https://sputnikarabic.ae/20240427/دونيتسك-استخدام-أبرامز-يثبت-تحويل-أوكرانيا-لميدان-اختبار-لأسلحة-الناتو---1088329931.html
دونيتسك: استخدام "أبرامز" يثبت تحويل أوكرانيا لميدان اختبار لأسلحة "الناتو"
دونيتسك: استخدام "أبرامز" يثبت تحويل أوكرانيا لميدان اختبار لأسلحة "الناتو"
سبوتنيك عربي
صرح إيغور كيماكوفسكي، مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، لوكالة "سبوتنيك"، أن استخدام دبابات "أبرامز" الأمريكية ضد روسيا يؤكد نظرية تحويل... 27.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-27T12:31+0000
2024-04-27T12:31+0000
2024-04-27T12:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقال كيماكوفسكي: "بالنسبة للدول الغربية ودول الناتو، هناك حاجة إلى أوكرانيا باعتبارها ساحة اختبار مختبرية، أثبتت مدرعات أبرامز عدم فعاليتها في ساحة المعركة، حيث أن عمل المدفعية الروسية وحقول الألغام وعوامل أخرى جعلت من غير المحتمل استخدام الكثير من المعدات في منطقة معينة والأكثر من ذلك، فإن هذه الدبابات لن تخدم حتى لو وجدت أوكرانيا تكتيكًا جديدًا لها".وأكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، يوم أمس الجمعة، على خططاً لطلب أسلحة جديدة بقيمة 6 مليارات دولار إلى أوكرانيا.وفي السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، باتريك رايدر، يوم الخميس الفائت، أن الولايات المتحدة الأمريكية، بدأت بالفعل عملية نقل أسلحة من أحدث حزمة مساعدات إلى أوكرانيا.وقال رايدر خلال مؤتمر صحفي: "بدأت بالفعل عملية نقل الأسلحة إلى أوكرانيا، وسيتم تسليمها هناك، في غضون أيام قليلة، إن لم يكن قبل ذلك".
https://sputnikarabic.ae/20240427/إعلام-كييف-تواجه-ضغوطا-من-واشنطن-بسبب-مساعدات-الأخيرة-لها-1088328286.html
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روسيا, رصد عسكري
دونيتسك: استخدام "أبرامز" يثبت تحويل أوكرانيا لميدان اختبار لأسلحة "الناتو"
صرح إيغور كيماكوفسكي، مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، لوكالة "سبوتنيك"، أن استخدام دبابات "أبرامز" الأمريكية ضد روسيا يؤكد نظرية تحويل أوكرانيا لميدان اختبار لأنواع مختلفة من أسلحة الناتو.
وقال كيماكوفسكي: "بالنسبة للدول الغربية ودول الناتو، هناك حاجة إلى أوكرانيا باعتبارها ساحة اختبار مختبرية، أثبتت مدرعات أبرامز عدم فعاليتها في ساحة المعركة، حيث أن عمل المدفعية الروسية وحقول الألغام وعوامل أخرى جعلت من غير المحتمل استخدام الكثير من المعدات في منطقة معينة والأكثر من ذلك، فإن هذه الدبابات لن تخدم حتى لو وجدت أوكرانيا تكتيكًا جديدًا لها".
وأكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، يوم أمس الجمعة، على خططاً لطلب أسلحة جديدة بقيمة 6 مليارات دولار إلى أوكرانيا.
وقال أوستن بعد اجتماع للدول المانحة للمساعدات العسكرية لنظام كييف: "يسرني أيضًا أن أعلن اليوم عن تمويل إضافي بقيمة 6 مليارات دولار من خلال مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا (USAI)، والتي ستمكننا من شراء قدرات جديدة لأوكرانيا من الصناعة الأمريكية".
وأضاف أوستن أن الطلب أصبح أكبر حزمة مساعدات أمريكية لكييف.
هذه الأسلحة تشمل ذخيرة لأنظمة الدفاع الجوي، ومعدات مضادة للطائرات دون طيار، و"كميات كبيرة" من ذخائر المدفعية وصواريخ جو-أرض، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يستغرق الأمر عدة سنوات حتى يكتمل.
وفي السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، باتريك رايدر، يوم الخميس الفائت، أن الولايات المتحدة الأمريكية، بدأت بالفعل عملية نقل أسلحة من أحدث حزمة مساعدات إلى أوكرانيا.
وقال رايدر خلال مؤتمر صحفي: "بدأت بالفعل عملية نقل الأسلحة إلى أوكرانيا، وسيتم تسليمها هناك، في غضون أيام قليلة، إن لم يكن قبل ذلك".