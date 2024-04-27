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"حماس" تحذر من أي جسم دولي يشرف على عمل "الأونروا" كبديل عن الأمم المتحدة
"حماس" تحذر من أي جسم دولي يشرف على عمل "الأونروا" كبديل عن الأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
حذرت دائرة شؤون اللاجئين في حركة حماس، اليوم السبت، من "أي جسم دولي يشرف على عمل الأونروا كبديل عن الأمم المتحدة"، معتبرة إياها محاولة أخرى لتفريغ وتبهيت عمل... 27.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-27T10:21+0000
2024-04-27T10:21+0000
حركة حماس
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وجددت الحركة، في بيان لها، "دعوتها لكل الأطراف الدولية التي امتنعت عن دعم الأونروا، للوقوف أمام مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له شعبنا من حرب إبادة".وأكدت أن "كل المحاولات التي تهدف لشطب أي عنوان من عناوين قضيتنا في القدس أو النكبة أو الأرض، لن تؤدي إلّا لاشتعال مزيد من الحرائق تجاه الأمن والسلم العالمي، ولم يحقق السلام في لحظة من اللحظات".ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الأربعاء الماضي، بالتقرير النهائي للجنة المراجعة المستقلة المكلفة من الأمم المتحدة للتحقيق في الادعاءات الإسرائيلية حول حيادية الـ"أونروا" وتورط عدد من عناصرها في هجمات أكتوبر الماضي.واعتبر أبو الغيط، أن "تقرير اللجنة المستقلة، التي رأستها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، يثبت بما لا يدع مجالاً للشك، تهافت الادعاءات التي أطلقتها إسرائيل دون أي دليل ملموس، مضيفا أن "مراجعة هذه الدول لموقفها، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، المسهم الأكبر في موازنة الوكالة الأممية، هي ضرورة إنسانية وواجب أخلاقي نحو ملايين الفلسطينيين".يذكر أنه منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على القطاع، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sputnikarabic.ae/20240424/أونروا-تتحدث-عن-تحسن-في-إيصال-المساعدات-إلى-غزة--1088257975.html
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حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"حماس" تحذر من أي جسم دولي يشرف على عمل "الأونروا" كبديل عن الأمم المتحدة

10:21 GMT 27.04.2024
© AFP 2023مشاهد للدمار الناجم إثر قصف الجيش الإسرائيلي المستمر في خان يونس، قطاع غزة، فلسطين
مشاهد للدمار الناجم إثر قصف الجيش الإسرائيلي المستمر في خان يونس، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
© AFP 2023
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حذرت دائرة شؤون اللاجئين في حركة حماس، اليوم السبت، من "أي جسم دولي يشرف على عمل الأونروا كبديل عن الأمم المتحدة"، معتبرة إياها محاولة أخرى لتفريغ وتبهيت عمل الوكالة.
وجددت الحركة، في بيان لها، "دعوتها لكل الأطراف الدولية التي امتنعت عن دعم الأونروا، للوقوف أمام مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له شعبنا من حرب إبادة".
وأكدت أن "كل المحاولات التي تهدف لشطب أي عنوان من عناوين قضيتنا في القدس أو النكبة أو الأرض، لن تؤدي إلّا لاشتعال مزيد من الحرائق تجاه الأمن والسلم العالمي، ولم يحقق السلام في لحظة من اللحظات".
وصول قافلة المساعدات إلى مخازن الأونروا في دير البلح وسط قطاع غزة بعد دخولها إلى قطاع غزة صباح اليوم من الجانب المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
"أونروا" تتحدث عن تحسن في إيصال المساعدات إلى غزة
24 أبريل, 15:00 GMT
ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الأربعاء الماضي، بالتقرير النهائي للجنة المراجعة المستقلة المكلفة من الأمم المتحدة للتحقيق في الادعاءات الإسرائيلية حول حيادية الـ"أونروا" وتورط عدد من عناصرها في هجمات أكتوبر الماضي.
واعتبر أبو الغيط، أن "تقرير اللجنة المستقلة، التي رأستها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، يثبت بما لا يدع مجالاً للشك، تهافت الادعاءات التي أطلقتها إسرائيل دون أي دليل ملموس، مضيفا أن "مراجعة هذه الدول لموقفها، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، المسهم الأكبر في موازنة الوكالة الأممية، هي ضرورة إنسانية وواجب أخلاقي نحو ملايين الفلسطينيين".
يذكر أنه منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على القطاع، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
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