427/حلقة-الوصل-بين-الخليج-وأوروبا-معلومات-عن-طريق-التنمية-الجديد-المار-عبر-العراق-1088331123.html
حلقة الوصل بين الخليج وأوروبا... معلومات عن طريق التنمية الجديد المار عبر العراق
حلقة الوصل بين الخليج وأوروبا... معلومات عن طريق التنمية الجديد المار عبر العراق
سبوتنيك عربي
وقّعت الإمارات والعراق وتركيا وقطر، مذكرة تفاهم رباعية للتعاون في مشروع طريق التنمية الاستراتيجي الذي يهدف إلى نقل البضائع بين الخليج العربي وأوروبا عبر... 27.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-27T12:48+0000
2024-04-27T12:48+0000
2024-04-27T13:03+0000
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انفوجرافيك, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار الخليج , инфографика
انفوجرافيك, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار الخليج , инфографика
حلقة الوصل بين الخليج وأوروبا... معلومات عن طريق التنمية الجديد المار عبر العراق
12:48 GMT 27.04.2024 (تم التحديث: 13:03 GMT 27.04.2024)
وقّعت الإمارات والعراق وتركيا وقطر، مذكرة تفاهم رباعية للتعاون في مشروع طريق التنمية الاستراتيجي الذي يهدف إلى نقل البضائع بين الخليج العربي وأوروبا عبر العراق.