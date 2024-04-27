خبير سياسي لـ"سبوتنيك": مصر تبذل جهودا كبيرة لمنع اجتياح إسرائيل لمدينة رفح

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المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
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المقهى الثقافي
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تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
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قوانين الاقتصاد
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عالم سبوتنيك
وفد مصري يصل إسرائيل في محاولة لإحياء المفاوضات
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عرب بوينت بودكاست
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21 د
ملفات ساخنة
البيت الأبيض والاتحاد الأوربي يريد "إجابات" من إسرائيل بشأن المقابر الجماعية في غزة. هل يسفر الموقف الدولي عن شيء؟
16:24 GMT
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صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
16:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
17:00 GMT
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
17:47 GMT
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من الملعب
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26 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
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كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
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قوانين الاقتصاد
خبير سعودي يوضح سبب اختيار روسيا للمملكة لإنشاء مجمع صناعي
09:30 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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11 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الأطلسية هي رسالة لروسيا بأن الحلف جاهز للتعامل مع مجريات الأحداث في المنطقة
10:15 GMT
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هل تؤثر الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية والغربية على الدعم الغربي لإسرائيل؟
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أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
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واشنطن تتحدث عن زخم جديد في محادثات الأسرى، وإسرائيل تلوح بـ"آخر فرصة" قبل اجتياح رفح
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خبير سياسي لـ"سبوتنيك": مصر تبذل جهودا كبيرة لمنع اجتياح إسرائيل لمدينة رفح
خبير سياسي لـ"سبوتنيك": مصر تبذل جهودا كبيرة لمنع اجتياح إسرائيل لمدينة رفح
سبوتنيك عربي
قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مصر أرسلت وفدا للداخل الإسرائيلي لبحث التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة. 27.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-27T19:26+0000
2024-04-27T19:26+0000
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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن أغلبية وزراء مجلس الحرب الإسرائيلي يوافقون على المبادرة المصرية، لكن نتنياهو وسموتريتش وبن غفير، لا يزال موقفهم متحفظا.وأكد أن المبادرة المصرية تحتاج إلى شكل من أشكال المعالجة، حتى يمكن أن يتم تمريرها لدى الطرف الإسرائيلي، وكذلك عند المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وفي مقدمتها حركة حماس.وأوضح أن مصر معنية بشكل أساسي بوصول الأمر بين الطرفين إلى عدم تنفيذ إسرائيل لاجتياح رفح، لأنه سيخلق إشكالية كبيرة وقد تتطور إلى مسائل لا تتمناها مصر ولا إسرائيل ولا واشنطن، وهو ما يعكس الإلحاح المصري في طرح هذه المبادرة، وجديتها.ويرى أن مصر معنية بشكل أساسي في عدم تنفيذ إسرائيل مسألة اجتياح مدينة رفح، الذي قد يضع إشكاليات كبيرة لا يمكن معالجتها في المستقبل، معتبرا أن نجاح المبادرة المصرية متوقف على مدى قناعة إسرائيل بأن هذه المبادرة هي الجيدة، والمقاومة الفلسطينية تراها أنها فرصة لالتقاط أنفاسها.ويرى أن مصر تسعى لتمرير هذه المبادرة للوصول إلى هدنة لإيقاف إطلاق النار لفترة زمنية، وقد تنجح مصر بالاشتراك مع الوسطاء في أن تتحول إلى إيقاف كامل لوقف إطلاق النار وينتهي هذا العدوان.
https://sputnikarabic.ae/20240426/قناة-إسرائيلية-حال-دخولنا-رفح-سيعمل-حزب-الله-على-توسيع-نطاق-الحرب-باتجاه-المستوطنات-في-الشمال-1088301506.html
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حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

خبير سياسي لـ"سبوتنيك": مصر تبذل جهودا كبيرة لمنع اجتياح إسرائيل لمدينة رفح

19:26 GMT 27.04.2024
© AP Photo / Hatem Aliتداعيات القصف الإسرائيلي على رفح في جنوب قطاع غزة، فلسطين، في 11 فبراير 2024
تداعيات القصف الإسرائيلي على رفح في جنوب قطاع غزة، فلسطين، في 11 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
© AP Photo / Hatem Ali
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حصري
قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مصر أرسلت وفدا للداخل الإسرائيلي لبحث التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن أغلبية وزراء مجلس الحرب الإسرائيلي يوافقون على المبادرة المصرية، لكن نتنياهو وسموتريتش وبن غفير، لا يزال موقفهم متحفظا.
وقال غباشي: "تبذل مصر جهودا كبيرة جدا للتوصل إلى هدنة ما بين إسرائيل وحماس".
مقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2024
قناة إسرائيلية: حال دخولنا رفح سيعمل "حزب الله" على توسيع نطاق الحرب باتجاه المستوطنات في الشمال
أمس, 11:33 GMT
وأكد أن المبادرة المصرية تحتاج إلى شكل من أشكال المعالجة، حتى يمكن أن يتم تمريرها لدى الطرف الإسرائيلي، وكذلك عند المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وفي مقدمتها حركة حماس.
وأوضح أن مصر معنية بشكل أساسي بوصول الأمر بين الطرفين إلى عدم تنفيذ إسرائيل لاجتياح رفح، لأنه سيخلق إشكالية كبيرة وقد تتطور إلى مسائل لا تتمناها مصر ولا إسرائيل ولا واشنطن، وهو ما يعكس الإلحاح المصري في طرح هذه المبادرة، وجديتها.
تداعيات القصف الإسرائيلي في رفح، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2024
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": إسرائيل تستفيد من الدعم والشراكة الأمريكية واقتحام رفح ينذر بكارثة
أمس, 15:53 GMT
ويرى أن مصر معنية بشكل أساسي في عدم تنفيذ إسرائيل مسألة اجتياح مدينة رفح، الذي قد يضع إشكاليات كبيرة لا يمكن معالجتها في المستقبل، معتبرا أن نجاح المبادرة المصرية متوقف على مدى قناعة إسرائيل بأن هذه المبادرة هي الجيدة، والمقاومة الفلسطينية تراها أنها فرصة لالتقاط أنفاسها.
ويرى أن مصر تسعى لتمرير هذه المبادرة للوصول إلى هدنة لإيقاف إطلاق النار لفترة زمنية، وقد تنجح مصر بالاشتراك مع الوسطاء في أن تتحول إلى إيقاف كامل لوقف إطلاق النار وينتهي هذا العدوان.
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